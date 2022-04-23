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Работники госучреждений будут получать надбавки и премии за счет местных бюджетов

22.04.2022, 11:33 20586
Работники госучреждений будут получать надбавки и премии за счет местных бюджетов
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Министерство труда и социальной защиты населения разработало проект постановления, согласно которому работников организаций, содержащихся за счет средств государственного бюджета, работников казенных предприятий будут премировать за счет местных бюджетов, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Документ предусматривает установление за счет областных бюджетов и бюджетов городов республиканского значения, столицы стимулирующих надбавок к должностным окладам работников организаций, финансируемых из местного бюджета, по решению местных представительных органов. 
 
Порядок и условия установления данной надбавки определяются местным исполнительным органом.
 
Проект постановления опубликован на сайте "Открытые НПА".
 

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Замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты

23.04.2022, 15:37 4101
Замакимов областей накажут за неэффективную работу по сдерживанию цен на продукты
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 23 АПРЕЛЯ - В цифровом офисе правительства премьер-министр РК Алихан Смаилов провел совещание по вопросам сдерживания цен на социально значимые продовольственные товары, а также перехода на централизованный закуп медицинской техники на базе ТОО "СК-Фармация", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Выступая с докладом, председатель Комитета торговли Министерства торговли и интеграции РК Ержан Казанбаев сообщил, что за прошедшую неделю рост цен на социально значимые продовольственные товары составил 0,6%. В частности, лук подорожал на 2,9%, капуста - на 2,8%, мясо птицы - на 2,5%, морковь - на 2,3%, сахар - на 1,5%. В разрезе регионов наибольший рост цен отмечен в Нур-Султане (0,9%) и Алматы (0,8%), сообщает пресс-служба главы правительства. 
 
По его словам, в рамках работы по контролю торговой надбавки в стране проведен обход 32 308 магазинов "у дома" (охват 77%), в результате выявлено 358 нарушений. По всем фактам приняты соответствующие меры. 
 
По данным министра сельского хозяйства Ербола Карашукеева, на сегодняшний день в Казахстане сформирован существенный запас продовольствия (669 841 тонна без учета нового урожая), в том числе говядины, картофеля, муки, яиц, молока и т.д. 
 
Премьер-министр РК также заслушал отчеты заместителя акима Нур-Султана Ерлана Бекмурзаева и заместителя акима Алматы Алишера Абдыкадырова, где наблюдается наибольший рост цен на СЗПТ, а также акима Павлодарской области Абылкаира Скакова, где зафиксирована самая высокая стоимость капусты по республике (340 тенге за килограмм). 
 
Подводя итоги обсуждения, Алихан Смаилов отметил, что вопросы сдерживания цен имеют первоочередное значение
 

Мною неоднократно поручалось обеспечить увеличение финансирования оборотной схемы, однако на сегодня работа выполнена не в должной мере. До конца текущего месяца необходимо увеличить финансирование до 100 млрд тенге. По регионам, которые не доведут этот показатель до целевого уровня, будут рассмотрены предложения по наказанию курирующих заместителей акимов", - сказал глава правительства. 

 
Алихан Смаилов подчеркнул, что в преддверии наступающего аграрного сезона первоочередной задачей регионов должно стать заключение форвардных договоров на поставку осенней сельхозпродукции. 
 
Министерству сельского хозяйства совместно с акиматами поручено на регулярной основе проводить актуализацию баланса производства и потребления, чтобы в оперативном порядке осуществлять прямые поставки сельхозпродукции для сдерживания цен. 
 
Выступая по второму вопросу повестки, министр здравоохранения Ажар Гиният отметила, что переход на централизованный закуп медицинской техники ТОО "СК-Фармация" проводится в соответствии с поручением главы государства. В текущем году проект планируется реализовать в пилотном режиме, а с 2023 года будут заключены долгосрочные договоры на условиях локализации либо контрактного производства оборудования. 
 
По итогам обсуждения глава правительства поручил профильному министерству доработать механизмы реализации централизованного закупа с учетом поднимаемых акиматами вопросов и внести в правительство соответствующие предложения.
 

