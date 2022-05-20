Новые оптовые цены на товарный газ утвердили в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 20 МАЯ - Агентство Республики Казахстан по регулированию и развитию финансового рынка информирует об утверждении постановления правления Агентства от 29 апреля 2022 года № 30 "О внесении изменений в некоторые нормативные правовые акты Республики Казахстан по вопросам регулирования информационной безопасности на финансовом рынке", передает KAZAKHSTAN TODAY.

В связи с растущими киберугрозами возрастает необходимость усиления защиты информационных систем, содержащих конфиденциальную информацию о клиентах банка, состоянии их счетов и проведении различных финансовых операций.

В принятом постановлении были уточнены определения и усилены требования по обеспечению информационной безопасности банков второго уровня, а также более четко установлены границы ответственности банковских подразделений, входящих в систему управления информационной безопасностью", - рассказали в пресс-службе АРРФР.

Кроме того, обмен данными о событиях и инцидентах информационной безопасности с банками второго уровня полностью переводится в автоматизированный формат. В этой связи отменяется необходимость в направлении в бумажном виде ряда отчетов и иных разъяснительных документов.

Изменения усиливают существующие требования к банкам второго уровня по обеспечению ими информационной безопасности и призваны повысить эффективность функционирования отраслевого центра информационной безопасности. Совершенствование процедуры обмена информацией снизит бумажный документооборот", - добавили в ведомстве.