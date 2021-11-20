Совет ЕЭК обнулил пошлины на сырье для ванадиевых лигатур для авиакосмической промышленности

МОСКВА. 19 НОЯБРЯ - Совет Евразийской экономической комиссии принял решение о снижении ставки ввозной таможенной пошлины в отношении оксидов и гидроксидов ванадия с 5 до 0% сроком на один год, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Мера вводится для снижения себестоимости производства ванадиевых и смешанных лигатур, предназначенных для титановых сплавов, которые применяются в авиакосмической отрасли. Ее введение направлено на повышение конкурентоспособности продукции предприятий стран Евразийского экономического союза", - отметил директор департамента таможенно-тарифного и нетарифного регулирования ЕЭК Ваагн Казарян.

Он уточнил, что обнуление пошлин на оксиды и гидроксиды ванадия будет способствовать повышению конкурентоспособности производителей Союза на мировом рынке лигатур, а также позволит нарастить объемы экспорта в третьи страны.

Обеспечение потребности предприятий государств-членов ЕАЭС в оксидах ванадия высокой чистоты за счет имеющегося на территории Союза производства находится на достаточно низком уровне. Потребность восполняется за счет поставок из ЮАР, Бразилии, Германии, США и Китая.

Решение Совета ЕЭК вступает в силу со 2 января 2022 года.