В Казахстане двукратно увеличат субсидирование производства яиц

22.04.2022, 20:48 14036
В Казахстане двукратно увеличат субсидирование производства яиц
Фото: Depositphotos
ТУРКЕСТАН. 22 АПРЕЛЯ - Как заявил глава Минсельхоза, выступая на республиканском семинаре-совещании в Туркестанской области, в связи с нестабильной конъюнктурой на мировых рынках продовольствия и в целях поддержки отечественных птицефабрик Министерством сельского хозяйства было принято решение об увеличении объемов поддержки производителей яиц, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Министерством сельского хозяйства вносятся изменения и дополнения в правила субсидирования развития племенного животноводства, повышения продуктивности и качества продукции животноводства в части включения субсидирования пищевого яйца, сообщает пресс-служба ведомства.
 
Так, проектом правил предусматривается двукратное увеличение норматива субсидий на удешевление стоимости производства яйца, которое составит 3 тенге за штуку вне зависимости от мощности птицефабрики.
 
Таким образом, мерой поддержки будут охвачены все яичные птицефабрики страны, на субсидирование которых выделяется 6,5 млрд тенге.
 
В республике насчитывается 63 птицефабрики, из них 29 - мясных и 34 - яичных. По итогам 2021 года отечественными птицефабриками было произведено 266,8 тысячи тонн мяса птицы в убойном весе, что составляет 98% от общего объема производства. Яйца куриного было произведено 3,5 млрд штук, или 74% от общего производства. Обеспеченность мясом птицы составляет 66%, доля импорта снизилась до с 45% до 39,5%. Пищевым яйцом страна обеспечена на 98%.
 
Ранее сообщалось, что в Казахстане за два года обанкротились четыре птицефабрики.
 

Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 32,5%

22.04.2022, 19:24 15336
Экспорт из Казахстана в Россию вырос на 32,5%
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Товарооборот между Казахстаном и Россией за январь - февраль 2022 года составил 3,5 млрд долларов, что на 24,7% выше, чем за аналогичный период предыдущего года (2,8 млрд долларов), передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Экспорт из Казахстана в Россию за январь - февраль 2022 года вырос на 32,5% и составил 1,1 млрд долларов, сообщает пресс-служба Министерства торговли и интеграции РК.
 
Рост экспорта в Россию обосновывается увеличением поставок таких товаров, как: прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - рост в 3 раза, или на 82,2 млн долларов (с 40,6 до 122,8 млн долларов), оксиды и гидроксиды алюминия - рост в 3,1 раза, или на 40,3 млн долларов (с 19,5 до 59,8 млн долларов), цинк необработанный - рост в 3,3 раза, или на 33,4 млн долларов (с 14,8 до 48,2 млн долларов), прокат плоский из нелегированной стали плакированный - на 45%, или на 24,6 млн долларов (с 54,8 до 79,4 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов - на 48,6%, или на 23,6 млн долларов (с 48,6 до 72,2 млн долларов), ферросплавы - рост в 2,2 раза, или на 21,8 млн долларов (с 18,7 до 40,5 млн долларов), части подвижного состава - рост в 3,3 раза, или на 18,3 млн долларов (с 8,0 до 26,4 млн долларов).
 
Вместе с тем наблюдается снижение экспортных поставок таких товаров, как: руды и концентраты медные - на 99,7%, или на 23,4 млн долларов (с 23,5 до 0,1 млн долларов), руды и концентраты железные - на 12,9%, или на 20,3 млн долларов (с 157,2 до 136,9 млн долларов), трубы, трубки и профили бесшовные из черных металлов - на 71,1%, или на 14,8 млн долларов (с 20,8 до 6,0 млн долларов), пшеница - на 85,8%, или на 8,5 млн долларов (с 9,9 до 1,4 млн долларов), лекарственные средства, расфасованные для розничной продажи, - на 80,5%, или на 6,8 млн долларов (с 8,5 до 1,7 млн долларов).
 
Основными товарами экспорта из Казахстана в Россию являются: руды и концентраты железные - 136,9 млн долларов (с долей 12,6%), прокат плоский из нелегированной стали горячекатаный - 122,8 млн долларов (11,3%), прокат плоский из нелегированной стали плакированный - 79,4 млн долларов (7,3%), руды и концентраты драгоценных металлов - 72,2 млн долларов (6,6%), оксиды и гидроксиды алюминия - 59,8 млн долларов (5,5%), прокат плоский из нелегированной стали холоднокатаный - 53,4 млн долларов (4,9%), цинк необработанный - 48,2 млн долларов (4,4%), ферросплавы - 40,5 млн долларов (3,7%), уголь каменный - 38,7 млн долларов (3,5%), природный газ - 38,4 млн долларов (3,5%).
 
