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В Азербайджан при поддержке правительства РК экспортировано 40 грузовых локомотивов

09.02.2022, 18:09 20176
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - При поддержке правительства Республики Казахстан сегодня с завода Alstom в Азербайджан был экспортирован 40-ой грузовой локомотив, сообщили в пресс-службе премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

В октябре 2021 года министр торговли и интеграции Бахыт Султанов и президент компании Alstom по региону Африки, Ближнего Востока и Центральной Азии Эндрю ДеЛеоне подписали меморандум о взаимопонимании и сотрудничестве. В 2014 году Alstom подписал контракт на поставку 50 электровозов на сумму 288 млн евро, включая 40 тяжеловесных локомотивов Prima T8 AZ8A, которые производятся в Нур-Султане", - говорится в сообщении пресс-службы.

 
Помимо электровозов в Азербайджан поставляются также рельсы. Казахстан выступает в качестве важного транспортного узла, связывающего Европу, Ближний Восток, Азию и Россию через новый Шелковый путь. Казахстанская железнодорожная сеть протяженностью около 21 000 километров является третьей по величине сетью в мире и представляет собой значительный рынок для работ по техническому обслуживанию. 
 
Отмечается, что взаимная торговля Казахстана с Азербайджаном за 2021 год составила 332,2 млн долларов, что в 3 раза выше по сравнению с 2020 годом. 
 

В целом, экспорт из Казахстана в Азербайджан за 2021 год вырос в 3,4 раза и составил 287,9 млн долларов. Импорт в Казахстан из Азербайджана за 2021 год вырос на 77,3% и составил 44,4 млн долларов", - проинформировали в пресс-службе главы правительства.

 
Министерство торговли и интеграции для активного продвижения экспорта обработанных товаров оказывает всемерную поддержку казахстанским производителям через программу экспортной акселерации, вывод на платформу на Alibaba, торгово-экономические миссии, а также оказывает полную консультационно-аналитическую поддержку. 
 

В 2022 году в рамках программы экспортной акселерации запланирован выход казахстанских производителей и поставщиков услуг на рынок Азербайджана. Данный инструмент позволит дополнительно нарастить объемы экспорта, а также вывести новые казахстанские товары в Азербайджан", - отмечается в сообщении правительства РК. 

 
Программа "Экспортная акселерация" запущена по поручению главы государства в 2020 году и направлена на ускоренное продвижение товаров и услуг, обладающих наибольшим экспортным потенциалом. По итогам 2021 года в рамках программы "Экспортная акселерация" на внешние рынки выведены 130 новых игроков.
 

новости по теме

На 10-25% занижались цены на сжиженный газ и зерно на товарных биржах РК

10.02.2022, 15:33 1136
На 10-25% занижались цены на сжиженный газ и зерно на товарных биржах РК
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Мониторинг сделок за 2019 год по сжиженному газу и зерну, реализованным через товарные биржи Казахстана, установил занижение цен на 10-25%, сообщил депутат сената Даурен Адильбеков, озвучивая депутатский запрос на имя премьер-министра РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По мониторингу сделок за 2019 год по сжиженному газу и зерну, реализованным через товарные биржи РК, установлено занижение цен на 10-25% от рыночных цен в стране импорта", - сказал Адильбеков. 

 
Депутаты считают целесообразным в целях усиления контроля по вывозу капитала из страны исключить льготы по освобождению от контроля сделок, совершенных на товарных биржах РК. Кроме того, для определения рыночной цены необходимо использовать цену на соответствующем рынке.
 

Квоту на привлечение иностранной рабочей силы сократили в Казахстане

10.02.2022, 10:07 7186
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения РК во исполнение поручения главы государства, данного по итогам встречи с представителями крупного отечественного бизнеса в январе текущего года, сократило квоту на привлечение иностранной рабочей силы на 16% - до 23 560 единиц, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Исполнение данного поручения касается всех категорий специалистов, за исключением узких и профильных, по которым в стране существует дефицит", - пояснили в пресс-службе Минтруда.

 
Для местных исполнительных органов квота на привлечение иностранной рабочей силы для осуществления трудовой деятельности на территории республики на 2022 год была сокращена c 28 352 до 23 560 единиц - на 4 792 единицы (16 %).
 

