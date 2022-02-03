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В Казахстане среднемесячная номинальная зарплата составила 275 580 тенге

02.02.2022, 17:51 14516
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане ІV квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 275 580 тенге, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Отмечается, что индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,2%, реальной - 108,7%.
 
В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 546,4 тыс. тенге (в 2 раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности - 520,7 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - 442 тыс. тенге (в 1,6 раза), в сфере информации и связи - 370,1 тыс. тенге (в 1,3 раза соответственно). 

Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства - 167,3 тыс. тенге и водоснабжения; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов - 169,1 тыс. тенге.
 
В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 420,4 тыс. тенге, что в 1,5 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 203 тыс. тенге, что на 26,3% ниже среднего уровня по стране.

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Страны ОПЕК+ приняли решение увеличивать текущий уровень добычи нефти

02.02.2022, 20:51 8006
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Состоялось министерское заседание стран-участниц соглашения ОПЕК+ в формате видеоконференции, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На заседании обсуждалось выполнение в декабре странами обязательств по соглашению. Уровень выполнения обязательств всеми странами-участницами ОПЕК в декабре составил 122%, сообщает пресс-служба Министерства энергетики РК.
 
По итогам заседания было принято решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи странами ОПЕК+ на 400 тысяч баррелей в сутки ежемесячно до полного снятия ограничений. 
 
Квота для Казахстана в рамках ОПЕК+ на январь и февраль составляет 1,572 и 1,589 миллиона баррелей в сутки соответственно.
 
Обязательства на март 2022 года составят 1, 605 миллиона баррелей в сутки.
 
Периодом компенсации перевыполненных объемов остается конец июня 2022 года.
 
Ранее ОПЕК+ приняли решение продлить план восстановления добычи нефти на 400 тыс. баррелей в сутки в феврале.
 

Инфляция в Казахстане в январе составила 0,7%

02.02.2022, 18:49 12991
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Инфляция в Казахстане в январе составила 0,7%, за год (январь 2022 года к январю 2021 года) - 8,5%, сообщает Бюро по статистике Агентства по стратегическому планированию и реформам РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
За месяц (январь 2022 года к декабрю 2021 года) цены на продовольственные товары повысились на 1%, платные услуги - на 0,6%, непродовольственные товары - на 0,3%.
 
Повышение цен отмечено на овощи свежие на 8,6%, картофель - на 4,2%, фрукты свежие - на 2%, крупы - на 1,2%, сухофрукты и орехи - на 1%, муку - на 0,9%, куры - на 0,8%, макаронные изделия, булочные и мучные изделия, молоко пастеризованное - по 0,7%, сахар-песок, хлеб, кисломолочные продукты, рис - по 0,6%. Табачные изделия подорожали на 1,6%. Снижение цен зафиксировано на яйца на 0,6%.
 
Прирост цен на автомобили составил 3,5%, бытовые приборы - 1,6%, моющие и чистящие средства, фармацевтическую продукцию - по 0,8%, товары личного пользования - 0,7%. Газ сжиженный в баллонах подешевел на 22,7%, дизельное топливо - на 1,3%.
 
Уровень цен на услуги нотариуса, автострахование вырос по 5%, услуги здравоохранения - на 0,7%, посещение бани - на 0,6%, услуги кабельного телевидения - на 0,4%. Оплата за аренду жилья повысилась на 3,7%.
 
В сфере жилищно-коммунальных услуг тарифы на холодную воду снизились на 0,4%.
 
 

В Акмолинской области начала работу новая птицефабрика

02.02.2022, 16:53 18926
В Акмолинской области начала работу новая птицефабрика
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 2 ФЕВРАЛЯ - В селе Жалтырколь Аршалынского района реализуется крупный проект по строительству птицефабрики стоимостью порядка 39 млн тенге, сообщили в управлении внутренней политики региона, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На днях была введена третья очередь птицефабрики по производству мяса птицы ТОО "Ак-Дала Агро". Проект реализуется в рамках развития продовольственного пояса вокруг города Нур-Султан. 
 
Выполнены строительно-монтажные работы на земельном участке площадью 36 га. На ферме есть шесть птичников с технологическим оборудованием. Фабрика будет состоять из 4 площадок: инкубатор, цех по производству комбикорма, убойных цех и здание по выращиванию бройлеров. Запланировано строительство еще 9 птичников.
 

