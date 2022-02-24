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В Минэнерго РК рассказали во сколько может обойтись строительство АЭС

23.02.2022, 16:51 26351
НУР-СУЛТАН. 23 ФЕВРАЛЯ - Директор департамента атомной энергетики и промышленности Министерства энергетики РК Жаслан Касенов сообщил во сколько может обойтись строительство АЭС в Казахстане, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Касательно суммы. Международная практика показывает, что строительство одного энергоблока мощностью 1000-1200 мегаватт обходится в порядка 5 миллиардов долларов. Еще раз подчеркну, что это международная практика, то есть то, что показывает мировой рынок строительства атомных электростанций. Конечно, более точную сумму можно будет определить только после того, как мы определим конкретного поставщика, в процессе переговоров", - сказал Жаслан Касенов.

 
Он отметил, что источник финансирования будет прорабатываться в процессе переговоров. Поскольку есть различные механизмы финансирования, привлечения средств.

 

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Правительство начислит компенсацию на вклады казахстанцев в тенге

24.02.2022, 15:30 1271
Правительство начислит компенсацию на вклады казахстанцев в тенге
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Правительство РК и Национальный банк выступили с совместным заявление по Программе защиты тенговых вкладов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На фоне возросших геополитических рисков и волатильности на финансовых рынках для обеспечения стабильности финансового рынка и поддержания привлекательности тенговых депозитов Национальным банком Республики Казахстан совместно с правительством Республики Казахстан будет реализована Программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление компенсации (премии) по депозитам физических лиц за счет средств бюджета", - говорится в заявлении.

 
Сообщается, что к участию в Программе допускаются вклады физических лиц в тенге, открытые в одном или нескольких банках второго уровня - участниках системы гарантирования вкладов и АО "Отбасы банк" по состоянию на конец дня 23 февраля 2022 года. Программа не распространяется на текущие и карточные счета, а также на депозиты до востребования и условные депозиты.
 

Компенсация (премия) в размере 10% начисляется одному человеку в каждом банке один раз на указанные вклады в общей сумме в пределах остатков на конец дня 23 февраля 2022 года, но не более 20 млн тенге (не более фактической суммы вклада, если она не превышает 20 млн тенге) через 12 месяцев с момента начала реализации Программы", - уточняется в заявлении. 

 
Компенсация (премия) не будет облагаться индивидуальным подоходным налогом.
 
Также сообщается, что обязательным условием для начисления премии является сохранение вклада в банке второго уровня до конца его срока, но не менее 12 месяцев с момента введения механизма, то есть до 24 февраля 2023 года. Если срок вклада истекает в период до выплаты компенсации (премии) депозит должен быть пролонгирован до срока завершения Программы. При частичном изъятии вклада выплата компенсации (премии) осуществляется на сумму остатка вклада после изъятия денег с учетом указанных выше лимитов.
 
Соответствующие акты правительства и Нацбанка будут приняты в ближайшее время. Для участия в программе вкладчикам будет необходимо обратиться в свой банк второго уровня, в котором размещен вклад.
 

Когда вступят в силу новые ставки утильсбора

24.02.2022, 13:00 4676
Когда вступят в силу новые ставки утильсбора
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - На брифинге в СЦК рассказали, когда будут введены новые ставки утильсбора, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Вчера было объявлено, что ставки утилизационного сбора будут снижены на 50%. Для этого необходимо внести изменения в приказ, методику расчета утилизационного платежа. В настоящее время со вчерашнего дня данная работа началась. Необходимо выдержать все процессуальные нормы. Дату конкретно я сказать не могу, но ввиду того, что данный вопрос стоит очень остро, я думаю, что рассмотрение данного вопроса и со стороны госорганов, и со стороны ряда экспертиз, в том числе антикоррупционной и научной, мы получим все заключения, все согласования госорганов, после этого внесем на регистрацию в министерство юстиции. То есть в ближайшем будущем данные ставки будут утверждены", - сказал директор департамента госполитики в управлении отходами министерства экологии, геологии и природных ресурсов Мансур Ошурбаев.

 
Как уточнил на брифинге вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Марат Карабаев, новые ставки утильсбора планируется ввести в силу к 1 мая.
 
