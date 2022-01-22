В Казахстане начали принимать заявки на возмещение ущерба от предпринимателей

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Прием заявлений осуществляется на платформе InfoKazakhstan.kz с помощью электронно-цифровой подписи (ЭЦП) в соответствии с утвержденным правительством механизмом возмещения имущественного вреда, причиненного субъектам малого и среднего предпринимательства в результате беспорядков в отдельных регионах в январе 2022 года, проинформировали в нацпалате.
Заявления о возмещении ущерба будут рассматриваться региональными комиссиями в течение 5 календарных дней, в случае одобрения выносится решение о выделении средств в размере, определяемом региональной комиссией на основании представленных сведений и документов", - разъяснили в НПП "Атамекен".
Сообщается, что денежные средства будут перечислены заявителю в течение одного месяца со дня принятия решения на расчетный или карточный счет, указанный в заявлении, в соответствии с бюджетными процедурами Республики Казахстан.
Перед подачей заявления на возмещение ущерба необходимо ознакомиться с инструкцией по ссылке: https://infokazakhstan.kz/faq/documents/, а также убедиться, что необходимые документы представлены в электронном виде полностью. При представлении неполного пакета региональная комиссия может отказать в возмещении имущественного вреда.
Как сообщалось ранее, в Алматы пострадавшие от погромов субъекты малого и среднего бизнеса будут освобождены от коммунальных платежей на три месяца.
Напомним, общая сумма ущерба в Алматы составила 112 млрд тенге, субъектов бизнеса - 67 млрд, в том числе 42 млрд приходится на малый и средний бизнес.