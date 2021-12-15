Казахстан и Китай договорились наращивать объем контейнерных перевозок

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НУР-СУЛТАН. 14 ДЕКАБРЯ - Казахстанские и китайские железнодорожники подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Документ был подписан во время онлайн-встречи заместителя председателя правления по логистике АО "НК "КТЖ" Ерлана Койшибаева с генеральным директором крупнейшей логистической платформы Zhong Gu Logistics (КНР), господином Сун Жуй, сообщает пресс-служба АО "НК "Казакстан темір жолы".

Стороны обсудили перспективы сотрудничества, обменялись мнениями по развитию бизнеса и улучшению качества сервиса в сфере контейнерных перевозок. В рамках встречи, между национальным мультимодальным оператором АО KTZ Express и транспортно-экспедиторской компанией Tiehai Shunda International Freight Forwarding Co. Ltd подписано соглашение о стратегическом сотрудничестве по развитию контейнерных перевозок. Его скрепили подписями заместитель Ерлан Койшибаев и генеральный директор китайской компании Лю Шицин. Документ направлен на укрепление сотрудничества по развитию логистических сервисов и наращиванию объемов перевозок грузов в контейнерах в составе контейнерных поездов в КНР, страны Европейского Союза и в обратном направлении. А также - на выработку новых маршрутов в направлении Китая, России, Ирана, стран Центральной Азии и Кавказа".

Ожидается, что подписание данного соглашения увеличит объемы контейнерных перевозок через пограничные переходы Алтынколь и Достык. В 2022 году "Тэхай Шуньда" гарантируют отправку не менее 100 контейнерных поездов.

В КТЖ отметили, что международный экспедитор Tiehai Shunda International Freight Forwarding - дочерняя компания корпорации Zhong Gu Logistics. Она осуществляет мультимодальные железнодорожно-морские перевозки. На сегодняшний день внутри Китая курсирует более 20 отправленных маршрутных поездов, принадлежащих экспедитору и охватывающих более 50 станций КНР.