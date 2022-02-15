Рустам Журсунов: иностранным инвесторам рекомендуют закрыть филиалы компаний в РК

НУР-СУЛТАН. 14 ФЕВРАЛЯ - Уполномоченный по защите прав предпринимателей Казахстана Рустам Журсунов рассказал, что иностранным инвесторам рекомендуют проверить целесообразность реструктуризации договорных отношений с компаниями-учредителями с целью закрытия филиалов (компаний-учредителей) или приостановления их деятельности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
В пятницу с участием представителей бизнеса обсудили с первым вице-министром финансов Маратом Султангазиевым проблемные вопросы по международному налогообложению.
Это было продиктовано с тем, что в последнее время предприниматели ко мне часто стали обращаться со злободневными вопросами по налогообложению дивидендов, роялти и другими, связанными с изменением правоприменительной практики за последние пять лет. В результате данного изменения в международных обзорах по вопросам удержания налогов с нерезидентов в Казахстане иностранным инвесторам рекомендуют в связи с неоднозначной практикой проверить целесообразность реструктуризации договорных отношений с компаниями-учредителями с целью закрытия филиалов (компаний-учредителей) или приостановления их деятельности", - написал бизнесомбудсмен в Facebook.
В качестве примера Журсунов привел налоговый спор по обложению дивидендов, выплаченных нерезидентам до 2021 года.
Налоговые органы решили, что чистый доход при обложении дивидендов нерезидентов должен определяться по данным налогового учета. Это при том, что во всем мире и в Казахстане чистый доход определяется по бухгалтерскому учету. И несмотря на разъяснения Министерства нацэкономики, Министерства юстиции, а также решение методического совета Министерства финансов, налоговые органы продолжают настаивать на наличии неясностей и неточностей в Налоговом кодексе по данному вопросу при их отсутствии", - рассказал он.
Омбудсмен выразил надежду, что Министерство финансов тщательно разберется по всем фактам, озвученным в ходе встречи, и проведет служебные разбирательства.
Так, выставлены уведомления по камеральному контролю по одному и тому же вопросу, по которому у налогоплательщиков уже идут налоговые проверки. 14 месяцев проводится проверка только 1 квартала. На протяжении нескольких месяцев ответы на жалобы о несогласии с уведомлением не предоставлены. Поэтому лица, виновные в затягивании налоговых проверок, должны понести дисциплинарную ответственность. Мы должны понимать, что это может негативно повлиять на инвестиционный климат нашей страны", - заявил Журсунов.
Он напомнил, что президент на 33-м пленарном заседании совета иностранных инвесторов, состоявшемся 10 июня 2021 года, ответил на предложения, высказанные участниками заседания по дальнейшей реформе налоговой системы Казахстана.
Я поручил правительству очень серьезно заняться данным вопросом. Здесь противоречия не должны существовать. Мы должны выстроить целостную систему налогообложения, внимательно отслеживать мировые тенденции и практики передовых стран", - подчеркнул Токаев.