Четверо из пяти казахстанцев с нищенскими доходами живут в семьях из пяти и более человек

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НУР-СУЛТАН. 16 МАЯ - По итогам 2021 года 4,7 тысячи казахстанских домохозяйств имели доходы ниже стоимости продовольственной корзины - на 10,2% меньше, чем годом ранее, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В городах количество наиболее бедных домохозяйств сократилось на 16,3% за год, до 2,1 тысячи, в селах - на 4,7%, до 2,6 тысячи, информирует ranking.kz

Численность населения, проживающего в этих домохозяйствах, составила 28,1 тысячи человек - на 8,1% меньше, чем годом ранее. В том числе численность горожан сократилась на 10,1% за год, до 12 тысяч человек, сельчан - на 6,5%, до 16,1 тысячи человек", - говорится в обзоре.

Аналитики уточняют, что среди этих 28,1 тысячи человек 23,3 тысячи человек живут в домохозяйствах, состоящих из 5 и более лиц, 3,4 тысячи человек - в домохозяйствах из 4 лиц, 1,1 тысячи человек - в домохозяйствах из 3 лиц, 308 человек - в домохозяйствах из 2 лиц. Самостоятельно не живет никто.

Согласно обзору в разрезе регионов больше всего домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины проживает в Алматы: 869 домохозяйств - на 1,4% меньше, чем годом ранее. Любопытно, что согласно официальным данным, несмотря на незначительное сокращение количества домохозяйств, численность проживающего в них населения выросла сразу на 47,5%, до 6,5 тысячи человек.

Среди антилидеров также оказалась Акмолинская область - 789 домохозяйств, плюс 13% за год. В этих домохозяйствах проживает 3,7 тысячи человек, плюс 52,6%.

Далее идет Мангистауская область: 726 домохозяйств с доходами ниже стоимости продовольственной корзины (годовой рост - в 3,1 раза), в которых проживает 3,4 тысячи человек (двукратный рост за год).