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Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановили сегодня

01.01.2022, 16:52 72121
Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановили сегодня
УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ЯНВАРЯ - Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановят с 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По решению правительства, весь оставшийся объем в месторождении Сарыбулак, около 500 млн кубометров, теперь предназначается для жителей Зайсанского района. 
 
До этого дня там были газифицированы сам райцентр и 9 сёл в округе. В планах - подключить к системе еще 8 населенных пунктов. Магистральные сети уже проведены, теперь объявлен конкурс на внутриквартальные. Но на этом расширение закончится, запасы газа на исходе, информирует телеканал.
 
С 2013 года на месторождении добыто почти 3 млрд 400 млн кубометров газа. При этом больше 95% его уходило на экспорт в КНР.
 
По прогнозам Министерства энергетики, запасов газа, который сейчас добывается, хватит для Зайсанского района на 10-15 лет. Сейчас в целом в Зайсанском районе порядка 20 тыс. абонентов обеспечены газом", - отметил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.
 

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Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги

02.01.2022, 17:21 4701
Производители сжиженного газа перешли на реализацию нефтепродукта через электронные торги
Фото: Erik Mclean: Pexels
НУР-СУЛТАН. 2 ЯНВАРЯ - В Казахстане производители сжиженного газа перешли на электронные торги, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В 2019 году, согласно закону РК "О газе и газоснабжении" начался переход на торги сжиженным нефтяным газом (он же СНГ) через электронные торговые площадки. Поэтапно в течение трех лет (2019-2021 гг.) объемы сжиженного газа, реализуемые через ЭТП, увеличивались. И с 1 января 2022 года осуществлен 100%-ый переход торгов СНГ через товарные биржи (за исключением реализации СНГ для промышленных потребителей, использующих СНГ в качестве сырья для производства нефтегазохимической продукции и абонентов, потребляющих СНГ через групповые резервуарные установки), сообщили в профильном министерстве.
 
Реализация СНГ посредством электронных торгов создает равные и недискриминационные условия для всех участников рынка и позволяет приобретать необходимые объемы СНГ напрямую у производителей.
 
Как известно, потребление сжиженного нефтяного газа в Казахстане ежегодно растет. При этом объемы производства СНГ не увеличивались, оставаясь на уровне прошлых лет. 
 
Переход на электронную торговлю позволит сбалансировать цену на СНГ на основе спроса и предложения, что позволит привлечь инвестиции в создание новых производственных мощностей. 
 
Кроме того, рыночные механизмы положительно влияют на развитие конкуренции, сокращают влияние на рынок непродуктивных посредников, создают благоприятные условия для развития малого и среднего бизнеса.
 
До перехода на ЭТП цена на сжиженный нефтяной газ была убыточной для производителей, так как отпускалась по цене ниже своей себестоимости.
 
На январь 2022 года поставщики приобрели у производителей для Мангистауской области 17 406 тонн сжиженного нефтяного газа (96,5% от выделенного по Плану поставки).
 
В период с 20 по 24 декабря на электронной торговой площадке (ЭТП) проведено пять торговых сессий, в ходе которых на основе спроса и предложения сформировалась цена на сжиженный нефтяной газ.
 
Так, средняя оптовая цена на январские поставки сжиженного газа в Мангистаускую область составила 133 126 тенге/тонна или 78 тенге/литр.
 
При этом розничная цена в городах Актау, Жанаозен, а также в Мангистауском районе составила 100-120 тенге /литр.
 
В целом, торговые сессии январь месяца прошли в штатном режиме, рыночный механизм отрегулировал потребности регионов необходимыми объемами СНГ, которые на данный момент находятся в процессе отправки по регионам.

 

Размеры взносов на обязательное медстрахование выросли в Казахстане

01.01.2022, 19:13 62651
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С 1 января в связи с повышением минимальной заработной платы и месячного расчетного показателя изменились размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тенге. 
 
Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тенге. 
 
Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тенге. 
 
ЕСП составит: 
 
 - для жителей города - 1 МРП, или 3063 тенге; 
 
 - для жителей села - 0,5 МРП, или 1531,5 тенге. 
 
 - самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 тыс. тенге 
 
Кроме того, что государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге. 
 
Напомним, с 1 января 2022 года размер МЗП в Казахстане составит 60 тыс. тенге, МРП - 3063 тенге.
 

Иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК

01.01.2022, 18:46 63671
Иностранные интернет-компании будут платить НДС в бюджет РК
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Сегодня вступают в силу нормы Налогового кодекса об обязательствах иностранных интернет-компаний по уплате НДС по реализованным товарам, оказанным услугам физическим лицам, находящимся на территории Казахстана, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерство национальной экономики сообщает, что все иностранные компании, которые реализуют услуги и товары через онлайн-платформы, будут обязаны платить НДС в бюджет Казахстана.
 
