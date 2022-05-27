"Роснефть" внедряет российские инновации для добычи нефти на зрелых месторождениях

Накопленная добыча компании "Оренбургнефть" (входит в "Роснефть") с начала разработки месторождений в 1963 году достигла 450 млн тонн нефти, а доказанные геологические запасы нефти - 1,7 млрд тонн. Этого удалось достичь благодаря успешному применению отечественных инновационных технологий интенсификации нефтедобычи на месторождениях, находящихся на последних стадиях выработки.

Внедрение новых подходов в геологоразведке и производстве позволяет делать открытия и проникать в ранее неизученные глубины и пласты. С 2014 года "Оренбургнефть" внедрила 50 программных продуктов отечественного производства с целью повышения эффективности бизнес-процессов. Примечательно, что все они разработаны в России и уже являются востребованными у зарубежных партнеров, например, из Китая.

Один из примеров - РН-ГРИД - симулятор гидроразрыва пласта (ГРП) нового поколения, который обеспечивает полную технологическую независимость от зарубежного ПО в области инженерных расчетов для ГРП - технологии обеспечения и интенсификации добычи нефти. Симулятор позволяет наиболее точно описывать сложную геометрию трещины, возникающей в породе при проведении операций гидроразрыва. За 2021-2022 годы в "Оренбургнефти" смоделировано 240 дизайнов ГРП, а реализация операций в среднем позволила в два раза увеличить производительность скважин.

Еще одна разработка - гидродинамический симулятор РН-КИМ, который позволяет создавать цифровые двойники месторождений и моделировать все важнейшие процессы, происходящие в пласте при добыче нефти и газа. "Оренбургнефть" уже построила на симуляторе более 30 моделей. Взаимосвязь всех наземных систем инфраструктуры месторождений, информация о геологии и состоянии разработки подземной части месторождений хранится и анализируется в другом продукте - РН-КИН. Программа аккумулирует все известные сведения о месторождении и может спрогнозировать и продемонстрировать его "поведение" при тех или иных воздействиях.

Зрелые месторождения для компании "Оренбургнефть" стали своего рода полигоном для проверки и внедрения новых технологий. Ежегодно здесь испытывают порядка 20-25 новых технологий по различным направлениям: энергетика, бурение, наземная инфраструктура, трубопроводный транспорт, текущий и капитальный ремонт скважин. Применение новых технологий на зрелых месторождениях особенно актуально, потому что их ресурсы истощаются и процесс добычи непрерывно усложняется.

Роснефть" в Оренбургской области последовательно реализует программу повышения эффективности добычи на зрелых месторождениях за счет внедрения передовых технологий бурения и строительства скважин. В 2021 году нефтяники предприятия пробурили 93 скважины, что на 22 скважины больше, чем годом ранее. В период 2022-2026 годов АО "Оренбургнефть" намерена пробурить и ввести в эксплуатацию 262 скважины, в том числе 94 горизонтальных с многопортовым ГРП. Как отмечают в компании, ускоренное технологическое развитие во всех областях деятельности является одним из ключевых направлений комплексной стратегии развития компании "Роснефть" до 2030 года.