Размеры взносов на обязательное медстрахование выросли в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 1 ЯНВАРЯ - С 1 января в связи с повышением минимальной заработной платы и месячного расчетного показателя изменились размеры взносов и отчислений на обязательное социальное медицинское страхование, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работодатель будет платить за работника 3% от уровня его заработной платы, но не более 10 МЗП, или 18 тыс. тенге.

Работники, в том числе получающие доходы по договорам ГПХ, будут платить 2% от своего дохода, но не более 12 тыс. тенге.

Индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной практикой, - 5% от 1,4-кратного МЗП, или 4200 тенге.

ЕСП составит:

- для жителей города - 1 МРП, или 3063 тенге;

- для жителей села - 0,5 МРП, или 1531,5 тенге.

- самостоятельные плательщики будут платить 5% от МЗП, или 3 тыс. тенге

Кроме того, что государство будет платить за 15 льготных категорий граждан, сегодня это свыше 11 млн человек. Размер взноса за одного человека составит 3 614,2 тенге.

Напомним, с 1 января 2022 года размер МЗП в Казахстане составит 60 тыс. тенге, МРП - 3063 тенге.