В Казахстане за месяц амбулаторные услуги подскочили в цене почти на 4%

В месячной динамике первичный прием у врача подорожал за март на 4,3%, стоматологические услуги - на 3,4%, услуги медицинских лабораторий и рентгеновских кабинетов - на 3%, услуги врачей-специалистов в амбулаториях - на 2,4%", - информирует energyprom.kz.
В марте текущего года первичный прием у врача в среднем по стране обходился населению в 3,9 тысячи тенге. Среди крупных городов дороже всего первичный прием стоил в Атырау (5,2 тысячи тенге), столице (5,1 тысячи тенге) и Алматы (4,9 тысячи тенге). Дешевле всего услуга обходилась в Туркестане (2,5 тысячи тенге)", - заявили они.
По данным экспертов, УЗИ брюшной полости в среднем по стране стоило 4,3 тысячи тенге. Самые высокие цены на услугу были отмечены в Актау (5,8 тысячи тенге), самые низкие - в Актобе (2,7 тысячи тенге). Общий анализ крови в среднем по стране можно было сделать за 1,4 тысячи тенге. Дороже всего анализ стоил в Усть-Каменогорске (1,8 тысячи тенге), дешевле всего - в Талдыкоргане (863 тенге). Стоимость общего анализа мочи в среднем составляла 777 тенге. Самая высокая цена была зарегистрирована в Шымкенте (878 тенге), самая низкая - в Семее (687 тенге).
В региональном разрезе рост цен в месячной динамике сильнее всего ощутили жители Акмолинской области - сразу на 9,5%. В тройке антилидеров также оказались Алматинская область (7,7%) и Алматы (6,1%). В 4 из 17 регионах РК цены остались на прежнем уровне", - отмечают аналитики.
С начала года сразу на 12,5% выросли цены в Туркестанской области, на 9,5% - в Акмолинской, на 8,5% - в Алматинской. В годовой динамике значительный рост цен наблюдался в Туркестанской (сразу плюс 22,2%), Алматинской (плюс 14,8%) и Акмолинской (плюс 13,5%) областях.