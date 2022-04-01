В Шымкенте остановилось производство офисной бумаги

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Предприятие закупало его в Финляндии. Сменить поставщика оказалось делом нелегким, сообщили на заводе. Теперь там надеются на вмешательство государства в ситуацию, иначе возобновить работу будет сложно, сообщает "Хабар 24".
Раньше на предприятии выпускали 3 миллиона упаковок бумаги формата А4 и 300 тысяч упаковок формата А3. Теперь станки полностью встали. Тем временем с казахстанских прилавков исчезает офисная бумага. По словам продавцов, многие импортеры сократили поставки, произошел резкий скачок цен. Стандартная упаковка теперь обходится в два раза дороже.
Казахстан сам себя сырьем не может обеспечить. Лес в основном в России, Финляндии. Целлюлозно-бумажный комбинат, они продают нашим казахстанским компаниям. Через них нам продают. Нам бы напрямую закупиться, чтобы знать, какой объем годовой. Если так, то можно конкурировать со всеми, кто привозит. Если нас на полную мощность вывести, мы можем 20% рынка покрыть", - говорит заместитель генерального директора завода Канат Алимбаев.