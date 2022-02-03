В Казахстане среднемесячная номинальная зарплата составила 275 580 тенге

НУР-СУЛТАН. 2 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане ІV квартале 2021 года среднемесячная номинальная заработная плата одного работника составила 275 580 тенге, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Отмечается, что индекс номинальной заработной платы к соответствующему кварталу 2020 года составил 118,2%, реальной - 108,7%.

В отраслевой структуре наиболее высокая номинальная заработная плата зафиксирована в горнодобывающей промышленности и разработке карьеров - 546,4 тыс. тенге (в 2 раза выше среднереспубликанского уровня), в финансовой и страховой деятельности - 520,7 тыс. тенге (в 1,9 раза), в сфере профессиональной, научной и технической деятельности - 442 тыс. тенге (в 1,6 раза), в сфере информации и связи - 370,1 тыс. тенге (в 1,3 раза соответственно).





Низкие уровни среднемесячной номинальной заработной платы отмечены в отраслях сельского, лесного и рыбного хозяйства - 167,3 тыс. тенге и водоснабжения; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов - 169,1 тыс. тенге.

В региональном разрезе самая высокая среднемесячная номинальная заработная плата отмечена в Атырауской области - 420,4 тыс. тенге, что в 1,5 раза выше среднереспубликанского показателя. В Северо-Казахстанской области ее величина составила 203 тыс. тенге, что на 26,3% ниже среднего уровня по стране.





$1 = 433,8 тенге.