Импорт в Казахстан из России за январь - февраль 2022 года вырос на 21,4% и составил 2,4 млрд долларов.
 
Рост импорта из России обосновывается увеличением ввоза таких товаров, как: пшеница - рост в 7,4 раза, или на 71,6 млн долларов (с 11,2 до 82,8 млн долларов), полуфабрикаты из нелегированной стали - на 71,7%, или на 32,8 млн долларов (с 45,8 до 78,7 млн долларов), нефтепродукты - на 97,8%, или на 29,2 млн долларов (с 29,9 до 59,1 млн долларов), семена подсолнечника - рост в 63,1 раза, или на 24,7 млн долларов (с 0,4 до 25,1 млн долларов), инсектициды, гербициды - рост в 6,1 раза, или на 21,1 млн долларов (с 4,1 до 25,3 млн долларов), золото необработанное, или полуобработанное, или в виде порошка - на 55,8%, или на 20,5 млн долларов (с 36,7 до 57,1 млн долларов), полимеры этилена - рост в 2,4 раза, или на 20 млн долларов (с 14,2 до 34,2 млн долларов).
 
Отмечается снижение импортных поставок таких товаров, как: природный газ - на 54%, или на 41,1 млн долларов (с 76,1 до 35,0 млн долларов), телевизоры, мониторы и проекторы - на 55,6%, или на 29,1 млн долларов (с 52,5 до 23,3 млн долларов), автомобили легковые - на 18,9%, или на 14,8 млн долларов (с 78,4 до 63,6 млн долларов), руды и концентраты драгоценных металлов - на 20,2%, или на 12,6 млн долларов (с 62,6 до 50,0 млн долларов), табак и его заменители, табачные экстракты и эссенции - на 77,5%, или на 8,9 млн долларов (с 11,5 до 2,6 млн долларов).
 
Основными товарами импорта в Казахстан из России являются: пшеница - 82,8 млн долларов (с долей 3,4%), полуфабрикаты из нелегированной стали - 78,7 млн долларов (3,2%), автомобили легковые - 63,6 млн долларов (2,6%), нефтепродукты - 59,1 млн долларов (2,4%), золото необработанное или полуобработанное, или в виде порошка - 57,1 млн долларов (2,3%), руды и концентраты драгоценных металлов - 50 млн долларов (2,1%), кокс и полукокс - 37,9 млн долларов (1,6%), уголки, фасонные и специальные профили из нелегированной стали - 37,4 млн долларов (1,5%).
 

В Казахстане на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тысяч тонн льготного дизтоплива

22.04.2022, 16:18 16881
В Казахстане на проведение весенне-полевых работ выделено 400 тысяч тонн льготного дизтоплива
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 22 АПРЕЛЯ - Для своевременного и стабильного проведения весенне-полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей Казахстана уже выделено 400 тысяч тонн дизельного топлива по цене 212 тысяч тенге/тонна на нефтеперерабатывающих заводах. Об этом сообщил министр энергетики РК Болат Акчулаков на встрече с населением Туркестанской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По данным Минэнерго, в том числе для Туркестанской области предусмотрено 47,9 тысячи тонн дизельного топлива. Эта область занимает 4-е место по объемам по стране после северных регионов - Костанайской, Акмолинской и Северо-Казахстанской областей.
 
Болат Акчулаков в своем выступлении напомнил, что в январе в соответствии с поручением главы государства приказом министерства сроком на 180 дней установлены предельные цены на розничную реализацию нефтепродуктов.
 
Кроме того, в части поручения главы государства по реформированию рынка горюче-смазочных материалов планируется принять следующие меры:
 
- обеспечение прозрачности и транспарентности в сфере производства и распределения нефтепродуктов;
 
- создание резервов нефтепродуктов у крупных потребителей - на базе АО "НК "КазМунайГаз" в объеме 150 тысяч тонн и на базе АО "КТЖ" в объеме 50 тысяч тонн;
 
- принятие приказа по продлению запрета на вывоз нефтепродуктов автомобильным транспортом с территории РК на 6 месяцев.
 
