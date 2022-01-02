Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановили сегодня

УСТЬ-КАМЕНОГОРСК. 1 ЯНВАРЯ - Экспорт газа из Восточного Казахстана в Китай остановят с 1 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По решению правительства, весь оставшийся объем в месторождении Сарыбулак, около 500 млн кубометров, теперь предназначается для жителей Зайсанского района.

До этого дня там были газифицированы сам райцентр и 9 сёл в округе. В планах - подключить к системе еще 8 населенных пунктов. Магистральные сети уже проведены, теперь объявлен конкурс на внутриквартальные. Но на этом расширение закончится, запасы газа на исходе, информирует телеканал.

С 2013 года на месторождении добыто почти 3 млрд 400 млн кубометров газа. При этом больше 95% его уходило на экспорт в КНР.

По прогнозам Министерства энергетики, запасов газа, который сейчас добывается, хватит для Зайсанского района на 10-15 лет. Сейчас в целом в Зайсанском районе порядка 20 тыс. абонентов обеспечены газом", - отметил заместитель руководителя Управления энергетики и ЖКХ ВКО Нурлан Рамазанов.