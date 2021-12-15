АБР пересмотрел прогноз роста экономики Казахстана в сторону увеличения

НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Азиатский банк развития опубликовал дополнение к "Обзору развития Азии 2021" с обновленными прогнозами роста Азии и Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Прогноз экономического роста Казахстана на 2021 год пересмотрен в сторону увеличения - до 3,7% в 2021 году и 3,9% в 2022 году с прогнозировавшихся в сентябре 3,4% и 3,7% соответственно, на фоне восстановления мирового спроса на сырьевые товары, восстановления деловой активности и государственных программ поддержки обрабатывающего сектора и инфраструктурного развития.
Прогноз инфляции был также пересмотрен в сторону увеличения - до 7,8% в 2021 году с 6,9%, прогнозировавшихся в сентябре, в то время как прогноз на 2022 год остался без изменений - на уровне 6,4%", - рассказали в пресс-службе банка.
В противовес общей тенденции развития Азии ожидается, что экономика Центральной Азии вырастет в этом году на 4,7%, отражая более высокие цены на сырьевые товары и увеличение государственных расходов. Прогноз на следующий год также повышен до 4,4% с 4,2%, прогнозировавшихся в сентябре.
Во всей Центральной Азии восстановление роста сопровождалось ростом инфляции. Прогнозы субрегиональной инфляции повышены с 7,7% до 8,6% на 2021 год и с 6,7% до 7,3% на 2022 год, что в первую очередь отражает последние изменения цен в Армении, Азербайджане, Грузии, Казахстане, Таджикистане и Туркменистане", - говорится в дополнении к обзору.
Напомним, в сентябре АБР снизил прогноз экономического роста для развивающихся стран Азии на 2021 год на фоне сохраняющейся озабоченности по поводу пандемии коронавирусной инфекции.