В настоящее время в части реформирования рынка сельхозтоваропроизводителей прорабатывается ряд мер. В частности, планируется создание базы данных сельхозтоваропроизводителей в территориальном разрезе с указанием контактных данных, общей площади посевных земель, потребности в ГСМ.
 
Кроме того, прорабатывается внедрение электронно-информационной системы для распределения топлива, что позволит сельхозпроизводителям самостоятельно покупать нефтепродукты на нефтебазах или у ресурсодержателей.

Ранее сообщалось, что запрет на вывоз бензина и дизтоплива автотранспортом планируют продлить на полгода.
 

В Казахстане производство муки увеличилось на 9%

21.04.2022, 09:06 36711
В Казахстане производство муки увеличилось на 9%
Фото: Depositphotos
АЛМАТЫ. 21 АПРЕЛЯ - Объем производства муки из зерновых культур, растительной муки, а также смесей из них тонкого помола за январь - март текущего года составил 881,4 тысячи тонн, увеличившись за год на 8,9%. Однако это меньше, чем в 2018 - 2019 годах, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Как отмечают аналитики Energyprom.kz, ранее три года подряд наблюдался спад объемов производства за аналогичный период.
 
Несмотря на увеличение выпуска, цены на муку к марту текущего года выросли на 15% за год, при этом годом ранее наблюдалось удорожание на 19%, а к марту 2020 года - на 23,3%.
 
Значительный рост цен на муку за последний год был отмечен в феврале текущего года (на 2,1% за месяц) и в марте (сразу на 4,2%).
 
В марте 2022 года средние розничные цены в городах РК на муку высшего сорта составили 279 тенге за кг, на муку первого сорта - 191 тенге за кг.
 
Среди городов РК самые высокие цены на пшеничную муку высшего сорта в марте 2022 года были отмечены в столице (343 тенге за кг), Атырау (327 тенге за кг) и Алматы (312 тенге за кг). Самые низкие - в Павлодаре (194 тенге за кг), Уральске (209 тенге за кг) и Семее (212 тенге за кг).
 
Пшеничная мука первого сорта дороже всего стоила в Актау (257 тенге за кг), Нур-Султане (248 тенге за кг) и Алматы (236 тенге за кг), дешевле всего - в Петропавловске (139 тенге за кг), Актобе (145 тенге за кг) и Караганде (148 тенге за кг).
 
Для недопущения дефицита и существенного подорожания Министерство сельского хозяйства ввело ограничение на экспорт муки с 16 апреля до 15 июня 2022 года.
 
За январь-февраль текущего года Казахстан экспортировал 284,6 тысячи тонн пшеничной или ржано-пшеничной муки на сумму 104,8 млн долларов США. Основными импортерами нашей муки стали Афганистан (204,9 тысячи тонн) и Узбекистан (56,6 тысячи тонн). Значительные объемы также были отправлены в Туркменистан (10,7 тысячи тонн), Россию (6,3 тысячи тонн) и Таджикистан (5 тысяч тонн).
 

Глава Союза машиностроителей доложил премьер-министру о состоянии отрасли

20.04.2022, 21:19 42836
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел рабочую встречу с председателем правления Союза машиностроителей Казахстана Мейрамом Пшембаевым, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава Союза машиностроителей доложил о состоянии отрасли, стоящих задачах и перспективах развития в условиях влияния внешних факторов. По итогам 2021 года значительный рост показали: железнодорожное машиностроение - на 300%, сельхозмашиностроение - на 50,4%, горно-металлургическое машиностроение - на 29,3%, автомобилестроение - на 24%, электротехническое машиностроение - на 16,7% и нефтегазовое машиностроение - на 14,2%, сообщает пресс-служба главы правительства.
 
В ходе встречи были обсуждены вопросы реализации дорожной карты по развитию машиностроения до 2024 года, обеспечения отечественным сырьем предприятий отрасли, выделения доступного финансирования для создания новых и модернизации действующих производств, заключения оффтэйк-контрактов с отечественными товаропроизводителями, а также увеличения объемов производства и внутристрановой ценности в сфере машиностроения. 
 
