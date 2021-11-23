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В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям

22.11.2021, 14:42 66259
В Казахстане перевыполнен план по налоговым поступлениям
НУР-СУЛТАН. 22 НОЯБРЯ - План по налоговым поступлениям в государственный бюджет перевыполнен на 179,9 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как сообщили в Комитете госдоходов, с января по октябрь текущего года план по налогам исполнен на 102,2%. В ведомстве подчеркнули, что, по сравнению с прошлым годом, в бюджет поступило на 2 трлн тенге больше налогов. 
 

План по налоговым поступлениям в государственный бюджет на январь - октябрь 2021 года исполнен на 102,2% (при плане 8118,7 млрд тенге поступило 8 298,6 млрд тенге с перевыполнением на 179,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом на 30,7%, или на 1948,5 млрд тенге". 

 
Так, республиканский бюджет исполнен на 100,4% (при плане 5414,2 млрд тенге поступило 5438,1 млрд тенге с перевыполнением на 23,9 млрд тенге), в сравнении с аналогичным периодом прошлого года с ростом 36,1% или на 1 441,2 млрд тенге.
 
Местный бюджет исполнен на 105,8% (при плане 2704,5 млрд тенге поступило 2860,5 млрд тенге, с перевыполнением на 156,0 млрд тенге), с ростом к аналогичному периоду прошлого года на 21,6%, или на 507,3 млрд тенге.
 
Наибольшие суммы роста поступлений в республиканский бюджет наблюдаются по экспортным таможенным пошлинам на нефть - на 400,9 млрд тенге, или в 1,9 раза, корпоративный подоходный налог - на 481,2 млрд тенге, или на 48,5%, НДС на импорт из стран ЕАЭС - на 194,2 млрд тенге, или на 36,9%, НДС на импорт из третьих стран - на 110,3 млрд тенге, или на 21,0%, и налог на добычу полезных ископаемых на 107 млрд тенге, или на 47,9%.
 
В Комитете отметили, что на рост налоговых поступлений повлияли рост цен на основные экспортные позиции.
 
Так, ставка на нефть выросла на 68,8%, медь - на 56,0%, алюминий - на 46,4%, цинк - на 34,5%, серебро - на 29,2%, свинец - на 20,9% и золото - на 2,7%. 
 
Ставка вывозной таможенной пошлины на сырую нефть выросла на 64%.
 
Товарооборот с третьими странами за январь - октябрь 2021 года увеличился на 10% (экспорт вырос на 21,9%, импорт снизился на 10,5%).
 
Оборот по реализации за 9 месяцев текущего года, в сравнении с аналогичным периодом 2020 года, увеличился на 28,7% (с 63 917 млрд тенге до 82 293 млрд тенге).
 
Средняя выручка онлайн ККМ на одного налогоплательщика за указанный период увеличилась на 11,8% (с 33,4 млн тенге до 37,4 млн тенге).
 

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В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС

23.11.2021, 17:03 7372
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщает Учет.kz, пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года. 
 
Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
Таким образом, исходя из того, что по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2022 году размер месячного расчетного показателя составит 3 063 тенге, минимум оборота для постановки на учет по НДС со следующего года составит - 61 млн 260 тыс. тенге.
 
Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект Закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и Закон РК "О введении в действие в Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.
 

Какое развитие получило сельское хозяйство Акмолинской области за годы Независимости

23.11.2021, 16:09 14662
Какое развитие получило сельское хозяйство Акмолинской области за годы Независимости
Фото: Акимат Акмолинской области
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - Продовольственный пояс вокруг Нур-Султана планируют создать в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Акмолинская область является крупным агропромышленным регионом и вносит значительный вклад в обеспечение продовольственной безопасности Казахстана. За период суверенитета страны в области отмечается тенденция роста основных показателей в сельском хозяйстве", - сообщает управление внутренней политики. 

 
За 20 лет объем валовой продукции в данной отрасли возрос с 11,3 млн тенге в 1991 году до 672 млрд тенге. Урожайность зерновых культур возросла с 6,1 центнеров с гектара в 1991 году до 11,6 в 2020 году. Площадь орошаемых земель увеличена до 29,5 тыс. гектаров, площадь сева семенами - до 92% от общей площади посева.
 
Также в регионе большое внимание уделяется развитию мясного, молочного животноводства и птицеводства. 
 

