Президент поручил разработать долгосрочную концепцию налоговой политики

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На прошлой встрече я поручил разработать новую экономическую политику. Не могу сказать, что эта работа проходит успешно. Наблюдается дефицит мыслей и идей. Это касается и антикризисных мер. Мною было поручено создать рабочую группу при правительстве с приглашением предпринимателей и экономистов, проявляющих повышенную активность в блогосфере и высказывающих различные критические замечания. Но этих людей надолго не хватило, с идеями и конкретными предложениями, как мне доложили, тоже напряженка", - сказал глава государства.
Он добавил, что тем не менее от правительства и администрации президента ожидает доктринальный документ, включающий в себя основные компоненты всех экономических политик: макро-, налоговой, бюджетной, денежно-кредитной и так далее.
На заседании Высшего совета по реформам мною были даны указания по его совершенствованию. Эту работу следует провести с конструктивным участием бизнеса, потому что только таким образом мы сможем выработать действительно нужные и эффективные реформы. Обращаюсь ко всем присутствующим: лозунг "Жаңа Қазақстанды бірге құрамыз" - не пустые слова. Участие предпринимателей, представителей реального сектора экономики в этом деле критически важно", - сказал Касым-Жомарт Токаев.
По его словам, отдельного внимания требуют налоговая политика и администрирование. В этой сфере сегодня наблюдается определенный дисбаланс.
Например, некоторые крупные компании в рамках действующих режимов ухитряются платить налоги на уровне малых предприятий. Освобождение доходов целых групп бизнеса или видов деятельности вместо точечных стимулирующих мер становится инструментом для манипуляций", - сказал президент.
По словам главы государства, необходимо подумать над исправлением таких перекосов, которые не просто приводят к потерям бюджета, а способствуют расслоению в обществе, снижают справедливость распределения национального благосостояния.
После того как государство и бизнес придут к консенсусу, нужно стабилизировать налоговое законодательство и прекратить практику спорадических изменений. Поручаю правительству совместно с бизнес-сообществом разработать долгосрочную концепцию налоговой политики. В документе должны быть раскрыты основные подходы к налогообложению в стране. Налоговая политика в основных ее параметрах должна быть стабильна", - сказал Токаев.
Он отметил, что отдельное внимание следует уделить упрощению процессов уплаты налогов, их администрированию с исключением человеческого фактора за счет или путем цифровизации. Эту работу нужно проводить вдумчиво, исходя из сегодняшних и будущих реалий и общегосударственных задач.
К началу следующего года ожидаю взвешенных предложений от правительства", - сказала глава государства.