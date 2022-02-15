Изменился состав совета директоров КазТрансОйла

НУР-СУЛТАН. 15 ФЕВРАЛЯ - По исполнению поручения по кратному увеличению налога на майнинг Министерством национальной экономики прорабатываются соответствующие подходы. В частности, предлагается увеличить налоговую ставку с 1 до 10 тенге за 1 кВт/час потребленной электроэнергии. Об этом стало известно в ходе выступления министра национальной экономики Алибека Куантырова на заседании правительства, передает KAZAKHSTAN TODAY.
На сегодняшний день порядка 640 МВт электрической мощности потребляется официально зарегистрированными майнинговыми компаниями. В то же время, потребление "теневого" майнинга требует официальной регистрации", - сказал министр национальной экономики.
При этом, по его словам, майнинговые компании потребляют электрическую энергию напрямую у энергопроизводящих организаций или у нерегулируемых энергоснабжающих организаций.
Основной причиной этого является привлекательность тарифа. В этой связи, министерством предлагается рассмотреть вопрос выделения отдельной группы потребителей энергопроизводящих организаций, с целью установления для них более высоких тарифов, чем у других групп потребителей", - сказал министр.
Основными факторами возникновения дефицита являются высокая аварийность на электростанциях и значительный рост потребления электроэнергии, который за прошедший год превысил 6%, что в 3 раза больше показателей последних лет. К примеру, в 2020 году прирост потребления электроэнергии составлял 2%, в 2019 году - 1,9%, уточнили в KEGOC.
Напомним, 25 января в Казахстане, Узбекистане и Кыргызстане значительная часть потребителей осталась без электричества
. В Казахстане перебои с электроснабжением наблюдались в Алматы, Таразе, Туркестане и Шымкенте.
В сентябре 2021 года сообщалось, что в Казахстане возник дефицит
электроэнергии из-за майнинга криптовалюты. В октябре в KEGOC предупредили, что в стране есть риск крупной системной аварии из-за недостатка генерации, отклонения мощности и электроэнергии.
В настоящее время на сайте информагентства Kazakhstan Todаy проводится опрос на тему: "Считаете ли вы, что нужно запретить майнинг в РК в связи с возникшим дефицитом электричества для населения регионов?"
69% ответивших уверены, что все майнинговые фермы надо запретить на законодательном уровне. 19% ответили, что для пополнения бюджета могут работать "белые майнеры". 6% считают, что нужно оставить работать майнинговые фермы, несмотря ни на что. 6% ответили "мне все равно".
Сегодня этот вопрос является дискуссионным и активно обсуждается в обществе. В СМИ называют различные причины успешного функционирования этого бизнеса в Казахстане. В частности, главной считают покровительство, которое оказывается, в том числе и "серым" схемам, очень влиятельными и высокопоставленными представителями казахстанской властной элиты.