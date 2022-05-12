В Минэнерго ответили на вопрос о возможности дефицита дизтоплива для фермеров

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НУР-СУЛТАН. 11 МАЯ - Вице-министр энергетики Республики Казахстан Асет Магауов ответил на вопрос журналистов о возможности дефицита дизтоплива на период посевных работ, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По словам Магауова, риска возникновения дефицита дизтоплива в стране нет. Он отметил, что в законодательстве РК установлен приоритет по отгрузке для сельхозтоваропроизводителей.

Мы не видим никаких рисков, что какая-то часть может быть недопоставлена. Все зависит только от наличия финансовых средств у сельхозников и своевременной работы по контрактации", - сказал вице-министр.

Он напомнил, что в текущем году для своевременного проведения весенних полевых работ в адрес сельхозтоваропроизводителей выделено 400 тысяч тонн дизельного топлива.

Он подчеркнул, что отгрузка дизельного топлива с НПЗ для сельхозтоваропроизводителей осуществляется на приоритетной основе. Контроль и мониторинг отгрузок осуществляется на ежесуточной основе.

По данным Минэнерго, цена дизтоплива для весенних полевых работ составляет 212 тысяч тенге за тонну на НПЗ (176 тенге/литр). С учетом доставки до регионов и хранения прогнозная цена для СХТП будет ниже розничных цен в среднем на 15-30% - 230-260 тенге за литр. Прирост цены по сравнению с 2019 годом составил 8,4%.