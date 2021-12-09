Минтруда: методика определения порогов достаточности меняться не будет

НУР-СУЛТАН. 8 ДЕКАБРЯ - Министерство труда и социальной защиты населения Республики Казахстан сообщает, что в распространенном 7 декабря 2021 года пресс-релизе была допущена некорректная формулировка касательно компетенции МТСЗН в вопросе установления порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Официальная позиция МТСЗН остается неизменной. Министерство является разработчиком методики определения порогов минимальной достаточности пенсионных накоплений", - сообщает пресс-служба Минтруда.

Как утверждают в ведомстве, по состоянию на 8 декабря 2021 года внесение изменений не производилось и не планируется, так как текущая версия методики полностью соответствует необходимым критериям обеспечения будущих пенсионных выплат казахстанцам на приемлемом уровне.

В соответствии с Методикой одним из ключевых параметров расчета ПМД является минимальная заработная плата на начало календарного года. Именно ее изменение с 1 января 2022 года повлекло автоматический перерасчет ПМД в соответствии с действующим законодательством.

В Минтруда рассказали, что методика определения порога минимальной достаточности пенсионных накоплений была разработана МТСЗН в 2020 году и утверждена постановлением правительства РК №1 от 6 января 2021 года.

Методика включает следующие показатели:

- годовая процентная ставка доходности ЕНПФ;

- ставка индексации пенсионных выплат из ЕНПФ;

- ставка индексации размера минимальной пенсии;

- минимальный размер заработной платы, с ежегодной индексацией;

- размер прожиточного минимума с учетом индексации, для расчета базовой пенсии в минимальном размере;

- прогнозная частота обязательных пенсионных взносов;

- начальный и предельный возраст осуществления пенсионных выплат.