О причинах роста цен на продукты рассказали в Минторговли

НУР-СУЛТАН. 13 АПРЕЛЯ - О причинах роста цен на продукты, в частности на капусту и картофель, рассказал на площадке СЦК заместитель председателя Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Айдар Абилдабеков, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Во-первых, неурожай овощей в России 2021 года привел к увеличению спроса в первую очередь на капусту и картофель, что, соответственно, привело к подорожанию. К тому же очень высокий рост цен обычно на капусту обусловлен волатильностью", - рассказал глава комитета.
По его словам, в 2020 году отечественные фермеры очень много посадили капусты, но из-за пандемии много продукции осталось на полях.
В прошлом году фермеры посадили меньше капусты, поэтому вырос спрос со стороны России и цены, соответственно, выросли. Причина роста цены в настоящее время - фактор сезонности, что связано с увеличением затрат на хранение и сокращение запасов, к тому же сейчас свежая продукция пошла из Узбекистана и Пакистана, что является тоже основой для роста цен", - подчеркнул Абилдабеков.
Он также рассказал, что из-за подорожания кормов дорожает мясо, молочная продукция и яйца.
Повышение акцизов на ГСМ в 2021 году тоже явилось одной из причин роста на продовольствие, был небольшой рост тарифов на коммунальные услуги, повышение цен на сырье, удобрения, ветеринарные препараты, логистику, это также влияет на рост цен на социально значимые продовольственные товары", - добавил представитель министерства.
По его словам, также определенную лепту в рост цен на продукцию внесли январские события.
В настоящее время рост цен на сахар обусловлен геополитической обстановкой в мире, связанной с событиями на Украине и запретом экспорта сахара из РФ. Россия была основным поставщиком сахара, 58% мы импортировали", - рассказал чиновник.
Он также напомнил, что Казахстан является страной с рыночной экономикой и в связи с законом "О регулировании торговой деятельности" цены на товар определяются субъектами внутри торговли самостоятельно, за исключением розничных цен на социально значимые продовольственные товары. Перечень состоит из 19 товаров. При этом допустимый размер предельной торговой надбавки составляет не более 15% от отпускной цены производителя или закупочной цены поставщика.