По словам Пшембаева, в 2021 году общий объем импорта составил 41 млрд долларов, из них 17 млрд долларов, или 41%, приходится на продукцию отечественного машиностроения. В этой связи вопрос замещения импорта собственным производством является очень актуальной задачей для развития данного рынка и выхода на экспорт. 
 
По итогам встречи Алихан Смаилов отметил, что правительством страны будет продолжена работа по стимулированию отрасли и созданию благоприятных условий для развития машиностроения в Казахстане.
 

Вице-министр нацэкономики назвал регионы - аутсайдеры по инвестициям в основной капитал

20.04.2022, 20:42 43356
Вице-министр нацэкономики назвал регионы - аутсайдеры по инвестициям в основной капитал
Фото: пресс-служба премьер-министра РК
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел заседание инвестиционного штаба, в ходе которого были рассмотрены итоги исполнения целевых индикаторов по привлечению инвестиций в основной капитал (ИОК) за 2021 год и I квартал 2022 года, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Выступая с докладом, вице-министр национальной экономики Ильяс Усеров сообщил, что по итогам 2021 года лидерами в исполнении планов по привлечению ИОК стали Шымкент (115% от плана - 462,1 млрд тенге), Актюбинская (101,8% от плана - 815,6 млрд тенге) и Костанайская (101,3% от плана - 416,2 млрд тенге) области, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
В числе аутсайдеров по этому показателю Северо-Казахстанская (80,4% от плана - 331,9 млрд тенге), Западно-Казахстанская (69,6% от плана - 423,7 млрд тенге) и Кызылординская (66,4% от плана - 302,8 млрд тенге) области. 
 
Среди государственных органов лидерами являются МСХ РК (108,4% от плана - 893,3 млрд тенге), МИИР РК (100,3% от плана - 6 036,7 млрд тенге) и МЦРИАП РК (98,7% от плана - 235,8 млрд тенге). 
 
Неисполнение планов отмечено со стороны МКС РК (62,8% от плана - 566,6 млрд тенге) и Минздрав РК (49,3% от плана - 198,7 млрд тенге). 
 
Заслушав выступления других докладчиков по регионам и ведомствам, Алихан Смаилов отметил, что новые экономические вызовы несут в себе не только риски, но и возможности для роста, поэтому руководству всех регионов и госорганов нужно активизироваться в этом направлении. 
 

Мы видим, что есть определенные риски у госорганов по недостижению целевых показателей. Отстающим центральным госорганам и регионам следует обратить на это внимание. Поручаю активизировать работу по привлечению инвестиций в основной капитал и держать данный вопрос на особом контроле. Министры и акимы будут нести за это персональную ответственность", - сказал премьер-министр РК. 

 

Еще несколько предприятий будут возвращены в госсобственность в РК

20.04.2022, 16:09 44416
Еще несколько предприятий будут возвращены в госсобственность в РК
Фото: primeminister.kz
НУР-СУЛТАН. 20 АПРЕЛЯ - Правительством Республики Казахстан принято постановление о некоторых вопросах республиканской собственности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

Принять предложение ТОО "Темір Триумф" о передаче в республиканскую собственность 100% пакета акций акционерного общества "Центр транспортного сервиса" по договору дарения", - говорится в тексте постановления, размещенном на сайте правительства. 

 
В кабмине отметили, что АО "ЦТС" является балансодержателем свыше 400 железнодорожных подъездных путей в Казахстане. Также по договору дарения ТОО "Integrity Solutions" передаются в республиканскую собственность 50% доли участия в уставном капитале ТОО "Soft Art", осуществляющего деятельность в инфокоммуникационной сфере. 
 
Также частная компания Bridge capital investments limited передает государству 100-процентную долю участия в уставных капиталах ТОО "Акмолит", ТОО "Мархит", ТОО "Топаз-НС", работающих в сферах горнорудной и обрабатывающей промышленности. 
 

Акции АО "ЦТС" и доли участия в уставных капиталах указанных товариществ передаются в оплату размещаемых акций акционерного общества "Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына", - отмечается в постановлении. 

 
Постановление вводится в действие со дня его подписания.
 

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