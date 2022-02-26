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Тенге продолжает слабеть по отношению к доллару США

25.02.2022, 11:36 57686
Тенге продолжает слабеть по отношению к доллару США
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Более чем на 6 тенге подорожал доллар США за прошедшие сутки, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно данным Казахстанской фондовой биржи, по состоянию на 11.00 25 февраля средневзвешенный курс доллара составил 472,24 тенге.

По информации сайта kurs.kz, в ряде обменных пунктов Алматы стоимость доллара США достигла 471 тенге.
 

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В ЕАЭС НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения

25.02.2022, 18:51 34161
В ЕАЭС НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Министр по экономике и финансовой политике ЕЭК Руслан Бекетаев представил на заседании Евразийского межправительственного совета основные концептуальные подходы и механизм взимания НДС при электронной торговле товарами физическим лицам на территории другого государства ЕАЭС по принципу страны назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Механизм взимания косвенных налогов по принципу страны назначения предусматривает:
 
  • удаленную и упрощенную постановку интернет-площадок на налоговый учет и уплату НДС,
  • возложение на маркетплейсы функций налогового агента по уплате НДС за индивидуальных продавцов,
  • передачу сведений в налоговые органы для контроля за правильностью исчисления, удержания и перечисления налогов. 
 
Главы правительств стран ЕАЭС подчеркнули важность этих подходов и дали поручение министерствам финансов, налоговым службам и уполномоченным органам Союза в 10-дневный срок проработать проект внесения соответствующих изменений в договор о ЕАЭС и приложение 18 к нему, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 

Рынок электронной коммерции растет активно, и наша общая задача - это создание оптимальных и благоприятных условий для его развития, без ущерба для государственных бюджетов стран-участниц Евразийского экономического союза", - уверен Руслан Бекетаев.

 
Напомним, 24 февраля в Нур-Султане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
 
25 февраля в Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
 

Евразийский межправсовет утвердил дорожную карту по расширению сотрудничества в авиастроении

25.02.2022, 18:42 34871
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ -Евразийский межправительственный совет утвердил План мероприятий по расширению промышленного сотрудничества в области гражданского авиастроения в государствах Евразийского экономического союза на 2022-2023 годы, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 

В наших странах есть понимание того, что потенциал у предприятий Союза в сфере авиастроения большой и реализовать его мы должны в полной мере. Для этого существуют технологические и кадровые возможности, и нужно лишь объединить усилия", - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.

 
Среди намеченных в дорожной карте мероприятий - формирование евразийской технологической платформы "Гражданское авиастроение", решение вопросов финансирования, развитие академической мобильности, совершенствование нормативно-правовой базы стран Союза в этой области, проведение обширной аналитической работы. Ключевой задачей документа является формирование на евразийском пространстве кооперационных цепочек предприятий авиастроения, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.
 

Мы продолжаем активную работу по объединению в единые производственные процессы предприятий сферы авиастроения нашего Союза. Уже сформирован и на постоянной основе актуализируется Единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в авиастроении. На сегодня от российской стороны в лице Корпорации "Иркут" получен список заинтересованных в кооперации поставщиков согласно Перечню комплектующего оборудования, законтрактованного в рамках программы импортозамещения систем самолета МС-21", - сообщил Артак Камалян. 

 
Министр ЕЭК подчеркнул, что в настоящее время в странах ЕАЭС прорабатывается вопрос развития сотрудничества с предприятиями, являющимися потенциальными поставщиками по этому списку комплектующих. 
 
Напомним, 24 февраля в Нур-Султане состоялось заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе.
 
25 февраля в Нур-Султане прошло заседание Евразийского межправительственного совета в расширенном составе.
 

В Акмолинской области открылся колбасный цех

25.02.2022, 17:41 36551
В Акмолинской области открылся колбасный цех
Фото: УВП Акмолинской области
КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которой в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%, передает KAZAKHSTAN TODAY 
 
Наряду с производством зерна уделяется внимание и развитию животноводства. Благодаря чему ежегодно растет и производство продукции в отрасли, передает управление внутренней политики региона.
 
По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, регион поэтапно движется к цели по созданию в каждом районе мясных и молочно-товарных ферм. В прошлом году в регионе созданы 125 мясных ферм на 6,4 тысяч голов и 19 молочно-товарных ферм на 2,3 тысяч голов, что позволило достигнуть росту производства на 11,6%, являющийся лучшим показателем по республике. 
 
