В Азербайджан при поддержке правительства РК экспортировано 40 грузовых локомотивов

НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - При поддержке правительства Республики Казахстан сегодня с завода Alstom в Азербайджан был экспортирован 40-ой грузовой локомотив, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В октябре 2021 года министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и президент компании Alstom по региону Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В 2014 году Alstom подписал контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 млн евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производятся в Нур-Султане", - говорится в сообщении пресс-службы.
Помимо электровозов в Азербайджан поставляются также рельсы. Казахстан выступает в качестве важного транспортного узла, связывающего Европу, Ближний Восток, Азию и Россию через новый Шелковый путь. Казахстанская железнодорожная сеть протяженностью около 21 000 километров является третьей по величине сетью в мире и представляет собой значительный рынок для работ по техническому обслуживанию.
Отмечается, что взаимная торговля Казахстана с Азербайджаном за 2021 год составила 332,2 млн долларов, что в 3 раза выше по сравнению с 2020 годом.
В целом, экспорт из Казахстана в Азербайджан за 2021 год вырос в 3,4 раза и составил 287,9 млн долларов. Импорт в Казахстан из Азербайджана за 2021 год вырос на 77,3% и составил 44,4 млн долларов", - проинформировали в пресс-службе главы правительства.
Министерство торговли и интеграции для активного продвижения экспорта обработанных товаров оказывает всемерную поддержку казахстанским производителям через программу экспортной акселерации, вывод на платформу на Alibaba, торгово-экономические миссии, а также оказывает полную консультационно-аналитическую поддержку.
В 2022 году в рамках программы экспортной акселерации запланирован выход казахстанских производителей и поставщиков услуг на рынок Азербайджана. Данный инструмент позволит дополнительно нарастить объемы экспорта, а также вывести новые казахстанские товары в Азербайджан", - отмечается в сообщении правительства РК.
Программа "Экспортная акселерация" запущена по поручению главы государства в 2020 году и направлена на ускоренное продвижение товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом. По итогам 2021 года в рамках программы "Экспортная акселерация" на внешние рынки выведены 130 новых игроков.