Когда начнут контролировать мобильные платежи простых граждан РК

НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - В Комитете государственных доходов Республики Казахстан рассказали об этапах передачи банками второго уровня даных по мобильным переводам в разрезе по категориям физических лиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По информации КГД РК, в рамках Налогового кодекса предусматривается, что до 2025 года банки второго уровня будут передавать в органы государственных доходов сведения поэтапно по следующим категориям физических лиц, дополняя уже имеющиеся категории.

1-й этап. С 1 января 2022 года передаются сведения по государственным служащим и их супругам, а также лицам, приравненных к ним и их супругам.

2-й этап. С 1 января 2023 года передаются сведения по работникам бюджетной сферы и их супругам, а также работникам субъектов квазигосударственного сектора и их супругам.

3-й этап. С 1 января 2024 года передаются сведения по руководителям, учредителям (участникам) юридических лиц и их супругам, индивидуальным предпринимателям и их супругам.

4-й этап. С 1 января 2025 года передаются сведения по всем оставшимся категориям населения.

В 2023 году банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, планируется предоставление сведений по лицам 1 этапа.

Проект приказа не затрагивает личные переводы физических лиц, добросовестных налогоплательщиков и нацелен на повышение эффективности при проведении налогового мониторинга, соблюдение норм законодательства Республики Казахстан и предотвращение ущерба от уклонения от уплаты налогов", - отметили в КГД.





В комитете рассказали, что Министерством финансов РК разработан проект приказа министра финансов «Об утверждении критериев отнесения операций, проводимых на банковских счетах физических лиц, к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, правил, формы и срока представления банками второго уровня и организациями, осуществляющими отдельные виды банковских операций, сведений по операциям, проводимым на банковских счетах физических лиц, отнесенным к операциям, имеющим признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности».





По информации КГД, к критерям отнесения операций, имеющих признаки получения дохода от осуществления предпринимательской деятельности, отнесены следующие критерии: получение одним физическим лицом в течение трех последовательных календарных месяцев денежных средств на банковский счет от ста и более разных лиц. То есть под критерии подпадает физическое лицо, которое три месяца подряд ежемесячно получало денежные средства от ста различных лиц.