В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям

НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет перевыполнен на 179,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Как сообщили в Комитете госдоходов, с января по октябрь текущего года план по налогам исполнен на 102,2%. В ведомстве подчеркнули, что, по сравнению с прошлым годом, в бюджет поступило на 2 трлн тенге больше налогов.

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на январь - октябрь 2021 года исполнен на 102,2% (при плане 8118,7 млрд тенге поступило 8 298,6 млрд тенге с перевыполнением на 179,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом на 30,7%, или на 1948,5 млрд тенге".

Так, республиканский бюджет исполнен на 100,4% (при плане 5414,2 млрд тенге поступило 5438,1 млрд тенге с перевыполнением на 23,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом 36,1% или на 1 441,2 млрд тенге.

Местный бюджет исполнен на 105,8% (при плане 2704,5 млрд тенге поступило 2860,5 млрд тенге, с перевыполнением на 156,0 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 21,6%, или на 507,3 млрд тенге.

Наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по экспортным таможенным пошлинам на нефть - на 400,9 млрд тенге, или в 1,9 раза, корпоративный подоходный налог - на 481,2 млрд тенге, или на 48,5%, НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 194,2 млрд тенге, или на 36,9%, НДС на импорт из третьих стран - на 110,3 млрд тенге, или на 21,0%, и налог на добычу полезных ископаемых на 107 млрд тенге, или на 47,9%.

В Комитете отметили, что на рост налоговых поступлений повлияли рост цен на основные экспортные позиции.

Так, ставка на нефть выросла на 68,8%, медь - на 56,0%, алюминий - на 46,4%, цинк - на 34,5%, серебро - на 29,2%, свинец - на 20,9% и золото - на 2,7%.

Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 64%.

Товарооборот с третьими странами за январь - октябрь 2021 года увеличился на 10% (экспорт вырос на 21,9%, импорт снизился на 10,5%).

Оборот по реализации за 9 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 28,7% (с 63 917 млрд тенге до 82 293 млрд тенге).

Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за указанный период увеличилась на 11,8% (с 33,4 млн тенге до 37,4 млн тенге).