Ставка НДС составляет 12% с суммы реализованных товаров и услуг. Казахстанских плательщиков это не коснется, подчеркнули в ведомстве. "Порядок уплаты будет очень простым. Компании не будут вставать на налоговый учет. В упрощенном порядке они направляют письмо в налоговые органы и уведомляют о готовности платить НДС", - сообщил вице-министр МНЭ Азамат Амрин.
 
Администрирование осуществляется на основании данных банков второго уровня о суммах, переведенных в разрезе иностранных интернет-компаний.
 
В целях администрирования предлагается установить понятие Merchant ID или MID, который является уникальным набором символов, идентифицирующих иностранную компанию как получателя платежа и/или перевода денег с использованием платежных систем.
 
Merchant ID является одним из реквизитов, представляемых иностранными интернет-компаниями, по которым банки будут идентифицировать соответствующие платежи и переводы денег.
 
Это международная практика. При рассмотрении вопроса был изучен международный опыт как стран Европы, так и опыт ближайших соседей - России и Беларуси. Согласно прогнозам МНЭ, поступления в бюджет за счет этого НДС в год составят два миллиарда тенге.
 
Напомним, 25 ноября прошлого года сенат принял поправки в Налоговый кодекс, которыми предусматривается ввод цифрового налога на товары, реализованные через интернет.
 

В Казахстане снизился порог для постановки на учет по НДС

01.01.2022, 17:17 68461
В Казахстане снизился порог для постановки на учет по НДС
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 2022 года снизится порог для постановки на учет по НДС, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Пункт 4 статьи 82 Налогового кодекса РК об обязательной постановке на регистрационный учет по налогу на добавленную стоимость изменится с 2022 года.
 
Согласно подписанному Закону от 10 декабря 2020 года "О внесении изменений и дополнений в Кодекс Республики Казахстан "О налогах и других обязательных платежах в бюджет", минимум оборота для постановки на учет по НДС составит 20 000-кратный размер месячного расчетного показателя, установленного законом о республиканском бюджете и действующего на 1 января соответствующего финансового года.
 
Таким образом, исходя из того, что по информации Министерства труда и социальной защиты населения РК в 2022 году размер месячного расчетного показателя составит 3 063 тенге, минимум оборота для постановки на учет по НДС со следующего года составит - 61 млн 260 тыс. тенге.
 
Как отмечает источник, у налогоплательщиков была надежда на перенос сроков снижения порога, но появившийся разработанный депутатами РК проект закона РК "О внесении изменений и дополнений в Кодекс РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс) и закон РК "О введении в действие Кодекса РК "О налогах и других обязательных платежах в бюджет" (Налоговый кодекс)" не содержит норм по переносу сроков.
 

Казахстан перешел на новую версию системы описания и кодирования товаров

01.01.2022, 17:10 69006
Казахстан перешел на новую версию системы описания и кодирования товаров
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - 1 января 2022 года вступает в силу седьмое издание Гармонизированной системы описания и кодирования товаров, которая является международной основой единой Товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности Евразийского экономического союза (ТН ВЭД ЕАЭС), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Издание Гармонизированной системы 2022 года - это результат очередного пятилетнего цикла всестороннего пересмотра номенклатуры, проводимого Всемирной таможенной организацией (ВТамО) на постоянной основе. 
 
Новое издание системы содержит более 350 серий поправок, обусловленных изменениями характера и структуры мировой торговли, социальными и экологическими вопросами глобального характера, рассказали в Комитете государственных доходов РК. 
 
Ставки ввозных таможенных пошлин в новой редакции Единого таможенного тарифа ЕАЭС, которая начнет применяться с 1 января будущего года, сохранены на действующем уровне и в полной мере учитывают тарифные обязательства в рамках Всемирной торговой организации.
 

В Казахстане выросли пенсии и пособия

01.01.2022, 15:20 76626
В Казахстане выросли пенсии и пособия
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - В Казахстане с 1 января 2022 года выросли размеры солидарной и базовой пенсии, а также социальных пособий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
На исполнение социальных обязательств государства в республиканском бюджете на 2022 год предусматривается 4 трлн тенге, в том числе 190,4 млрд на индексацию размеров пенсий и всех социальных пособий. 
 
Это приведет к повышению доходов 4,2 млн человек. 
 
Из них: 
 
- порядка 2,3 млн пенсионеров, которым будет произведено повышение размеров солидарных пенсий на 7% (с опережением уровня инфляции на 2%) и базовой пенсионной выплаты на 5% на общую сумму 138,3 млрд тенге; 
 
- 1,9 млн получателей социальных пособий, размер которых будет повышен на 5% на общую сумму 52,1 млрд тенге. 
 
