В Акмолинской области начала работу новая птицефабрика

Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 2 ФЕВРАЛЯ - В селе Жалтырколь Аршалынского района реализуется крупный проект по строительству птицефабрики стоимостью порядка 39 млн тенге, сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На днях была введена третья очередь птицефабрики по производству мяса птицы ТОО "Ак-Дала Агро". Проект реализуется в рамках развития продовольственного пояса вокруг города Нур-Султан.
Выполнены строительно-монтажные работы на земельном участке площадью 36 га. На ферме есть шесть птичников с технологическим оборудованием. Фабрика будет состоять из 4 площадок: инкубатор, цех по производству комбикорма, убойных цех и здание по выращиванию бройлеров. Запланировано строительство еще 9 птичников.
Мощность производства птицефабрики выходит на 10 тысяч тонн мяса кур. В 2023 году повысим до 22 тысяч тонн", - рассказал генеральный директор предприятия ТОО "Ак-Дала Агро" Марат Карсыбаев.
Готовая продукция будет реализовываться в северных регионах Казахстана, в столице и Карагандинской области.
Как отметили на предприятии, при вводе четвертой очереди строительства птицефабрики будет создано порядка 400 рабочих мест.
Стоит отметить, что благодаря проекту многие местные жители нашли место работы. На сегодня здесь работают порядка 150 человек, средняя зарплата которых составляет 350 тысяч тенге.
Акмолинская область производит 40% мяса курицы по республике, в год производится более 75 тысяч тонн мяса.