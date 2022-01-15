Цена на сжиженный нефтяной газ в Петропавловске снижена на 30 тенге
14.01.2022, 15:45 23941
Фото: depositphotos.com
ПЕТРОПАВЛОВСК. 14 ЯНВАРЯ - В Петропавловске снижена цена сжиженного нефтяного газа для потребителей через групповые резервуарные установки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
ТОО "Горгаз-сервис", являясь субъектом общественно значимого рынка, снизило цену на сжиженный нефтяной газ через групповые резервуарные установки для потребителей", - сообщили в пресс-службе областного антимонопольного комитета.
Отпускная цена газа для потребителей с 1 января 2022 года снизилась на 6%, с 540,4 до 509,7 тенге за кубометр (без НДС), заявили в ведомстве.
В комитете подчеркнули, что сделать это удалось благодаря снижению предельной цены оптовой реализации сжиженного нефтяного газа на внутреннем рынке Казахстана до 28 тыс. тенге за тонну.
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Валютные интервенции на $240 млн провел Нацбанк
14.01.2022, 18:37 19996
АЛМАТЫ. 14 ЯНВАРЯ - В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк Казахстана провел валютные интервенции, их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов, сообщила заместитель председателя Национального банка РК Алия Молдабекова, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По ее словам, с первых дней стабилизации ситуации в стране Национальный банк предпринял все необходимые меры по восстановлению нормального функционирования финансового рынка, сообщили в пресс-службе Нацбанка РК.
Во-первых, начиная с 7 января были поэтапно восстановлены основные банковские сервисы для населения. Во-вторых, с 10 января возобновились операции на денежном и фондовом рынках. Национальный банк возобновил ежедневные операции с БВУ по предоставлению и изъятию ликвидности. В целях предупреждения рисков ликвидности банковского сектора Национальный банк приступил к предоставлению ликвидности на рынке репо и своп на более длительные сроки: 7, 30 и 90 дней", - уточнила Молдабекова.
Кроме того, как отметила заместитель председателя Нацбанка, по мере стабилизации ситуации проводится работа по бесперебойному подкреплению рынка наличной иностранной и национальной валютой.
В-третьих, с 12 января были запущены торги на валютном рынке. Национальный банк ожидал повышенного спроса на инвалюту и ее ограниченного предложения в первые дни после возобновления торгов. Поэтому еще накануне открытия валютного рынка мы заявили о своей готовности, на фоне произошедших беспрецедентных событий, проводить валютные интервенции с целью недопущения спекулятивного давления на тенге", - также отметила она.
Как пояснила Молдабекова, с учетом почти недельного отсутствия торгов по валютам образовался накопленный спрос на иностранную валюту, как со стороны бизнеса, так и со стороны населения. Ситуация усугублялась тем, что на фоне произошедших событий и неопределенности по дальнейшему движению курса тенге, число продавцов валюты было резко ограничено.
В целях недопущения рисков финансовой стабильности и дестабилизирующих колебаний Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем за 12 и 13 января составил 240 млн долларов или около 50% от всего объема торгов. C начала года по 13 января на фоне возросшего спроса на иностранную валюту курс тенге ослаб на 0,5% до 433,67", - сказала она.
На текущий момент функционирование финансового рынка полностью восстановлено, операции проходят в штатном режиме.
Как сообщалось ранее, в связи с нестабильной работой Интернета и продолжающейся контртеррористической операцией в Алматы и других регионах деятельность обменных пунктов временно приостанавливалась. Нацбанк сообщал, что восстановление работы банковской системы будет осуществлено поэтапно, исходя из приоритетности и социальной значимости банковских сервисов для населения и бизнеса.
Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов
14.01.2022, 14:40 25651
НУР-СУЛТАН. 14 ЯНВАРЯ - Активы Нацфонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет. Об этом сообщили в пресс-службе Национального банка РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Инвестиционный доход Национального фонда по итогам декабря сложился положительным и составил 916 млн долларов. При этом, в целях выделения гарантированного и целевого трансфертов в размере 368 млрд тенге в прошедшем месяце на валютном рынке было продано активов на сумму 839 млн долларов. В целом на фоне изъятий трансфертов в республиканский бюджет активы Национального фонда в 2021 году снизились на 3,4 млрд долларов", - сказала заместитель председателя Национального банка Алия Молдабекова.
