Минэнерго рассматривает возможность газификации севера и востока РК от российских источников

НУР-СУЛТАН. 24 МАЯ - По вопросу подведения газа в северные и восточные регионы Казахстана Министерством энергетики рассматриваются 2 варианта - от российских источников и через магистральный газопровод "Сарыарка", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Первый вариант рассматривается в рамках казахстанско-российской рабочей группы. Министерством совместно с акиматами определены и направлены российской стороне ориентировочные объемы потребления для рассмотрения вариантов газификации.

По словам министра энергетики Болата Акчулакова, определены наиболее оптимальные маршруты газопроводов, это:

- Барнаул - Рубцовск - Семей - Усть-Каменогорск с ответвлением в Павлодаре ориентировочной протяженностью 1000 километров;

- Ишим - Петропавловск - Кокшетау - Нур-Султан ориентировочной протяженностью 644 километра.

На сегодняшний день российской стороной проводятся расчеты, итоги которых ожидаются во втором квартале текущего года.

Нами изучается вариант газификации восточных и северных регионов путем поставки сжиженного природного газа из Российской Федерации. Необходимо отметить, что для этого требуется строительство соответствующей инфраструктуры по компримированию и регазификации и вложения соответствующих инвестиций в строительство", - добавил Акчулаков.

Альтернативным вариантом газоснабжения также является подача газа с магистрального газопровода "Сарыарка".

В настоящее время АО "АстанаГаз КМГ" скорректировано технико-экономическое обоснование по строительству 2-3 этапов МГ "Сарыарка", которое предусматривает газификацию Акмолинской и Северо-Казахстанской областей. Ожидаемый срок получения госэкспертизы - июнь текущего года.

По информации АО "АстанаГаз КМГ", с учетом удорожания материалов ориентировочная стоимость строительства 2-3 этапов МГ "Сарыарка" протяженностью 483 километра составляет 165 млрд тенге. Строительство первого этапа МГ "Сарыарка" завершено в 2019 году.

По информации пресс-службы правительства, в текущем году на развитие газификации страны по бюджетной программе Минэнерго из республиканского бюджета было выделено 45,8 млрд тенге, а также в рамках уточнения республиканского бюджета на 2022 год дополнительно поддержано 50,1 млрд тенге. В результате на реализацию 133 проектов предусмотрено 96 млрд тенге, что позволит обеспечить газом 146 тысяч человек, или 93 населенных пункта. Планируемый уровень газификации по итогам 2022 года - 58,43%.

Объекты газоснабжения, построенные местными исполнительными органами за счет бюджетных средств, передаются на баланс эксплуатирующим организациям по схеме: местный исполнительный орган - Комитет государственного имущества и приватизации МФ РК - АО "ФНБ "Самрук-Казына".

По состоянию на 2020 год общее количество непереданных объектов по республике составляло 1227 объектов стоимостью порядка 302,1 млрд тенге. По итогам совместной работы государственных органов и организаций сегодня разработаны и приняты постановления правительства Республики Казахстан по передаче 491 объекта общей стоимостью 107,4 млрд тенге. Таким образом, количество непереданных объектов по республике составляет 736 объектов стоимостью 194,7 млрд тенге.

В целом министерством совместно с заинтересованным государственными органами ведется работа по всем основным направлениям комплексного плана, в том числе актуализация генеральной схемы газификации, модернизация газотранспортной инфраструктуры, совершенствование модели ценообразования на газ и увеличение ресурсной базы страны в товарном газе", - сказал министр энергетики.

Для увеличения производства товарного газа и обеспечения переработки сырого попутного природного газа в настоящее время реализуется проект по строительству газоперерабатывающего завода на месторождении Кашаган мощностью 1,150 млрд кубометров в год.

Реализация данного инвестиционного проекта позволит осуществлять поставки до 1 млрд кубометров в год сырого попутного природного газа с месторождения Кашаган в адрес "Казахгаза" для последующей переработки и получения товарного газа", - сообщил глава Минэнерго.

Дополнительно прорабатывается проект расширения мощности ГПЗ "Кашаган" на 2 млрд кубометров в 2026 году и на 6 млрд кубометров в 2030 году. Реализация данного проекта позволит увеличить ресурсную базу товарного газа на 6,2 млрд кубометров к 2030 году.