Мощность производства птицефабрики выходит на 10 тысяч тонн мяса кур. В 2023 году повысим до 22 тысяч тонн", - рассказал генеральный директор предприятия ТОО "Ак-Дала Агро" Марат Карсыбаев.

 
Готовая продукция будет реализовываться в северных регионах Казахстана, в столице и Карагандинской области.
 
Как отметили на предприятии, при вводе четвертой очереди строительства птицефабрики будет создано порядка 400 рабочих мест. 
 
Стоит отметить, что благодаря проекту многие местные жители нашли место работы. На сегодня здесь работают порядка 150 человек, средняя зарплата которых составляет 350 тысяч тенге.
 
Акмолинская область производит 40% мяса курицы по республике, в год производится более 75 тысяч тонн мяса.
 

Племянник Токаева исключен из совета директоров КазАгроФинанса

02.02.2022, 16:16 20691
Племянник Токаева исключен из совета директоров КазАгроФинанса
Фото: baiterek.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Каныш Избастин, занимавший пост председателя совета директоров АО "КазАгроФинанс", исключен из совета решением единственного акционера от 26 января 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

С учетом внесенного изменения в совет директоров АО "КазАгроФинанс" входят пять человек: Айгуль Джуанышбаева, Алия Мурзагалиева, Сержан Мадиев, Руслан Оразбаев и Айдар Прашев", - сообщается на сайте Казахстанской фондовой биржи KASE. 

 
Ранее сообщалось, что 14 января Каныш Избастин был освобожден от должности первого зампредседателя правления АО "НУХ "Байтерек". В пресс-службе холдинга подчеркнули, что Изабстин ушел по собственному желанию, в связи с переходом на общественную деятельность.
 

 

Токаев и Алекперов обсудили проекты в нефтегазовом секторе

02.02.2022, 14:03 24161
Токаев и Алекперов обсудили проекты в нефтегазовом секторе
Фото: Akorda
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Президент ПАО "ЛУКОЙЛ" на встрече с президентом Казахстана Касым-Жомартом Токаевым проинформировал главу государства о динамично развивающемся сотрудничестве между национальной компанией "Казмунайгаз" и ПАО "ЛУКОЙЛ" по проектам освоения казахстанского сектора Каспийского моря, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Токаеву был представлен отчет об итогах деятельности нефтяной компании в Казахстане и планах по реализации ряда совместных проектов в углеводородном секторе", - сообщает Акорда.

 
Заключены контракты на недропользование и начаты работы в рамках проектов Женис и Аль-Фараби. Также ЛУКОЙЛ является стратегическим партнером по освоению морских месторождений Каламкас-море и Хазар, сообщил на встрече Алекперов. 
 
В свою очередь Токаев отметил важность максимального привлечения казахстанских компаний и местных трудовых ресурсов к осуществлению субподрядных работ. 

Напомним, сегодня глава ЛУКОЙЛа также провел встречу с премьер-министром Казахстана Алиханом Смаиловым. 
 

Смаилов обсудил с главой ЛУКОЙЛа реализацию инвестпроектов в Казахстане

02.02.2022, 13:56 25641
Смаилов обсудил с главой ЛУКОЙЛа реализацию инвестпроектов в Казахстане
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр Казахстана Алихан Смаилов обсудил с президентом ПАО "ЛУКОЙЛ" Вагитом Алекперовым состояние и перспективы реализации совместных инвестиционных проектов в сферах разведки, добычи и транспортировки углеводородного сырья, а также переработки нефти и газа, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Особое внимание уделено дальнейшему развитию Карачаганакского проекта, реализации проектов "Каламкас море" и "Хазар", "Хвалынское", "Центральная", "Женис" и "Аль-Фараби", - сообщает пресс-служба главы правительства.

 
Смаилов отметил важность максимального использования российской нефтегазовой компанией местного содержания в товарах, работах и услугах, кадрах, а также применения современных экологически чистых технологий при реализации проектов на территории РК.  
 

Замакимов ряда регионов привлекут к ответственности за неисполнение плана по привлечению инвестиций

02.02.2022, 12:27 27841
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - На заседании инвестиционного штаба озвучены регионы, отстающие от плана по привлечению инвестиций в основной капитал, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Годовой план по привлечению инвестиций в основной капитал по республике выполнен на 94%. Целевые показатели перевыполнены в Шымкенте (115,5%), Актюбинской (101,8%) и Костанайской (101,3%) областях.
 

