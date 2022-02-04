В Казахстане увеличен запас ГСМ

НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - В Казахстане сформирован комфортный запас ГСМ, который позволит избежать острого дефицита, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По состоянию на 2 февраля совокупные остатки дизельного топлива составляют 315 тыс. тонн. По сравнению с 1 октября они увеличились на 113,8 тыс. тонн. Запасы бензина марки АИ-92 составляют 299 тыс. тонн, по сравнению с 1 октября увеличились на 69,7 тыс. тонн", - сообщил сегодня на брифинге в СЦК министр энергетики Болат Акчулаков.

При этом, по его информации, в I квартале этого года планируется дополнительно создать резерв нефтепродуктов на базе НК "КазМунайГаз" в объеме 150 тыс. тонн. Также с этой целью будут использованы мощности хранения на базе нацкомпании "Казахстан темир жолы" в объеме до 50 тыс. тонн: они будут преимущественно использованы для хранения дизтоплива.

По данным Минэнерго, в 2021 году объем переработки нефти на НПЗ составил 17,028 млн тонн, рост к 2020 году - 7,7%. В том числе произведено 4812,8 тыс. тонн автобензинов (рост на 7,3%), 4870,2 тыс. тонн дизельного топлива (+7%), 586,5 тыс. тонн авиатоплива (+33,9%), 2410,4 тыс. тонн мазута (+16,6%).

В текущем году планируемый объем переработки нефти составит 17,9 млн тонн, что на 5,1% больше показателей 2021 года. Производство автобензин запланировано в объеме 4985 тыс. тонн (+3,5%), дизельного топлива - 5133 тыс. тонн (+5,4%), авиатоплива - 686,7 тыс. тонн (+17%).



