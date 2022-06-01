В МТИ призвали не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве

МОСКВА. 31 МАЯ - Евразийская экономическая комиссия опубликовала годовой отчет, посвященный десятилетию деятельности ЕЭК. Основная идея отчета выражена в слогане "10 лет для граждан стран Евразийского экономического союза", передает KAZAKHSTAN TODAY.

Данные свидетельствуют о многолетней преемственности, поступательном развитии ЕЭК и Евразийского экономического союза, сообщает департамент протокола и организационного обеспечения ЕЭК.

Как отмечается в годовом отчете, уже 10 лет многонациональная команда комиссии строит единое экономическое пространство для свободного движения товаров, услуг и капитала, а также работает над тем, чтобы сформировать ЕАЭС как пространство возможностей для граждан союзных стран, где каждый может самореализоваться. В том числе этому способствует принятая в 2020 году Стратегия-2025, которая предусматривает раскрытие потенциала интеграции для людей, повышение их благосостояния и качества жизни.

Во многом благодаря правильно выбранной стратегии в 2021 году обеспечен рост ВВП на 4,6%, что превышает допандемийный уровень. Рекордные значения, исторический максимум за все время существования Союза достигнуты во внешней и взаимной торговле - 844 млрд долларов (рост к 2019 году на 14,7%) и 72,6 млрд долларов (рост к 2019 году на 17,8%) соответственно. Выросли кооперационные поставки (+31,6%). Объем промышленного производства ЕАЭС в 2021 году составил 1,4 трлн долларов и увеличился по сравнению с 2020 годом на 5,3%.