 

В Акмолинской области запустят 10 индустриальных проектов

24.02.2022, 12:51 5301
В Акмолинской области запустят 10 индустриальных проектов
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 24 ФЕВРАЛЯ - В этом году в рамках Карты поддержки предпринимательства в Акмолинской области запланирован запуск 10 проектов на 144,8 млрд тенге с созданием 1,9 тыс. рабочих мест, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Наиболее крупными из них являются золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн в год в Бурабайском районе, третья очередь Макинской птицефабрики мощностью 25 тыс. тонн в год и другие", - рассказали в областном управлении внутренней политики.

 
По словам руководителя управления предпринимательства и туризма области Ербола Оспанова, драйвером экономической активности стал рост инвестиций.
 

Благодаря проектам ГПИИР, введенным с 2010 года, в области освоено производство новой продукции, ранее не выпускавшейся на территории области: железобетонные трубы, сферические подшипники, редкоземельные металлы, комплексные биоудобрения, безалкогольные напитки, мешки типа биг-бэг, цемент, сельскохозяйственная и коммунальная техника и другое", - сказал он.

 
В УВП отметили, что реализация проектов в рамках Карты индустриализации позволила постепенно перейти с традиционно аграрного направления на агро-индустриальное. Доля обрабатывающей промышленности достигла 25% в общей структуре экономики региона, передает управление внутренней политики.
 

В прошлом году в регионе в рамках Карты индустриализации было введено в эксплуатацию девять проектов с общим объемом инвестиций 790,1 млрд тенге. На данных предприятиях создано 564 новых рабочих места. В их числе такие проекты, как золотоизвлекательная фабрика мощностью переработки 5 млн тонн руды в год, птицефабрика мощностью 6 тыс. тонн в год, завод по выпуску керамического рядового кирпича мощностью 30 млн штук в год, две ветровые электростанции мощностью 25 МВт и 7 МВт, организация сборки тракторов мощностью до 700 единиц в год, фабрика по переработке картофеля, комплекс по производству колбасных изделий, комплекс по переработке кобыльего молока и изготовлению кумыса", - поделились в пресс-службе.

 
Согласно информации, предприятиями, введенными в рамках Карты поддержки предпринимательства с начала реализации программы, за 2021 год произведено 55,1% из общего объема произведенной промышленной продукции, доля в обрабатывающей промышленности - 60,5%.
 
В УВП добавили, что в области с 2010 года реализовано более 110 проектов на 428,8 млрд тенге. 
 

Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%

24.02.2022, 11:46 7031
Нацбанк РК повысил базовую ставку до 13,5%
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Национальный банк Республики Казахстан повысил базовую ставку с 10,25% до 13,5% годовых, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Комитет по денежно-кредитной политике Национального банка Республики Казахстан принял внеочередное решение о повышении базовой ставки до 13,5% с процентным коридором +/-1 процентный пункт. Об этом сообщили в пресс-службе НБРК.

Ранее базовая ставка была установлена на уровне 10,25% годовых.
 

Курс тенге стремительно падает, KASE перенесла торги

24.02.2022, 10:49 8731
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Начало торгов на фондовом рынке KASE переносится на 12.00 времени Нур-Султана, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

По техническим причинам торги на фондовом рынке KASE будут открыты в 12.00 по времени Нур-Султана", - уведомляет Казахстанская фондовая биржа.

 
KASE приносит извинения участникам рынка за причиненные неудобства.

Тем временем курс тенге стремительно падает по отношению к доллару США. В обменниках доллар продают по 463 тенге.

Дополнено: Позже KASE сообщила о переносе торгов на 14.00 времени Нур-Султана.

Изменение времени начала торгов связано с техническим сбоем в работе торгово-клиринговой системы KASE", - говорится в сообщении пресс-службы.

telegram/mir24tv

Курсы валют в СНГ и Грузии. Актуальные данные на 10:00 мск. по данным телеграмм канала МИР 24


 

Стоимость нефти Brent впервые с сентября 2014 года превысила $101

24.02.2022, 10:37 9476
Стоимость нефти Brent впервые с сентября 2014 года превысила $101
Фото: depositphotos
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в апреле 2022 года на лондонской бирже ICE росла на 3,30% - до $100,04 за баррель, свидетельствуют данные торговой площадки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По состоянию на 9.25 по времени Нур-Султана стоимость Brent росла на 2,45%, торгуясь на уровне $99,21 за баррель.
 
По последним данным, цена нефти марки Brent на Лондонской бирже ICE превысила $102, сообщает ТАСС.
 
Стоимость фьючерса на нефть марки WTI с поставкой в апреле 2022 года поднималась на 3,34% - до $95,18 за баррель, свидетельствуют данные торгов на 9.32 по времени Нур-Султана.
 