В этом году рост в агропромышленном комплексе будет обеспечен за счет ускоренного развития животноводства и продукции растениеводства. Будет создано 104 мясных и 11 молочно-товарных ферм с приобретением порядка 7 тыс. голов КРС. 
 
На днях в одном из районов области открылся цех по производству колбасных изделии и полуфабрикатов.
 
На торжественном открытии принял участие аким Ерейментауского района Абай Альжанов. 
 

Реализация данного проекта даст толчок экономической активности населения, так как продукция будет экспортироваться из Ерейментау в столицу и близлежащие населенные пункты", - отметил аким в приветственном слове. 

 
По словам предпринимателя Ануарбека Байменова сырьевая база колбасного цеха, мощностью 60 тонн продукции и 6 тонн полуфабрикатов составляет продукция местного населения.
 

В частности мясо, мука, яйцо, овощи и другие ингредиенты будут закупаться у местных производителей, что будет положительно влиять на динамику предложения и создаст мультипликативный эффект для сельскохозяйственной отрасли района в целом", - поделился инициатор проекта.

 
К слову, в планах предприятия - войти в зону продовольственного пояса столицы и расширение производства.
 

Ситуация вокруг Украины угрожает глобальной экономике

25.02.2022, 17:32 36056
Ситуация вокруг Украины угрожает глобальной экономике
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Ситуация вокруг Украины угрожает глобальной экономике, предостерегают западные издания, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В частности, Wall Street Journal отмечает, что глобальные экономические последствия будут зависеть от масштабов новых санкций США и их союзников, сообщается в Telergam-канале РИА Новости.
 
Мир борется с растущей инфляцией, перебоями в поставках и скачкообразным восстановлением после пандемии. Рестрикции окажут огромное влияние на экономику Европы, учитывая сильную зависимость от газа из России и обширных связей ряда европейских банков и предприятий с РФ.
 
По данным Washington Post, ситуация на Украине и ее последствия могут создать проблемы и для американской экономики. Цены на нефть продолжают расти, и это усугубит и без того высокую инфляцию, говорит старший аналитик Bankrate Марк Хэмрик.
 
Похоже, это понимают и власти США. Байден в четверг подчеркнул, что пакеты санкций были разработаны так, чтобы обеспечить продолжение платежей за энергоносители.
 
Financial Times сообщает, что эскалация вокруг Украины доминирует на глобальном рынке как основной фактор. Пример - волатильные торги на Уолл-стрит: в четверг индекс Nasdaq Composite зарегистрировал самое большое колебание в рамках одного дня с момента начала пандемии в марте 2020.

Напомним, главы государств и правительств Евросоюза провели в ночь на пятницу саммит в Брюсселе, на котором утвердили второй пакет персональных и экономических санкций против России. По данным ТАСС, они коснутся, в частности, финансового, энергетического, транспортного секторов, продукции двойного назначения, а также экспортного контроля, экспортного финансирования и визовой политики, говорится в итоговом документе саммита. 
 

Цены на некоторые лекарства в Казахстане за минувший год выросли на 21%

25.02.2022, 15:05 40801
Цены на некоторые лекарства в Казахстане за минувший год выросли на 21%
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Предельные розничные цены на 382 лекарства в Казахстане за минувший год выросли почти на 21%, сообщил на заседании коллегии Агентства по защите и развития конкуренции РК его председатель Серик Жумангарин, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На 382 лекарства повысились предельные розничные цены, в среднем на 20,7% за 2021 год", - цитирует доклад Жумангарина агентство KazTag

 
По его словам, по 6,5 тыс. лекарств цены остались на прежнем уровне, на 90 лекарств цены снижены в среднем на 14,5%. 
 
Также пересмотрены цены на антиковидные лекарства со снижением в среднем на 23%. 
 
В целом, на рынке лекарственных средств согласованы, по данным Жумангарина, предельные цены на 7256 торговых наименований. В том числе, на 84 антиковидных лекарства. 

Напомним, в феврале Минздрав РК установил предельные цены на 770 наименований лекарственных препаратов. 
 

Правительство РК разработало антикризисный план действий в связи с событиями в Украине

25.02.2022, 12:02 56301
Правительство РК разработало антикризисный план действий в связи с событиями в Украине
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - В целях оперативного реагирования на вероятные негативные социально-экономические последствия для Республики Казахстан в связи с событиями в Украине, правительство и Национальный банк приступили к реализации плана совместных действий, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
План действий включает в себя меры, направленные на сохранение контроля над инфляцией и стабильности на валютном рынке, поддержку занятости и создание новых рабочих мест, развитие предпринимательства. 
 

