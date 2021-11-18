ЕАБР готов стать полноценным партнером программы Центрально-Азиатского регионального экономического сотрудничества

АЛМАТЫ. 18 НОЯБРЯ - По итогам октября текущего года цены на услуги больниц выросли в месячной динамике на 0,3%, в годовой - на 10,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным аналитиков, сильнее всего годовой рост цен на услуги больниц ощутили жители Алматинской (на 20%), Туркестанской (18,1%) и Павлодарской (15,6%) областей. Наименьший рост цен зафиксирован в Актюбинской области (на 0,8% за год).

За первое полугодие 2021 года услуги больниц достигли 618,7 млрд тенге - сразу на 60,3% больше в стоимостном выражении, чем годом ранее. Для сравнения: за январь-июнь 2020 года объем услуг составлял 385,9 млрд тенге, плюс 12,9% за год, сообщает energyprom.kz.

Согласно анализу, большая часть услуг оказана за счет бюджета: 547,8 млрд тенге, плюс 56,7%. Услуги за счет населения выросли на 66,7% - до 38,7 млрд тенге, за счет предприятий - в 2,4 раза, до 32,2 млрд тенге.

В региональном разрезе наибольший объем услуг в секторе пришелся на Алматы: 99,4 млрд тенге - на 67,2% больше, чем годом ранее. В тройку лидеров также вошли Нур-Султан (79 млрд тенге, плюс 79,2%) и Туркестанская область (56,3 млрд тенге, плюс 74,9%).

Наименьший объем услуг зафиксирован в Атырауской области: всего 11,7 млрд тенге - на 33,4% больше, чем годом ранее.

Услуги хирургических отделений больниц с начала года достигли 107,2 млрд тенге - на 33,9% больше, чем годом ранее. Услуги гинекологических отделений больниц и родильных домов составили 55,5 млрд тенге, центров реабилитации - 27,2 млрд тенге, психиатрических больниц - 19,9 млрд тенге", - поделились аналитики.