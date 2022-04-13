Россия проводит проверку на КТК после аварии

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НУР-СУЛТАН. 12 АПРЕЛЯ - Ростехнадзор проводит внеплановую проверку на Каспийском трубопроводном консорциуме после аварии на причалах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Работа комиссии в составе 19 представителей ведомства проходит в период с 11 по 22 апреля 2022 года на 19 объектах КТК в Краснодарском крае, Астраханской области, Республике Калмыкия и Ставропольском крае", - сообщает пресс-служба КТК.

По ее данным, проверка проводится по факту повреждений, выявленных в конце марта 2022 года на выносных причальных устройствах (ВПУ-2 и ВПУ-3) на морском терминале КТК, в целях анализа причин произошедшего, а также в рамках федерального государственного надзора в области промышленной безопасности.

При этом в консорциуме выразили готовность оказать всестороннее содействие комиссии Ростехнадзора.

Компания оперативно предоставит всю имеющуюся информацию по инциденту и документацию. При необходимости, по требованию комиссии, будет обеспечен доступ непосредственно к оборудованию ВПУ", - сообщили в пресс-службе.

Напомним, 21 и 22 марта 2022 года после неблагоприятных погодных условий были обнаружены неисправности оборудования ВПУ-3 и ВПУ-2.

На ВПУ-3 выявлено повреждение в виде смещения силового каркаса одного из плавучих шлангов. На ВПУ-2 выявлены повреждения 9-го и 13-го шлангов внутреннего рукава.

В настоящее время осуществлена промывка системы ВПУ-3, подготовлена к промывке система ВПУ-2, ожидается номинация танкера для проведения соответствующих операций. Опасность для населения и экосистемы в акватории МТ в настоящее время отсутствует", - сообщили в консорциуме.

Министр энергетики Болат Акчулаков заявил , что самый пессимистичный сценарий ремонта на Каспийском трубопроводном консорциуме - два месяца.

Из-за аварии в Минэнерго РК начали прорабатывать возможность транспортировки нефти по альтернативным маршрутам.