В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительством совместно с Национальным банком будет реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет бюджета", - рассказали в пресс-службе правительства.

 
Отмечается, что с учетом социальной направленности экономической политики, акцент в реализации задачи повышения благосостояния населения будет делаться в первую очередь на сельские населенные пункты, моно- и малые города, окраины столицы и городов республиканского значения. 
 

Будут созданы условия для развития сельскохозяйственных коопераций и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель. В целом на развитие сел, моно- и малых городов, окраин столицы и городов республиканского значения в текущем году в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі", комплексного плана развития регионов и других программ будут направлены средства из республиканского бюджета в сумме до 200 млрд тенге", - пояснили в пресс-службе главы кабмина. 

 
Основная часть государственной поддержки промышленности будет направлена на технологическую модернизацию и развитие высокопроизводительных предприятий. 
 
Особую важность имеет замещение импортных товаров путем индустриализации экономики страны и реализации инвестиционных проектов. При этом предприятия, получившие государственную поддержку, будут иметь встречные обязательства по повышению оплаты труда своих работников, в том числе путем увеличения производительности труда. Для этих целей в текущем году будет значительно увеличено финансирование программы "Дорожная карта бизнеса-2025", в частности на субсидирование и гарантирование кредитов. 
 
Кроме того, для повышения эффективности господдержки агропромышленного комплекса разрабатываются новые подходы системы субсидирования отрасли. В приоритетном порядке будут поддержаны проекты, направленные на повышение производительности и глубокую переработку сельскохозяйственной продукции. 
 
Также в правительстве рассказали, что планируется устранение излишней административной нагрузки на бизнес. До конца года в приоритетных отраслях будут пересмотрены более 420 регуляторных актов госорганов. Проведение ревизий требований к предпринимателям будет продолжено и по другим отраслям. 
 
В целях недопущения роста цен правительством совместно с Национальным банком и НПП "Атамекен" будет реализован комплекс мер по контролю и снижению инфляции. 
 

Сохранение и повышение социально-экономического благосостояния населения является первоочередной задачей правительства. Для реализации данной задачи будут приложены все усилия", - заключили в ведомстве.

 

 

Смаилов: рост ВВП ЕАЭС в 2021 году составил 4,5%

25.02.2022, 11:48 57021
Смаилов: рост ВВП ЕАЭС в 2021 году составил 4,5%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр Республики Казахстан Алихан Смаилов на заседании Евразийского межправительственного совета отметил, что страны Евразийского экономического союза активно восстанавливались в 2021 году, однако эксперты прогнозируют замедление роста ВВП союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

По итогам прошлого года рост ВВП союза составил 4,5%. Вместе с тем эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в текущем году. Ожидается, что прирост ВВП союза с текущем году составит 3,1%", - проинформировал Смаилов.

 
В своем выступлении он отметил, что союз начал год в непростых условиях. 
 

Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран. Но как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность", - заявил премьер-министр.

 

Товарооборот Казахстана и Кыргызстана за 2021 год вырос на 15%

25.02.2022, 09:59 38951
Товарооборот Казахстана и Кыргызстана за 2021 год вырос на 15%
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов в рамках заседания Евразийского межправительственного совета провел двусторонние переговоры с председателем кабинета министров КР Акылбеком Жапаровым. Стороны обсудили ряд актуальных вопросов двусторонних взаимоотношений в области торгово-экономического и инвестиционного сотрудничества, промышленного и топливно-энергетического комплексов, экологии, образования, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
В рамках наращивания объемов двусторонней торговли стороны обменялись мнениями по расширению номенклатуры поставляемой сельхозпродукции. Помимо этого, начата реализация вопроса создания совместного индустриального торгово-логистического комплекса. 
 

Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана в Центрально-азиатском регионе. Хочу отметить восстановление положительной динамики взаимной торговли. По итогам 2021 года наблюдается увеличение объема торговли примерно на 15%", - сказал Алихан Смаилов в ходе переговоров. 

 
В рамках сотрудничества в сфере автомобильной промышленности кыргызской стороной рассматривается вопрос приобретения и лизинга автотранспортной техники. На текущий момент прорабатываются технические вопросы. 
 
По водно-трансграничному и энергетическому сотрудничеству сторонами урегулирован вопрос стоков трансграничных рек, в результате чего удалось нейтрализовать возможные негативные последствия маловодья в бассейнах рек Сырдарьи, Шу и Таласа в вегетационный период для обоих государств. 
 
Помимо этого, стороны обменялись мнениями по прочим актуальным вопросам и расширению торгово-экономического сотрудничества.
 
 
 

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