В результате квота на привлечение ИРС в 2022 году распределена на четыре категории следующим образом: 1 243 разрешения по первой категории (руководители и их заместители), 6 499 - по второй категории (руководители структурных подразделений). Основная часть разрешений относится к третьей (специалисты) и четвертой (квалифицированные рабочие) категориям - 11 110 и 2 396 единиц соответственно. Также на сезонные работы может быть привлечено до 2 312 человек", - рассказали в ведомстве. 

 
По информации пресс-службы, на 1 февраля 2022 года по разрешениям местных исполнительных органов на территории Казахстана осуществляли трудовую деятельность 14 932 иностранных гражданина.

Ранее сообщалось, что в 2022 году общая квота установлена в размере 0,31% по отношению к численности рабочей силы в республике, или 28,3 тыс. единиц.
 

Введенный мораторий на повышение тарифов комуслуг позволит сэкономить населению более 3 млрд тенге

10.02.2022, 09:34 7966
Введенный мораторий на повышение тарифов комуслуг позволит сэкономить населению более 3 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В период действия моратория на повышение тарифов комуслуг население сэкономит более 3 млрд тенге, сообщили в пресс-службе Комитета по регулированию естественных монополий МНЭ РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Напомним, в рамках поручения главы государства введен мораторий на повышение тарифов на регулируемые коммунальные услуги для населения (водоснабжение, водоотведение, электроснабжение, тепло- и газоснабжение).
 
КРЕМ проведена соответствующая работа по сдерживанию тарифов для населения на уровне декабря 2021 года сроком на 180 дней.
 
Были скорректированы тарифы 103 субъектов-монополистов на уровень декабря 2021 года.
 

Предпринятые меры позволят достигнуть экономического эффекта в период действия моратория, что положительно скажется на доходах населения, которое сможет сэкономить порядка 3,2 млрд тенге, в том числе по сферам: теплоснабжения - 1 442 млн; электроснабжения - 839,7 млн; водоснабжения - 367,6 млн; водоотведения - 224,6 млн; газоснабжения - 318,7 млн", - проинформировали в комитете.

 

В Кызылординской области наблюдается нехватка кормов для скота

10.02.2022, 08:07 9211
НУР-СУЛТАН. 10 ФЕВРАЛЯ - В двух районах Кызылординской области наблюдается нехватка кормов для скота. Мажилисмены просят правительство посодействовать в решении проблемы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Акимы Аральского и Казалинского районов подтвердили, что ранее заготовленное ими сено и корма уже заканчиваются, возникает острая необходимость в закупе дополнительного объема. Если правительство страны и национальная компания "Казакстан темір жолы" не будут решать такие вопросы, то где же наше "Слышащее государство" и социальные обязательства бизнеса?" - сказал депутат Галым Амреев, обращаясь с депутатским запросом на имя первого заместителя премьер-министра РК Романа Скляра.

 
По его словам, в прошлом году из-за аномальных погодных условий и засухи в Мангистауской и Кызылординской областях сложилась критическая ситуация с кормами и сеном. На сегодняшний день проблема заготовки определенного объема сена была решена при участии самих жителей и предпринимателей Кызылординской области, а также активной поддержке акиматов Актюбинской, Туркестанской и Жамбылской областей. 
 

Так как пострадали северные районы Кызылординской области, где холодная и длинная зима, до сих пор остается угроза потери скота для населения и животноводов из-за отсутствия достаточного объема кормов и сена до нового урожая", - сказал Галым Амреев. 

 
По его информации, только в двух пострадавших районах области с населением 170 тыс. человек поголовье скота составляет более 500 тыс. 
 

Это означает, что все население сел живет за счет разведения скота, других доходов нет", - пояснил он. 

 
Кроме того, депутат сообщил, что для доставки кормов в Мангистаускую область были предоставлены льготы по тарифам на железнодорожный транспорт. В прошлом году в Акмолинской области для отправки в Кызылординскую область был собран достаточный объем сена. Мининдустрии и национальной компании "Казакстан темiр жолы" было дано поручение, но до настоящего времени оно не исполнено. 
 

В этой связи с учетом готового для транспортировки объема сена прошу решить поднимаемый вопрос, чтобы жители Аральского и Казалинского районов получили хотя бы 10-15 вагонов сена бесплатно", - заключил депутат.


