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Совет ЕЭК обнулил пошлины на сырье для ванадиевых лигатур для авиакосмической промышленности

19.11.2021, 20:30 72955
МОСКВА. 19 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении оксидов и гидроксидов ванадия с 5 до 0% сроком на один год, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Мера вводится для снижения себестоимости производства ванадиевых и смешанных лигатур, предназначенных для титановых сплавов, которые применяются в авиакосмической отрасли. Ее введение направлено на повышение конкурентоспособности продукции предприятий стран Евразийского экономического союза", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

 
Он уточнил, что обнуление пошлин на оксиды и гидроксиды ванадия будет способствовать повышению конкурентоспособности производителей Союза на мировом рынке лигатур, а также позволит нарастить объемы экспорта в третьи страны.
 
Обеспечение потребности предприятий государств-членов ЕАЭС в оксидах ванадия высокой чистоты за счет имеющегося на территории Союза производства находится на достаточно низком уровне. Потребность восполняется за счет поставок из ЮАР, Бразилии, Германии, США и Китая.
 
Решение Совета ЕЭК вступает в силу со 2 января 2022 года.
 

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В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов

19.11.2021, 21:18 67636
В РК завершился электронный аукцион на право разведки и добычи углеводородов
Фото: NeftOk.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - 19 ноября в Казахстане прошел третий электронный аукцион на предоставление права недропользования по углеводородному сырью. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Согласно Кодексу РК "О недрах и недропользовании", с 1 сентября 2020 года Министерство энергетики РК проводит аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам в электронном формате. Министерство энергетики РК разместило извещение о проведении аукциона на предоставление права недропользования по углеводородам на интернет-ресурсе 18 августа 2021 года по 22 участкам недр, сообщает пресс-служба Минэнерго РК. 
 
Дата проведения аукциона была назначена на 19 ноября. По 8 участкам аукцион был отменен из-за отсутствия минимального количества участников. 
 
19 ноября, в 17.00 по времени Нур-Султана, аукцион на предоставление права недропользования по углеводородам был завершен. По итогам состоявшегося аукциона - по 14 участкам недр были определены победители аукциона. Сумма стартового размера подписных бонусов по 14 участкам составляла - 425 миллионов тенге. По итогам аукциона общая сумма подписного бонуса составила порядка 1,8 миллиарда тенге. 
 
Все вырученные в ходе аукциона средства пополнят бюджет государства.
 

План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС

19.11.2021, 17:37 100630
План по обеспечению сырьем металлургических предприятий на 2021-2024 годы утвердили в ЕАЭС
Фото: domavlad.ru
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - На заседании Евразийского межправительственного совета 18-19 ноября принят план мероприятий по сырьевому обеспечению металлургических предприятий государств ЕАЭС на 2021-2024 годы. Об этом сообщили в пресс-службе Евразийской экономической комиссии, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Вопрос сырьевого обеспечения металлургических предприятий является очень чувствительным для всех наших стран - в ЕАЭС в настоящее время уже около 1/3 стали производится с использованием лома. Комиссией совместно с профильными ведомствами наших стран проведен комплексный анализ сложившейся ситуации на общем рынке лома металлов Союза. Основной вывод, который мы сделали, в ЕАЭС фактически отсутствует дефицит металлолома, то есть запасы лома достаточны, необходимо только организовать его эффективный сбор и логистику", - подчеркнул министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
По словам министра ЕЭК, производство металла с использованием лома позволяет существенно сократить выбросы углекислого газа, поэтому утвержденный план также согласуется с текущей глобальной климатической повесткой, по которой сейчас на площадке ЕЭК формируются общие подходы в рамках ЕАЭС.
 
Как сообщает пресс-служба Евразийской экономической комиссия, документ содержит ряд системных мер - от реализации на национальном уровне мероприятий, направленных на стимулирование сбора и заготовки лома до оптимизации логистики, внедрения инновационных (экологически чистых и энергосберегающих) технологий переработки металлолома. 
 
 

Чистая прибыль "Казатомпрома" за 9 месяцев снизилась почти вдвое

19.11.2021, 16:58 54406
Чистая прибыль "Казатомпрома" за 9 месяцев снизилась почти вдвое
Фото: news.myseldon.com
НУР-СУЛТАН. 19 НОЯБРЯ - АО "Национальная компания "Казатомпром" за январь - сентябрь 2021 года сократило чистую прибыль почти в 2 раза до 78,836 млрд тенге, отмечается в консолидированной финансовой отчетности компании по МСФО, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно финотчетности компании, активы компании увеличились с 1,689 трлн на начало года до 1,806 трлн тенге на конец отчетного периода.
 
Капитал компании за 9 месяцев текущего года снизился с 1,339 до 1,248 трлн тенге.
 
В то же время обязательства "Казатомпрома" возросли почти вдвое и составили на 30 сентября текущего года 557,733 млрд тенге.
 
 

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