Сенатор предложил создать резервные фонды для снижения импортозависимости

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НУР-СУЛТАН. 3 ФЕВРАЛЯ - По данным Кембриджского центра альтернативных финансов по мировому хешрейту на август 2021 года, Казахстан занял второе место в мире после США с долей на рынке 18,1%, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Летом прошлого года из-за введенного в Китае запрета на майнинг и оборот криптовалюты майнинговые фермы КНР стали массово переезжать в другие страны, в том числе в Казахстан. Одной из причин запрета на майнинг стала нагрузка на энергосистему Китая, что впоследствии приводило к аварийному отключению в целых регионах, сообщает finprom.kz

Напомним, в РК 24 июня 2021 года был принят закон о введении с 1 января 2022 года налога на цифровой майнинг в размере 1 тенге за 1 кВт-ч.

Но уже к концу года энергосистема перестала справляться с возросшим потреблением электроэнергии и стали происходить веерные отключения. Более того, было принято решение отключать от электроэнергии официально зарегистрированных "белых" майнеров . А "январские события", которые привели к отключению энергии, снизили хешрейт майнинга в мире более чем на 10%. Это, а также проблемы с электроэнергией и приоритетное отключение "белых" майнеров при нагрузке на энергосистему, может вынудить рынок переехать из РК", - считают аналитики.

Они отмечают, что кроме "дешевой" электроэнергии Казахстан ничего не может предложить этой отрасли, а это делает из РК только сырьевой придаток с майнинг-фермами, которые оставляют заметный углеродный след, но подвижек в развитии блокчейн-индустрии в стране все так же не наблюдается. Более того, веерные отключения электроэнергии не решили проблем с дефицитом, также они не затрагивают "серых" майнеров, которые не зарегистрировались и, судя по всему, в принципе не собираются оплачивать налоги, при том, что их доля на рынке РК может даже преобладать над долей "белых".

Дефицит электроэнергии планируется покрыть за счет возобновляемых источников энергии (ВИЭ) и увеличения их доли до 6% к 2025 году и до 15% - к 2030. Ранее целью к 2030 году была доля ВИЭ в 10%, но при этом к 2020 она должна была составить 3%, в то время как по факту за январь-декабрь 2020 года доля ВИЭ в производстве электроэнергии составила лишь 2,3%. Трехпроцентный барьер за весь 2020 год преодолевался лишь трижды (в мае, июле и августе).

При этом в 2019 году в Министерстве энергетики РК сообщали о профиците электроэнергии в объеме около 2 тыс. МВт. Осенью прошлого года правительство заверило, что проблем с электроэнергией для предприятий и населения не будет, но уже в конце января текущего года "белых" майнеров вновь отключили от энергосети из-за дефицита электроэнергии.

Эксперты отмечают, что производство электроэнергии растет слишком медленно, что подтверждается веерными отключениями в стране. Объем производства электроэнергии в Казахстане за 12 месяцев 2021 года составил 114,8 млрд кВт-ч - на 5,2% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

За 2020 год объем производства электроэнергии составлял 108,6 млрд кВт-ч - на 2% больше по сравнению с 2019, а ранее производство показывало спад на 0,7%.

В региональном разрезе за январь-декабрь 2021 года наибольший объем производства пришелся на Павлодарскую область: 49,8 млрд кВт-ч, или 43,4% от РК. Значительные объемы генерации также пришлись на Карагандинскую (14,8 млрд кВт-ч) и Восточно-Казахстанскую (9,3 млрд кВт-ч) области.

По данным Казахстанского оператора рынка электрической энергии и мощности (КОРЭМ), за январь-октябрь 2021 года потребление электроэнергии составило 92,7 млрд кВт-ч - на 7,1% больше по сравнению с аналогичным периодом 2020. Заметный рост потребления среди регионов РК наблюдался в Кызылординской области (на 15,6%), следом идут Западно-Казахстанская (на 14,9%) и Акмолинская области, а также Нур-Султан (на 13,9%), Туркестанская область и Шымкент (на 12,6%).