 

В Минфине рассказали, в каких случаях граждане могут объявить себя банкротами

09.02.2022, 17:32 21201
В Минфине рассказали, в каких случаях граждане могут объявить себя банкротами
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ – Первый вице-министр финансов Марат Султангазиев рассказал об основных нововведениях законопроекта "О восстановлении платежеспособности и банкротстве граждан РК" и в каких случаях граждане могут объявить себя банкротами, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Во исполнение поручения главы государства от 5 января текущего года министерством возобновлена работа по внедрению института банкротства физических лиц. С учетом международного опыта предлагается три вида процедур в зависимости от суммы и длительности долга", - сообщил на брифинге в СЦК Марат Султангазиев.

 
По словам спикера, первая процедура - восстановление платежеспособности.
 

Оно предусматривает возможность получения в суде рассрочки на оплату долгов до 5 лет при наличии стабильного дохода. План восстановления разрабатывается совместно с финансовым управляющим и утверждается судебными органами при задолженности, превышающей 5 млн тенге. Для этого нужно согласие обеих сторон – должника и кредитора", - проинформировал Султангазиев.

 
По его словам, в случае если у человека нет стабильного дохода и перспектив по погашению задолженности, то предлагается применить процедуру банкротства в 2 видах.
 
Процедуру внесудебного банкротства можно применить в 3 случаях:
 
1. В случае если имеется просрочка перед банками и микрокредитными организациями более 5 лет;
 
2. В случае если долг, не превышающий 300 тыс. тенге (100 МРП), не погашен в течение 12 месяцев. При этом отсутствует имущество, за счет которого можно погасить долг;
 
3. В случае если долг до 5 млн тенге (1 600 МРП) не погашен в течение 6 месяцев. 
 

Заявление о применении внесудебного банкротства гражданин подает через веб-портал "Электронное правительство". Также будет предусмотрена возможность подачи документов через приложение "E-salyq-Azamat". Будет разработан отдельный модуль", - заявил первый вице-министр финансов.

 
Он также отметил, что после приема документов будет проводиться автоматизированная проверка на соответствие требованиям.
 
По его словам, судебное банкротство будет применяться гражданами по непогашенной задолженности свыше 5 млн тенге. В ходе данной процедуры имущество должника подлежит реализации на торгах. Вырученные средства направляются на погашение долгов перед кредиторами в соответствии с установленной очередностью. 
 

Если единственное жилье является предметом залога, то кредитор будет вправе его изъять только в ходе судебного банкротства. Если единственное жилье не является залогом, кредиторы не смогут на него претендовать. Оставшаяся непогашенная сумма подлежит списанию при условии отсутствия признаков недобросовестности должника", - сообщил спикер.

 
Он отметил, что долги по алиментам и ущербу, причиненному жизни и здоровью другого человека, списанию не подлежат.
 

Одновременно с возможностью списания, также предусмотрены и ограничения по банкротам…Надо обратить внимание на последствия, которые возникают после банкротства", - сказал Султангазиев.

 
В частности, по его словам, проектом закона предлагается ограничить получения займов и кредитов в течении 5 лет. Также предусматривается ограничения на выезд за пределы страны в течение 3 лет, за исключением лечения, сопровождения близкого родственника на лечение или выезд на похороны. 
 
Повторно применить банкротство граждане смогут только через 7 лет.
 

В Нацбанке рассказали о причинах укрепления тенге

09.02.2022, 15:15 24681
В Нацбанке рассказали о причинах укрепления тенге
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Заместитель председателя Национального банка Казахстана Алия Молдабекова рассказала о причинах укрепления национальной валюты тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Основными факторами положительной динамики национальной валюты является высокая цена на нефть, которая держится выше отметки 90-91 долларов за баррель, снижение геополитических рисков по ситуации с Украиной и, как следствие, укрепление российского рубля (на 3% с начала месяца). Поддержку нацвалюте также оказывают снижение спроса на инвалюту со стороны юридических лиц после активных наращиваний позиций в ноябре-декабре, а также благоприятный сезонный фактор перед налоговыми платежами эскпортеров в республиканский бюджет", - заявила Молдабекова в интервью изданию kapital.kz

 
По ее словам, ситуация на валютном рынке после беспрецедентных событий в начале января полностью нормализовалась.
 