Она отметила, что в прошлом году для обеспечения выделения трансфертов в бюджет на 4,5 трлн тенге из Национального фонда было продано валютных активов на 9,6 млрд долларов. Поступления в иностранной валюте в Фонд за год составили 3,9 млрд долларов.
По предварительным данным на конец 2021 года, валютные активы Национального фонда составили 55,3 млрд долларов, увеличившись за декабрь на 404 млн долларов", - сообщила Алия Молдабекова.
Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Минсельхозе РК
13.01.2022, 14:10 43101
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - Ввоз из России восприимчивых к ящуру животных временно ограничили в Министерстве сельского хозяйства РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Министерство сельского хозяйства доводит до сведения, что в результате регистрации вспышки ящура в Беляевском районе Оренбургской области Российской Федерации, 31 декабря 2021 года Комитет ветеринарного контроля и надзора МСХ РК ввел временные ограничения на ввоз в Республику Казахстан и транзит из Оренбургской области восприимчивых к ящуру животных, продукции и сырья животного происхождения", - сообщили в пресс-службе ведомства.
Отмечается, министерством создана рабочая группа для проведения эпизоотического мониторинга на приграничной территории. Рабочей группой в регионах проводится отбор проб для последующих лабораторных исследований в Национальном референтном центре по ветеринарии.
Федеральной службой по ветеринарному и фитосанитарному надзору РФ с 12 января из принципа предосторожности были введены временные ограничения на ввоз в Российскую Федерацию восприимчивых к ящуру живых животных, продукции, сырья животного происхождения и кормов, за исключением товаров прошедших термическую обработку с территории Республики Казахстан", - заявили в Министерстве сельского хозяйства.
По итогам и результатам проведенной работы ветеринарной службой РК будут приняты соответствующие меры.
Более чем на 20 процентов выросли зарплаты медиков и педагогов с 1 января
13.01.2022, 12:54 45506
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - В Казахстане продолжается поэтапное повышение заработной платы работников социальной сферы. С 1 января 2022 года зарплата педагогов и работников сферы социального обеспечения увеличена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%, передает KAZAKHSTAN TODAY.
С 2020 года началось поэтапное повышение заработной платы порядка 600 тысяч педагогов, а с 2021 года - поэтапное повышение зарплаты 247 тысяч медработников, которые трудятся в государственных учреждениях и коммунальных предприятиях. К 2023 году их заработная плата будет увеличена в два раза, сообщает Служба центральных коммуникаций при президенте РК.
С 1 января 2022 года заработная плата педагогов повышена на 25%, медицинских работников - в среднем на 20-30%.
Также с 1 января 2022 года на 25% повышены должностные оклады 21 тыс. работников сферы социального обеспечения.
Рост зарплаты коснулся руководящего состава и основного персонала (социальные работники, педагоги, медицинские работники и т. д.), осуществляющего свою деятельность в медико-социальных учреждениях стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания, временного пребывания и центрах занятости", - говорится в материале.
В СЦК напомнили, что с 1 января 2021 года оклады соцработников были повышены на 50%. Также в 2021 году произведено повышение заработной платы для административного и вспомогательного персонала, рабочих, работающих в МСУ стационарного и полустационарного типов, в организациях надомного обслуживания и временного пребывания, путем изменения размера действующей доплаты с 30% на 40% от должностного оклада.
Грузоотправителей РК освободили от ряда плат, сборов и штрафов
13.01.2022, 12:51 45901
НУР-СУЛТАН. 13 ЯНВАРЯ - АО "НК "КТЖ" отменило штрафы, сборы и платы, связанные с перевозками грузов, на период действия чрезвычайного положения во всех регионах Казахстана. Решение принято в рамках закона РК "О железнодорожном транспорте", учитывая обращение Национальной палаты предпринимателей РК "Атамекен", сообщили в КТЖ, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В частности, не будут начисляться:
- штраф за невыполнение заявки по плану перевозки грузов;
- плата за простой собственных (арендованных) вагонов, задержку контейнеров на магистральных, станционных путях, произошедшие по вине грузоотправителей, грузополучателей, ветвевладельцев, владельцев вагонов (контейнеров).
