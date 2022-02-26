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НУР-СУЛТАН. 25 ФЕВРАЛЯ - Ситуация вокруг Украины угрожает глобальной экономике, предостерегают западные издания, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, Wall Street Journal отмечает, что глобальные экономические последствия будут зависеть от масштабов новых санкций США и их союзников, сообщается в Telergam-канале РИА Новости

Мир борется с растущей инфляцией, перебоями в поставках и скачкообразным восстановлением после пандемии. Рестрикции окажут огромное влияние на экономику Европы, учитывая сильную зависимость от газа из России и обширных связей ряда европейских банков и предприятий с РФ.

По данным Washington Post, ситуация на Украине и ее последствия могут создать проблемы и для американской экономики. Цены на нефть продолжают расти, и это усугубит и без того высокую инфляцию, говорит старший аналитик Bankrate Марк Хэмрик.

Похоже, это понимают и власти США. Байден в четверг подчеркнул, что пакеты санкций были разработаны так, чтобы обеспечить продолжение платежей за энергоносители.

Financial Times сообщает, что эскалация вокруг Украины доминирует на глобальном рынке как основной фактор. Пример - волатильные торги на Уолл-стрит: в четверг индекс Nasdaq Composite зарегистрировал самое большое колебание в рамках одного дня с момента начала пандемии в марте 2020.



