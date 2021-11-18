МОСКВА. 17 НОЯБРЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать полноценным партнером Программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества (ЦАРЭС). Об этом заявил заместитель председателя правления ЕАБР Сергей Васильев на ХХ Министерской конференции Программы ЦАРЭС "Связанность, сотрудничество и устойчивость в цифровую эпоху", передает KAZAKHSTAN TODAY.
В стратегическом периоде до 2026 года банк сфокусирован на реализации трансграничных инвестиционных проектов с интеграционным эффектом с совокупным объемом инвестиций почти 11 миллиардов долларов.
Планируем реализовать не менее трех масштабных инвестиционных мегапроектов на общую сумму участия банка около 1,2 миллиарда долларов. В их числе транспортный коридор Европа - Западный Китай, единая товаропроводящая сеть стран присутствия ЕАБР, а также развитие водно-энергетического комплекса Центрально-Азиатского региона, - отметил Сергей Васильев. - Ожидается, что к 2030 году реализация этих проектов приведет к ежегодному дополнительному росту около 1,5% ВВП стран Центральной Азии, увеличению уровня занятости на 1,5%, доли торговли продовольственными товарами между странами на 2%, грузооборота стран более чем на 30%".
Банк заинтересован в инвестиционном и аналитическом сотрудничестве со странами региона ЦАРЭС по вопросам развития водно-энергетического комплекса, транспортной инфраструктуры, цифровизации, а также климатической повестке и достижении целей устойчивого развития ООН.
Синергия широтных и меридианных коридоров, а также достижение "бесшовности" транспортных коридоров позволит раскрыть потенциал взаимной торговли и региональной интеграции в Евразии. Полагаем, что сопряжение международного транспортного коридора Север - Юг с широтными коридорами обеспечит дополнительный рост грузопотока на 40%", - подчеркнул Сергей Васильев.
Кроме того, он отметил важность расширения миссии ЦАРЭС к 2030 году, нацеленной на объединение людей, политик и проектов, что придаст серьезный импульс развитию всего региона и позволит создать качественную платформу экономического и социального сотрудничества для Центральной Азии.
ЕАБР вместе с Евразийским фондом стабилизации и развития (ЕФСР) является региональным механизмом финансирования и охватывает широкую повестку присутствия в регионе. На сегодняшний день ряд проектов ЕФСР в сфере энергетики и транспорта включены в базу проектов ЦАРЭС (проекты реконструкции Уч-Курганской ГЭС, Токтогульской ГЭС и автодороги в Кыргызстане).