После почти недельного отсутствия торгов образовался накопленный спрос на иностранную валюту, и в условиях ограниченного числа продавцов 12 и 13 января Национальный банк провел валютные интервенции. Их объем составил 240 млн долларов. В дальнейшем вмешательство НБРК в течение месяца не требовалось", - подчеркнула Молдабекова.

 
Она отметила, что с начала февраля тенге укрепился на 1,3%, до уровня 427,95.
 
На сегодняшний день курс тенге по отношению к доллару на Казахстанской фондовой бирже (KASE) составляет 426,70 тенге за доллар. 


 

Сотрудники МАЭК-Казатомпрома завершили митинг и вернулись к работе

09.02.2022, 12:04 28036
Сотрудники МАЭК-Казатомпрома завершили митинг и вернулись к работе
Фото: Кадр с видео
АКТАУ. 9 ФЕВРАЛЯ - Работники ТОО "МАЭК-Казатомпром" завершили забастовку в Магистауской области и вернулись к работе. Их требования по повышению заработной платы и премированию частично удовлетворены, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В пресс-службе компании сообщили, что 9 февраля сотрудники ТОО "МАЭК-Казатомпром" приступили к работе после двухдневной забастовки.
 
Ранее к митингующим обратился гендиректор ТОО Талгат Есентугелов. Он отметил, что в настоящее время решаются вопросы повышения на 30% заработной платы для сотрудников, кроме руководящего состава, и премирования к некоторым знаменательным праздникам.

 

Проблемные вопросы, накопленные годами, невозможно решить за один день. Работа по полному решению данных вопросов будет вестись совместно с Министерством энергетики и акиматом Мангистауской области", - сказал Есентугелов.

 
Он также добавил, что между руководством и производственным персоналом компании будет установлена постоянная прямая связь "для недопущения впредь подобных неблагоприятных отношений." 
 
Вчера, 8 февраля, глава государства отметил, что при необходимости нужно снова отправить специальную правительственную комиссию в Мангистаускую область. 
 

Все требования работников надо внимательно изучить. Их законные интересы должны соблюдаться. Надо выстраивать конструктивный диалог между профсоюзами и владельцами компаний. Принятые решения нужно правильно разъяснять и доводить до простых работников", - сказал Токаев.


 

Размеры молодежных грантов на развитие бизнеса выросли в Казахстане

09.02.2022, 11:12 29381
Размеры молодежных грантов на развитие бизнеса выросли в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 9 ФЕВРАЛЯ - Внесены изменения в приказ министра здравоохранения и социального развития РК от 14 июня 2016 года № 516 "О некоторых вопросах содействия занятости населения" и в правила организации и финансирования мер по содействию предпринимательской инициативе, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

В рамках изменений в приказ от 2016 года предусматривается увеличение размера грантов на развитие бизнеса, выдаваемых молодежи и социально уязвимым слоям населения, до 400 МРП (в 2022 году – 1,2 млн тенге). Выдача грантов обеспечит молодежь и социально уязвимые слои населения стартовыми средствами для открытия своего дела. Всего в текущем году грантами планируется обеспечить 20 тыс. человек", - рассказали в пресс-службе Министерства труда и социальной защиты населения. 

 
Внесенными изменениями в правила предусматривается увеличение размера заработной платы молодым специалистам, принимающим участие в молодежной практике и проекте "Первое рабочее место", до 30 МРП, а также увеличение сроков участия в молодежной практике и проекте "Первое рабочее место" до 12 и 18 месяцев соответственно.
 

Данные изменения окажут содействие в успешной адаптации и закреплении на рабочем месте молодежи по полученной профессии", - отметили в Минтруда.

 
По информации ведомства, в текущем году на молодежную практику планируется направить не менее 22 тыс. человек, а также организовать участие в проекте "Первое рабочее место" не менее 3 тыс. молодых людей.
 
Таким образом, Министерство труда и социальной защиты населения РК исполнило поручения главы государства по увеличению эффективности мер занятости, оказываемых населению, данные правительству РК на заседании мажилиса парламента РК 11 января 2022 года.
 

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