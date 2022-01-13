Казахстан будет получать информацию о резидентах, открывших счета в США

НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - На рассмотрение мажилиса представлен проект закона Республики Казахстан "О ратификации соглашения между правительством Республики Казахстан и правительством Соединенных Штатов Америки о совершенствовании международной налоговой дисциплины", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Согласно закону все иностранные финансовые организации, имеющие международные деловые операции с финансовыми организациями США, обязаны представлять информацию о счетах налогоплательщиков США.
Присоединившиеся к соглашению финансовые институты будут обязаны выявлять и раскрывать информацию обо всех американских физических и юридических лицах, открывших счета в Казахстане.
Присоединение Казахстана к соглашению позволит получать информацию обо всех казахстанских физических и юридических лицах, открывших счета в США. То есть взаимодействие между странами по данному вопросу положительно отразится и на бюджете Казахстана", - говорится в докладе министра национальной экономики РК Алибека Куантрова.
В соответствии с соглашением Казахстаном выбрана модель, предусматривающая централизованный сбор информации, как наиболее оптимальная, так как реализация этой модели позволит:
- сохранить контроль над финансовой системой;
- получать аналогичную информацию о гражданах и резидентах Казахстана от США;
- сократить административные издержки финансовых институтов РК;
- снизить риски для финансового сектора, связанные с требованиями соглашения.
В случае неприсоединения к данному режиму с международных банковских переводов могут быть удержаны 30% с суммы перевода, если получателем платежа является налогооблагаемое в США лицо, а перечисленные средства являются доходом, связанным с инвестициями на территории США", - отметил глава Миннацэкономики.