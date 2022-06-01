В МТИ призвали не создавать ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве

Ержан Казанбаев подчеркнул, что в стране имеется достаточный запас сахара - порядка 67 тысяч тонн. Это количество полностью покрывает потребности граждан. Плюс к этому ежедневно идут поставки сахара в рамках Евразийской экономической комиссии - дополнительно выделена квота на 100 тысяч тонн, полностью обеспечивающие три сахарных завода Казахстана.
Ажиотажа быть не должно, поставки идут регулярно. Возможно, где-то в некоторых торговых сетях в какой-то момент наступают небольшие перебои с поставками, но это связано с тем, что груз идет к нам вагонами. Возможно, до некоторых торговых объектов он вовремя не поступает. Но в целом в крупных и средних торговых объектах сахара достаточно", - сказал председатель Комитета торговли.
Он призвал казахстанцев не создавать искусственный ажиотаж и не скупать сахар в большом количестве, а брать по потребности.
В нужном объеме мы всегда сахар доставим. У нас есть операторы - партнеры зарубежных стран, есть импортеры, есть четко выстроенная работа по поставке ежемесячной. Не надо населению создавать панику. Сахар будет в том объеме, который необходим. Если население хочет купить больше того, что ему нужно, оно имеет право. Но тогда торговая сеть, чтобы не создавать у себя дефицит, примет меры, чтобы население не скупало в большем количестве, чем нужно", - сказал Ержан Казанбаев.
Министр торговли РК назвал причину возникновения дефицита сахара. По его словам, дефицит сахара обусловлен введенным запретом со стороны Российской Федерации на экспорт сахара.
Ранее в Министерстве сельского хозяйства заявили, что дефицита сахара в Казахстане нет.
В ближайшие дни в регионы РК доставят 152 вагона с сахаром.