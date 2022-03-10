Депутат предложил ввести запрет на использование сельскохозяйственных земель под кредитные гарантии

НУР-СУЛТАН. 9 МАРТА - На заседании мажилиса парламента Республики Казахстан депутат Айбек Паяев обратился с запросом на имя премьер-министра Республики Казахстан, в котором завил о нецелевом использовании земель сельскохозяйственного назначения, передает KAZAKHSTAN TODAY.
По словам депутата, жалобы на передачу пастбищ в частную собственность продолжают поступать от населения, которое страдает от принимаемых властями мер по регулированию использования и регламентации сельскохозяйственных пастбищ.
Комплексная работа властей по земельным вопросам в этом плане весьма неэффективна. Это связано с тем, что земли, находящиеся вблизи населенных пунктов, запущенные и неосвоенные в течение многих лет, до сих пор не возвращены государству и не отданы сельчанам, желающим их освоить… По словам обратившихся к нам, многие земельные участки вокруг сел в настоящее время находятся в пользовании одного хозяйствующего субъекта", - заявил депутат Айбек Паяев.
По его мнению, одной из причин нецелевого использования земель сельскохозяйственного назначения является тот факт, что большая часть земель в стране находится под гарантиями банков под кредиты крупных компаний.
В настоящее время недобросовестные действия сельхозпроизводителей, жесткая кредитная политика кредиторов, последствия законодательных лазеек грозят безвозвратной потерей сельских земель. В частности, 305 гектаров пашни, принадлежащие 302 жителям села Оркен Кусепского сельского округа Зерендинского района Акмолинской области, переданы в залог ТОО "Актас" как банку второго уровня. Такая же ситуация наблюдается в селах Светлом, Каракамыс, Даукара, Бирлестик, Егиндыагаш Айыртауского района Северо-Казахстанской области. Таким образом, при действующей схеме изъятия земельных долей сельские жители потеряют свои земли в результате последующего отчуждения этих земель дочерними обществами", - заявил Паяев.
Он рассказал, что жители сел Сынтас, Жумысшы, Ушбулак, Карабау Казыгуртского района Туркестанской области не могут найти пастбища для выпаса 4820 голов крупного рогатого скота, 13 938 голов овец, коз и 2035 голов лошадей. Для таких пастбищ требуется не менее 3-4 тысяч гектаров пастбищ. Такая же проблема в селах Амангельды и Егиндыколь Акмолинской области.
Подобные факты зафиксированы практически во всех регионах. Об этом свидетельствуют жалобы жителей сел Жамбылской, Восточно-Казахстанской, Мангистауской, Актюбинской и других областей", - отметил мажилисмен.
Учитывая вышеизложенное, депутат считает необходимым срочное решение земельного вопроса и предлагает следующие меры:
1. Запретить ссудодателю (кредитору) брать под кредитные гарантии земли сельскохозяйственного назначения и внести соответствующие изменения в соответствующие нормативные правовые акты.
2. Министерству сельского хозяйства РК разработать план мероприятий по изъятию земельных участков, находящихся во владении ТОО и финансовых организаций (БВУ, АКК), не связанных с сельскохозяйственным производством.
3. Министерству сельского хозяйства РК совместно с Генеральной прокуратурой разработать план мероприятий по возврату паевых земель сельским жителям для развития личных хозяйств и занятия сельхозпроизводством.
Депутат также рассказал, что презентованный министром сельского хозяйства сайт управления земельным кадастром, где любой желающий может узнать сведения о владельце определенного земельного участка, сложный в использовании.
Информация на сайте бессмысленна и сложна в использовании, хотя, казалось бы, она предназначена для жителей села. На самом же деле эта программа может быть сложной для обычного жителя села, не особо владеющего компьютерными технологиями и интернетом. В связи с этим считаем необходимым пересмотреть подход министерства к развитию данного сайта", - добавил мажилисмен.