Сенатор предложил создать резервные фонды для снижения импортозависимости

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По данным Минсельхоза, импорт молочной продукции в общем объеме потребления составляет 23%, импортируется 38% мяса птицы и 44% колбасных изделий. Продовольственный рынок страны зависит от импортной продукции, что угрожает продовольственной и экономической безопасности государства", - сказал Бауыржан Каниев.
Он отметил, что уровень продовольственной безопасности в Казахстане можно назвать недостаточным.
Агропромышленный комплекс, обеспечивающий продуктами питания, за последние 20 лет не может поднять голову из-за кризиса. Нерешенные актуальные вопросы в этой сфере сдерживают развитие страны в целом", - заявил депутат.
По словам Бауыржана Каниева, госорганы ограничиваются лишь временными мерами без институционального изучения и кардинального решения вопросов в области продовольственной безопасности.
Принятые правительством меры временно приостановят отток продовольственных товаров и отечественной сельскохозяйственной продукции за пределы страны… Однако, государственное регулирование цен на социально значимую продукцию введено на срок не более 180 дней. По истечению этого срока ситуация не изменится, если не будет четкого механизма работы и комплексного плана", - сказал он.
По словам депутата, вышеперечисленные факторы требуют реформирования существующих и разработки новых механизмов обеспечения продовольствием на национальном уровне.
Депутат предложил законодательно закрепить вопросы формирования, хранения, использования государственных ресурсов зерна и другой сельхозпродукции.
Кроме того, он предложил установить предельные цены на социально значимые продовольственные товары, снизить торговые надбавки с 15% до 10%.
Также по словам депутата, необходимо определить и законодательно закрепить критерии основных направлений обеспечения продовольственной безопасности и внедрить механизм закупок на внешних рынках продовольственных товаров, не производимых в республике или производимых в малых объемах.
Ранее сообщалось, в Казахстане предложили ввести бесплатные продуктовые карты для семей с низкими доходами.