Кроме того, в связи с форс-мажорными обстоятельствами сбор за хранение грузов, простаивающих свыше 48 часов с момента уведомления грузополучателей о прибытии груза на станцию назначения, взимается в однократном размере вместо 10-ти кратного", - уточнили в КТЖ.
KEGOC передал в госсобственность расчетно-финансовый центр по поддержке ВИЭ
12.01.2022, 18:31 60176
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В соответствии с решением совета директоров АО "KEGOC" от 24 сентября 2021 года произведена безвозмездная передача в государственную собственность 100-процентной доли участия ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", принадлежащих АО "KEGOC", передает KAZAKHSTAN TODAY.
Данная доля на основании договора дарения была передана Комитету государственного имущества и приватизации Министерства финансов Республики Казахстан. Таким образом, РФЦ безвозмездно передан в собственность государства", - говорится в сообщении пресс-службы АО "KEGOC".
ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии" создано Системным оператором АО "KEGOC" в соответствии с законом Республики Казахстан от 4 июля 2009 года № 165-IV "О поддержке использования возобновляемых источников энергии".
Согласно уставу ТОО "Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии", видами деятельности являются:
- продажа электроэнергии потребителю (централизованная покупка и продажа электрической энергии, произведенной объектами по использованию ВИЭ и поставленной в электрические сети, единой электроэнергетической системы Республики Казахстан);
- обеспечение готовности электрической мощности к несению нагрузки;
В Казахстане появится госоператор по утилизационному платежу
12.01.2022, 15:43 63521
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 12 ЯНВАРЯ - В Казахстане планируется создание государственного оператора по утилизационному платежу. Об этом на заседании правительства сообщил министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Как сообщил министр, ТОО "Оператор РОП" было создано постановлением правительства РК от 30 декабря 2015 года в соответствии со статьей 387 Экологического кодекса РК. В период с 2016 года по 1 января 2022 года объем поступивших денежных средств в виде утилизационного платежа составил 691,9 млрд тенге.
Полученные финансовые средства, по словам Брекешева, расходуются в строгом соответствии с действующим законодательством Республики Казахстан. В частности, отечественным автопроизводителям возвращены ранее уплаченные ими средства в виде утильплатежа в размере 338,9 млрд тенге, на решение экологических вопросов направлено 102 млрд тенге, налоги - 49,1 млрд тенге.
На сегодняшний день остаток средств находится в банках второго уровня и составляет 220,6 млрд тенге", - сказал министр.
По его словам, в связи с поручением главы государства министерством предлагается создать рабочую группу по рассмотрению следующих вопросов:
1) создание отдельного государственного оператора, либо на базе Фонда развития промышленности;
3) предоставление покупателям отечественных транспортных средств и сельскохозяйственной техники ваучеров за счет утилизационного сбора, с участием бизнеса, общественности и заинтересованных государственных органов.
АЛМАТЫ. 12 ЯНВАРЯ - Международный аэропорт Алматы возобновляет работу с 13 января, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По предварительной информации руководства аэропорта, будут осуществляться внутренние и международные рейсы с 08.00 до 21.00 часов согласно времени расписания полетов авиакомпаний", - сообщается на сайте Министерства индустрии и инфраструктурного развития РК.
Напомним, аэропорт Алматы был закрыт с 5 января в связи с беспорядками - до улучшения ситуации в городе.
9 января и. о. министра внутренних дел Ерлан Тургумбаев рассказал подробности захвата международного аэропорта Алматы. По его словам, нападение на объект осуществляли около 800 преступников. Из-за произошедшего были отменены вылеты 60 рейсов. В здании терминала разграблены магазины и кассы.