В Нацбанке рассказали, что оказало влияние на курс тенге

В ноябре действительно реализовались многие риск-сценарии, которые кардинально повлияли на сформированные ранее ожидания рынка. В результате, мы наблюдали новую волну глобального бегства от рисковых активов и перетока капитала в развитые страны и "защитные" инструменты. В начале месяца ФРС объявила о начале сворачивания программы покупки активов. В США была зафиксирована рекордная инфляция за последние 30 лет, ускорившаяся до 6,2% г/г в октябре. Это лишь укрепило опасения по более скорому ужесточению политики ФРС, вследствие чего наблюдались глобальное укрепление курса доллара США и рост доходностей казначейских облигаций, что негативно отразилось на валютах и активах развивающихся рынков", - сообщила заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
Как отметила Молдабекова, к концу месяца ситуация стремительно ухудшилась, 26 ноября распространились новости об обнаружении нового штамма коронавируса Омикрон.
Несмотря на то что появление нового штамма Covid-19 всегда рассматривалось в качестве потенциального риск-фактора, для финансовых рынков "Омикрон" стал причиной своего рода "черной пятницы". На фоне обнаружения нового штамма и неопределенности по его заразности и устойчивости к вакцинам, отток из развивающихся рынков ускорился и приобрел новые масштабы. По итогам ноября индекс валют ЕМ продемонстрировал самое глубокое падение за год, на 4,4%", - заявила Алия Молдабекова.
По ее словам, акции как волатильный и рисковый класс активов тоже упали в цене: индекс акций развитых стран MSCI снизился на 2,3% за ноябрь месяц, а индекс акций развивающихся стран упал на 4,1%.
В последний день месяца негатива добавили комментарии Главы ФРС Дж. Пауэлла о планах рассмотреть более быстрые темпы сворачивания программы покупки активов на ближайшем декабрьском заседании. Помимо общей волатильности, рынки сотрясали также отдельные региональные риск-события: валютный кризис в Турции и возобновление санкционной риторики по отношению к России. На фоне снижения ключевой ставки в условиях высокой инфляции, турецкая лира за месяц рухнула на 40%. Власти США обсуждают возможное введение новых санкций, которые, по их мнению, должны предотвратить нарастание военной активности на границе с Украиной, в результате российский рубль ослаб за ноябрь на 4,7% до уровня 74,15", - сказала Молдабекова.
Ранее сообщалось, что Нацбанк РК изменил прогноз роста ВВП в 2022 году.