В ЕАЭС НДС при электронной торговле будет уплачиваться в стране назначения

Фото: УВП Акмолинской области

КОКШЕТАУ. 25 ФЕВРАЛЯ - Акмолинская область - один из основных сельскохозяйственных регионов, доля которой в валовой продукции сельского хозяйства страны составляет 10%, передает KAZAKHSTAN TODAY

Наряду с производством зерна уделяется внимание и развитию животноводства. Благодаря чему ежегодно растет и производство продукции в отрасли, передает управление внутренней политики региона.

По информации управления сельского хозяйства и земельных отношений, регион поэтапно движется к цели по созданию в каждом районе мясных и молочно-товарных ферм. В прошлом году в регионе созданы 125 мясных ферм на 6,4 тысяч голов и 19 молочно-товарных ферм на 2,3 тысяч голов, что позволило достигнуть росту производства на 11,6%, являющийся лучшим показателем по республике.

В этом году рост в агропромышленном комплексе будет обеспечен за счет ускоренного развития животноводства и продукции растениеводства. Будет создано 104 мясных и 11 молочно-товарных ферм с приобретением порядка 7 тыс. голов КРС.

На днях в одном из районов области открылся цех по производству колбасных изделии и полуфабрикатов.

На торжественном открытии принял участие аким Ерейментауского района Абай Альжанов.

Реализация данного проекта даст толчок экономической активности населения, так как продукция будет экспортироваться из Ерейментау в столицу и близлежащие населенные пункты", - отметил аким в приветственном слове.

По словам предпринимателя Ануарбека Байменова сырьевая база колбасного цеха, мощностью 60 тонн продукции и 6 тонн полуфабрикатов составляет продукция местного населения.

В частности мясо, мука, яйцо, овощи и другие ингредиенты будут закупаться у местных производителей, что будет положительно влиять на динамику предложения и создаст мультипликативный эффект для сельскохозяйственной отрасли района в целом", - поделился инициатор проекта.

К слову, в планах предприятия - войти в зону продовольственного пояса столицы и расширение производства.