В январе повысились цены на жилье в Казахстане

НУР-СУЛТАН. 17 ФЕВРАЛЯ - В январе 2022 года в среднем по республике цена продажи нового жилья с черновой, чистовой отделкой составила 386 358 тенге за 1 квадратный метр и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,1%, сообщили в Бюро национальной статистики Агентства по стратегическому планированию и реформам Республики Казахстан, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По данным статведомства, в январе 2022 года в среднем по республике цена квартир при перепродаже составила 409 177 тенге за 1 квадратный метр и по сравнению с предыдущим месяцем повысилась на 2,8%, арендная плата за благоустроенное жилье - 3395 тенге и на 5,2% соответственно.

Как уточнили в бюро нацстатистики, с января 2022 года изменена методика расчета средней цены на перепродажу квартир и арендной платы за благоустроенное жилье по республике. Средняя цена по республике рассчитана как средневзвешенная, на основе средних цен вида жилья городов и их весовых составляющих. Весовые составляющие для перепродажи квартир определяются на основе данных о количестве сделок купли-продаж квартир в многоквартирном доме, арендной платы за благоустроенное жилье - на основе данных об объеме оказанных услуг по аренде и эксплуатации имущества недвижимого собственного или арендуемого жилого.

В связи с тем, что веса городов Нур-Султан и Алматы занимают наибольшую долю по перепродаже квартир, средняя цена по стране сложилась на уровне 409 177 тенге за 1 квадратный метр, по аренде жилья - средняя цена составила 3395 тенге, соответственно.



