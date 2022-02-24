В Минэнерго РК рассказали во сколько может обойтись строительство АЭС

НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов сообщил во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Касательно суммы. Международная практика показывает, что строительство одного энергоблока мощностью 1000-1200 мегаватт обходится в порядка 5 миллиардов долларов. Еще раз подчеркну, что это международная практика, то есть то, что показывает мировой рынок строительства атомных электростанций. Конечно, более точную сумму можно будет определить только после того, как мы определим конкретного поставщика, в процессе переговоров", - сказал Жаслан Касенов.
Он отметил, что источник финансирования будет прорабатываться в процессе переговоров. Поскольку есть различные механизмы финансирования, привлечения средств.
Ранее сообщалось, что Казахстан рассматривает шесть поставщиков ядерных технологий для строительства АЭС.