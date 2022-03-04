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НУР-СУЛТАН. 3 МАРТА - На фоне геополитического кризиса подскочила стоимость золота. В Казахстане растет добыча в секторе, однако сократился выпуск аффинированного золота, передаёт KAZAKHSTAN TODAY.

Золотодобыча в плюсе четвертый год подряд. Добыча золотосодержащей руды за год выросла на 27,6%, до 2,6 млн тонн в январе 2022 года, а добыча золотосодержащих концентратов - на 11,8%, до 44,7 тысячи тонн, сообщает Finprom.kz

Для справки: в целом за январь - декабрь 2021 года добыча золотосодержащей руды в секторе составила 33 млн тонн, плюс 33% за год, добыча золотосодержащих концентратов - 516,5 тысячи тонн, плюс 16%.

При этом объемы переработки в секторе сократились. Производство необработанного и полуобработанного золота или золота в виде порошка сократилось на 13,3%, до 8,4 тонны, а выпуск аффинированного золота - сразу на 27,2%, до 4 тонн за январь 2022 года.

За январь - декабрь 2021 года в стране произвели 114,7 тонны необработанного золота (минус 2,9% за год) и 66,6 тонны аффинированного золота (минус 4,6%).

Заметим, почти две трети валовых международных резервов Национального банка РК приходятся на золото: $22,2 млрд в денежном эквиваленте по итогам января текущего года - на 4,7% меньше, чем годом ранее.

Сократился объём продаж золотых слитков населению - сразу на 26,6% в количественном отношении, до 1,8 тысячи слитков в январе 2022 года против 2,4 тысячи слитков годом ранее. Вес реализованного населению золота также уменьшился - сразу на 38,5%, до 68,6 килограмма.

Всего с начала запуска продаж населению золотых слитков по январь 2022 года было реализовано 76,7 тысячи слитков общим весом в 2,8 тонны, на обратный выкуп было принято 11,3 тысячи слитков общим весом 275 килограммов.

Стоимость золота на конец февраля 2022 года, по данным Национального банка РК, составила 28,7 тысячи тенге за 1 грамм - сразу на 15% дороже, чем всего месяцем ранее. Цена одной тройской унции (31,1 грамма) на Лондонской бирже металлов (LBMA) за февраль выросла на 6,4%, составив по итогам вечернего фиксинга $1909,9.

Резкий рост цен на золото совпал с началом эскалации ситуации на Украине, и если с 1 по 23 февраля ежедневный средний рост стоимости тройской унции оставался в пределах 0,4%, то 24 февраля он составил сразу 1,7%, до $1936,3 по итогам вечернего фиксинга, что является одним из самых высоких показателей в истории. Это неудивительно, ведь золото является защитным активом и в период острых кризисов к нему проявляют особый интерес. К примеру, во время пандемии до всеобщей вакцинации в начале августа 2020 года стоимость золота достигала исторического рекорда и составляла $2067,2 по итогам вечернего фиксинга на Лондонской бирже металлов.