Тенге продолжает слабеть по отношению к доллару США

Согласно данным Казахстанской фондовой биржи, по состоянию на 11.00 25 февраля средневзвешенный курс доллара составил 472,24 тенге.
По информации сайта kurs.kz, в ряде обменных пунктов Алматы стоимость доллара США достигла 471 тенге.
Рынок электронной коммерции растет активно, и наша общая задача - это создание оптимальных и благоприятных условий для его развития, без ущерба для государственных бюджетов стран-участниц Евразийского экономического союза", - уверен Руслан Бекетаев.
В наших странах есть понимание того, что потенциал у предприятий Союза в сфере авиастроения большой и реализовать его мы должны в полной мере. Для этого существуют технологические и кадровые возможности, и нужно лишь объединить усилия", - отметил министр по промышленности и агропромышленному комплексу ЕЭК Артак Камалян.
Мы продолжаем активную работу по объединению в единые производственные процессы предприятий сферы авиастроения нашего Союза. Уже сформирован и на постоянной основе актуализируется Единый перечень заинтересованных промышленных предприятий государств ЕАЭС, готовых участвовать в реализации совместных кооперационных проектов в авиастроении. На сегодня от российской стороны в лице Корпорации "Иркут" получен список заинтересованных в кооперации поставщиков согласно Перечню комплектующего оборудования, законтрактованного в рамках программы импортозамещения систем самолета МС-21", - сообщил Артак Камалян.
Реализация данного проекта даст толчок экономической активности населения, так как продукция будет экспортироваться из Ерейментау в столицу и близлежащие населенные пункты", - отметил аким в приветственном слове.
В частности мясо, мука, яйцо, овощи и другие ингредиенты будут закупаться у местных производителей, что будет положительно влиять на динамику предложения и создаст мультипликативный эффект для сельскохозяйственной отрасли района в целом", - поделился инициатор проекта.
На 382 лекарства повысились предельные розничные цены, в среднем на 20,7% за 2021 год", - цитирует доклад Жумангарина агентство KazTag.
В частности, в целях обеспечения стабильности финансового рынка и привлекательности тенговых депозитов правительством совместно с Национальным банком будет реализована программа защиты тенговых вкладов, предусматривающая начисление премии по депозитам населения за счет бюджета", - рассказали в пресс-службе правительства.
Будут созданы условия для развития сельскохозяйственных коопераций и семейных хозяйств путем вовлечения в оборот дополнительных сельхозземель. В целом на развитие сел, моно- и малых городов, окраин столицы и городов республиканского значения в текущем году в рамках проекта "Ауыл - ел бесігі", комплексного плана развития регионов и других программ будут направлены средства из республиканского бюджета в сумме до 200 млрд тенге", - пояснили в пресс-службе главы кабмина.
Сохранение и повышение социально-экономического благосостояния населения является первоочередной задачей правительства. Для реализации данной задачи будут приложены все усилия", - заключили в ведомстве.
По итогам прошлого года рост ВВП союза составил 4,5%. Вместе с тем эксперты прогнозируют замедление роста мировой экономики в текущем году. Ожидается, что прирост ВВП союза с текущем году составит 3,1%", - проинформировал Смаилов.
Геополитическая напряженность и высокая инфляция продолжают оставаться главными вызовами для наших стран. Но как показывает практика, мы научились оперативно и слаженно реагировать на новую экономическую реальность", - заявил премьер-министр.
Кыргызстан является важным торговым партнером Казахстана в Центрально-азиатском регионе. Хочу отметить восстановление положительной динамики взаимной торговли. По итогам 2021 года наблюдается увеличение объема торговли примерно на 15%", - сказал Алихан Смаилов в ходе переговоров.
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