Кроме того, правительством принимаются последовательные меры по повышению уровня заработной платы работников бюджетной сферы. 
 
Так, с 2022 года будет увеличиваться заработная плата архивариусов, библиотекарей, музееведов, лесников, технического персонала и других, всего порядка 588 тыс. человек.
 
Напомним, в Казахстане выросли зарплаты бюджетников.
 
Также ранее сообщалось, что в Казахстане с нового года выросла минимальная заработная плата. 
 
В соответствии с Трудовым кодексом работодатели будут обязаны обеспечить работникам заработную плату на уровне не ниже МЗП. Данная мера приведет к росту денежных доходов 1,6 млн человек, работающих во всех отраслях на предприятиях различных форм собственности. 
 
В первую очередь повышение МЗП коснется "низкооплачиваемых" работников. Во-вторых, работодатели, которые при установлении уровня зарплаты используют показатель МЗП, также будут пересматривать заработную плату других категорий работников.
 

Зарплаты бюджетников выросли в Казахстане

01.01.2022, 14:20 84826
Зарплаты бюджетников выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С 1 января 2022 года в Казахстане выросли зарплаты работников бюджетной сферы, перелает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно постановлению правительства, тарифные ставки педагогов организаций образования, за исключением организаций высшего и (или) послевузовского образования, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам:
 
с 1 января 2022 года в размере 1,75; 
 
с 1 января 2023 года - в размере 2,0. 
 
Тарифные ставки работников управленческого, основного персонала государственных организаций: медико-социальных учреждений стационарного и полустационарного типов, организаций надомного обслуживания, временного пребывания, центров занятости, за исключением медицинских и фармацевтических работников, определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: 
 
с 1 января 2022 года в размере 1,75; 
 
с 1 января 2023 года - в размере 2,0. 
 
Тарифные ставки медицинских и фармацевтических работников определяются с применением поправочного коэффициента к установленным размерам: специалисты высшего уровня квалификации (управленческий персонал блок А, основной персонал блок В1, В2): 
 
с 1 января 2022 года в размере 2,63; 
 
с 1 января 2023 года - в размере 2,73. 
 
Тарифные ставки гражданских служащих, работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий: 
 
с 1 января 2022 года в размере 1,23; 
 
с 1 января 2023 года в размере 1,45; 
 
с 1 января 2024 года в размере 1,71; 
 
с 1 января 2025 года в размере 2,0. 
 

В Казахстане вводится цифровой налог на Google и плата за цифровой майнинг

01.01.2022, 14:10 82531
В Казахстане вводится цифровой налог на Google и плата за цифровой майнинг
НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - Директор департамента крупных налогоплательщиков Комитета государственных доходов Министерства финансов Казахстана Ануар Сулейменов рассказала о новшествах налогового законодательства, которые вводятся с 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

С января 2022 года вводится цифровой налог, так называемый налог на Google, который позволит уравнять конкурентные условия между иностранными и отечественными компаниями. Он будет уплачиваться иностранными компаниями при реализации товаров, услуг через электронные сервисы, интернет-сайты. Это не новый налог, это в рамках налога на добавленную стоимость будет производиться оплата по ставке 12%", - сообщил Ануар Сулейменов.

 
По словам Сулейменова, в целях стимулирования экспортеров к реализации валютной выручки на внутреннем рынке предполагается введение такой льготы, как упрощенный порядок возврата в размере 80%.
 

Льгота будет распространяться и предоставляться для тех экспортеров, которые реализуют валютную выручку не менее 50%, поступившие от экспорта. Также будет введен упрощенный порядок прекращения деятельности плательщиков НДС. Это та категория налогоплательщиков, которая состояла на учете по НДС, но никакие операции, взаиморасчеты не производила, деятельностью не занималась. Для них, если сейчас для ликвидации проводятся налоговые проверки, то в будущем планируется осуществление ликвидации через упрощенный порядок, через камеральный контроль," - объяснил директор департамента.

 
Кроме того, со следующего года вводится плата за цифровой майнинг. Плательщиками будут являться те лица, которые его осуществляют. Ставка будет приравниваться к 1 тенге за 1 киловатт. Также с января 2022 года установлен предельный порог налоговой задолженности - 6 МРП, ниже которого арест счетов не будет применяться. Это касается налоговой задолженности," - проинформировал Сулейменов. Отмечалось, что в планах внедрить мобильное приложение, которое облегчит работу и условия для исполнения налоговых обязательств. Через данное приложение будет предоставлена возможность уплачивать и исчислять налоги, а также следить за новой информацией от налоговых органов.
 

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