На сегодня доля Акмолинской области в республиканском объеме производства мяса составляет в среднем 12%, молока - 6,5%, яйца - 16,5%, обеспечивая при этом, не только собственные потребности, но и столицы. Регион располагает наибольшим в республике потенциалом по откорму скота - может единовременно содержать более 36,5 тыс. голов КРС. Только с 2018 года в области создано 278 мясных ферм. В этом году созданы 102 мясные фермы с приобретением 5,3 тыс. голов крупнорогатого скота мясного направления. В ближайшие пять лет планируется поэтапно создать еще 700 ферм", - сообщили в управлении сельского хозяйства. 

 
Для обеспечения молокоперерабатывающих предприятий сырьем в области действуют 56 специализированных молочно-товарных ферм с общим поголовьем коров 14 тысяч. В этом году созданы и расширены мощности на 17 молочно-товарных фермах с увеличением маточного поголовья на 2,1 тыс. голов. 
 
В 2018 году запущена Макинская птицефабрика. После ввода в 2020 году второй очереди по расширению мощностей до 56 тыс. тонн в год, птицефабрика стала крупнейшим предприятием по объемам производства куриного мяса в Центральной Азии, обеспечивая до 22% потребности внутреннего рынка Казахстана. Уже начата реализация третьей очереди, ввод которой в 2023 году позволит увеличить объемы производства мяса птицы до 75 тыс. тонн.
 
В вдеомтсве отметили, что создание продовольственного пояса вокруг Нур-Султана является одним из стратегических приоритетов развития региона. В настоящее время Акмолинская область поставляет в столицу более трети молочной, мясной продукции, овощей, а также почти полностью обеспечивает Нур-Султан яйцами и картофелем.
 

Более 26 тыс. обращений о нарушении прав потребителей рассмотрены в Казахстане за полгода

23.11.2021, 13:41 76411
НУР-СУЛТАН. 23 НОЯБРЯ - На заседании правительства рассмотрены вопросы защиты прав потребителей, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как отметил в ходе заседания правительства министр торговли и интеграции РК Бахыт Султанов, рост количества обращений граждан о нарушениях прав потребителей говорит не только о наличии проблем в этой сфере, но и постепенном повышении уровня потребительской культуры. Так, если министерством за 2019 год рассмотрено 5977 обращений, то их количество за 2020 год возросло до 20 919, а за 10 месяцев текущего года перевалило за прошлогодний годовой объем.
 

Аналогичная ситуация роста обращений наблюдается и по иным государственным органам. Так, за 2019 год в государственные органы поступило порядка 30 тыс. обращений, за 2020 год - 48 876, за 6 месяцев текущего года рассмотрено 26 161", - проинформировал Султанов. 

 
Он отметил, что вопросы, беспокоящие потребителей, повторяются из года в год: это сферы ЖКХ, розничной торговли, медицинских, туристических услуг, услуг связи, транспорта.
 

По результатам опроса жители страны оказались не удовлетворены оказанными услугами в следующих отраслях: медицинские услуги - 46%, услуги связи - 36%, городской общественный транспорт - 35,7%. Как видно, проблемы сферы защиты прав потребителей в отдельных отраслях носят системный характер", - проинформировал министр.

 
Глава государства в своем выступлении 16 ноября на заседании Национального совета общественного доверия сказал, что законодательство по защите прав потребителей все еще несовершенно и поручил в него внести поправки, направленные на всестороннюю и эффективную защиту прав потребителей. 
 
В этой связи министерством начата работа по внесению изменений поправок в законодательство по защите прав потребителей. 
 
Во-первых, прорабатывается вопрос по законодательному закреплению статуса Национальной ассоциации потребителей в законе в организационно-правовой форме некоммерческой организации. 

Во-вторых, в рамках поправок в законодательство будет введен институт омбудсмена, который будет служить голосом народа и напрямую доводить существующие системные проблемы отраслей, где нарушаются права потребителей, до первых лиц государства. По результатам социологического опроса, 56% опрошенных из 20 тыс. респондентов поддержали вопрос создания Национальной ассоциации потребителей и института омбудсмена. 
 
В-третьих, распространение базовых принципов системы защиты прав потребителей на отраслевое законодательство о защите прав потребителей.
 
В-четвертых, приняты во внимание пожелания общественных объединений о необходимости реституции нормы закона о начислении общественным объединениям потребителей вознаграждения от суммы, возмещаемой потребителю. 
 
В-пятых, предлагается усовершенствовать правовое регулирование с целью недопущения нарушений прав потребителей в сегменте электронной торговли. 
 

Разрабатывается социально важный законопроект, направленный на решения актуальных проблем, встречающихся ежедневно каждому казахстанцу. В настоящее время проекты концепций законопроекта по вопросам защиты прав потребителей размещены на интернет-портале открытых НПА и направлены на согласование в гос. органы", - добавил Султанов.


 

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