Наихудшие показатели отмечаются в Западно-Казахстанской (69,6%) и Кызылординской (66,4%) областях. Заместители акимов этих двух регионов по поручению премьер-министра будут привлечены к дисциплинарной ответственности", - сообщает пресс-служба премьер-министра РК.

 
Небольшое недостижение наблюдается в Карагандинской области (99,9%), Алматы (99,8%), Атырауской (99,1%), Жамбылской (97,4%), Павлодарской (96,2%) областях и Нур-Султане (96,1%). 
 
Заметное неисполнение плана зафиксировано в Восточно-Казахстанской (92,1%), Мангистауской (90,8%), Алматинской (89,7%), Акмолинской (89,4%), Туркестанской (82,5%) и Северо-Казахстанской (80,4%) областях.
 

Отстающим регионам следует обратить внимание на необходимость строгого соблюдения установленных KPI. Акимы будут нести персональную ответственность за недостижение целевых индикаторов. Государственным органам и акиматам продолжить на системной основе работу по привлечению внутренних и внешних инвестиций", - сказал премьер-министр РК Алихан Смаилов.

 
Согласно информации, объем инвестиций в основной капитал в 2021 году составил 13,2 трлн тенге, что на 7,3% больше показателя 2020 года. 
 

Основными локомотивами роста инвестиций стали несырьевые сектора экономики. Так, индексы физического объема инвестиций выросли в обрабатывающей промышленности в 1,4 раза, строительстве - в 1,2 раза, сельском хозяйстве - в 1,3 раза", - проинформировали в правительстве.

 
В обрабатывающей промышленности наиболее высокие показатели роста достигнуты в металлургии (+27%), производстве текстиля (+28%), фармацевтике (+39%), химической промышленности (+55%), минеральной продукции (+100%). 
 
Объем прямых иностранных инвестиций в экономику РК по итогам девяти месяцев 2021 года увеличился на 49% и составил $18,7 млрд. 
 
По информации ведомства, наблюдается рост притока капитала практически по всем основным странам-инвесторам в экономику Казахстана. 
 
В топ-10 государств-инвесторов вошли Нидерланды, США, Швейцария, КНР, Россия, Великобритания, Бельгия, Турция, Южная Корея и Франция. 
 

Брекешев ответил, когда утвердят размеры утильплатежей

02.02.2022, 12:08 25751
Брекешев ответил, когда утвердят размеры утильплатежей
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - Министр экологии, геологии и природных ресурсов Сериккали Брекешев в ходе заседания мажилиса сообщил, когда в стране будут утверждены размеры утилизационных сборов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Брекешев сообщил, что Министерство индустрии и инфраструктурного развития должно предоставить свои расчеты по коэффицентам на ставки по автомобилям и сельхозтехнике.
 
Ставки будут утверждены после согласования, отметил он. 
 
По его словам, МЭГПР создана комиссия из представителей юридического блока, департамента цифровых технологий, бюджетного планирования, которая "рассматривает все приходы и расходы денежных средств деятельности "Оператора РОП".
 
На сегодняшний день, по словам министра, в "Жасыл даму" находится около 220 млрд тенге. Он уточнил, что часть денег лежит в национальной валюте, часть в долларах. 
 

Поэтому работа проводится. В ближайшее время, я думаю, мы утвердим ставки утильсбора на автомобильную и сельскохозяйственную технику", - сказал он.


Министр также проинформировал, что на сегодняшний день в АО "Жасыл даму" расширенные обязательства производителей полностью функционируют.

Вы прекрасно знаете, идут следственные мероприятия, была выемка документации и серверов, сейчас они подключены. В субботу и воскресенье наши специалисты работали. С понедельника все функционирует... Утильплатежи принимаются", – сказал он.

 
Кроме того, Брекешев сообщил, что принято решение об утверждении нулевой ставки утильсбора по кабельно-проводниковой продукции.
 

Сначала мы планировали просто передвинуть дату приема платежей по кабельно-проводниковой продукции до января 2023 года. Но потом приняли решение, что нулевая ставка утильплатежа по КПП будет бессрочная, то есть утильсбор платиться не будет", - пояснил министр.

 

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