РИА "Новости" отмечает, что стоимость нефти марки Brent впервые с 5 сентября 2014 года перевалила за 101 доллар США.
 

Число покидающих страну казахстанцев выросло на 10,6% за год

24.02.2022, 10:18 10106
Число покидающих страну казахстанцев выросло на 10,6% за год
Фото: depositphotos.com
НУР-СУЛТАН. 24 ФЕВРАЛЯ - За январь-декабрь 2021 года в страну прибыло 11 тысяч человек - на 4,1% меньше, чем годом ранее. В то же время численность выбывших из страны выросла на значительные 10,6% за год - до 32,2 тыс. человек, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Численность выбывших увеличивается ежегодно, исключение составил лишь первый год пандемии COVID-19 - 2020 год - за счет локдаунов, закрытия границ и всевозможных ограничительных мер. При этом с 2017 года численность приезжающих в страну сокращается", - сообщает Ranking.kz.

 
Согласно данным обзора, в региональном разрезе большинство приехавших прибыли в Мангистаускую область: 2,7 тыс. человек - на 0,7% больше, чем годом ранее.
 
В тройке лидирующих по численности иммигрантов регионов также оказались Алматы и Шымкент. Абсолютное меньшинство прибыло в Кызылординскую область: всего 14 человек за 12 месяцев 2021 года.
 
Выбыло больше всего казахстанцев из Карагандинской области: 4,6 тыс. человек - сразу на 12,1% больше, чем годом ранее. В тройке антилидеров также оказались Восточно-Казахстанская и Костанайская области.


Ranking.kz

"В разрезе специальностей среди иммигрантов старше 15 лет больше всего в страну прибыло "технарей": 1,2 тыс. человек - на 40,4% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. При этом выбыло 5,3 тыс. таких специалистов - на 17,6% больше, чем годом ранее. Разница между прибывшими и выбывшими работниками технических специальностей составила 4,5 раза", - поделились аналитики.

 
Кроме того, из страны выбыло 2,6 тыс. экономистов (прибыл всего 551 представитель этой специальности, разница с числом выбывших в 4,7 раза); 1,6 тыс. педагогов (против 427 прибывших, разница в 3,8 раза); 901 медик (против 324 приехавших, разница в 2,8 раза); 616 юристов (против 171 прибывшего специалиста с юридической специальностью, разница в 3,6 раза).
 

АО "НУХ "Байтерек" поддержаны предприятия несырьевых отраслей на 1 783,7 млрд тенге

23.02.2022, 17:37 27216
АО "НУХ "Байтерек" поддержаны предприятия несырьевых отраслей на 1 783,7 млрд тенге
Фото: baiterek.gov.kz
НУР-СУЛТАН. 22 ФЕВРАЛЯ - Под председательством премьер-министра РК Алихана Смаилова состоялось заседание совета директоров АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек", передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В ходе заседания членам совета директоров доложены результаты инвестиционной деятельности холдинга и его дочерних организаций. Так, в 2021 году поддержаны предприятия несырьевых отраслей экономики на общую сумму 1 783,7 млрд тенге. По сравнению с предыдущим годом объем финансовой поддержки увеличился на 766,8 млрд тенге или 75%, сообщает пресс-служба АО "Национальный управляющий холдинг "Байтерек".
 
В целях развития частного сектора экономики за прошлый год поддержано более 54 тыс. компаний на сумму 1 697,7 млрд тенге или 95% от суммы поддержки. Объем экспорта составил 1 341,7 млрд тенге благодаря мерам поддержки экспортоориентированных предприятий. Дочерние организации холдинга направили на финансовую поддержку агропромышленного комплекса 464,2 млрд тенге. При этом по сравнению с аналогичным периодом прошлого года рост составил порядка 4% (на 18,5 млрд тенге).
 
Также, в целях развития "зеленой" экономики холдингом поддержано пять проектов на сумму 95,6 млрд тенге, в том числе два проекта по строительству солнечной электростанции на 21,6 млрд тенге и два проекта - ветровой электростанции на 73,8 млрд тенге.
 
В целом, благодаря мерам финансовой поддержки холдинга создано более 6 тыс. рабочих мест, выпущено продукции и оказано услуг на сумму 3,4 трлн тенге.
 
В завершение, советом директором утвержден отчет по рискам за IV квартал 2021 года, рассмотрены отчет об исполнении плана мероприятий по совершенствованию корпоративного управления холдинга за 2021 год и результаты деятельности совета директоров холдинга за 2021 год.
 

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