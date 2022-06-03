Страны ОПЕК+ приняли решение о продолжении увеличения текущего уровня добычи
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В Казахстане цены на сахар за год выросли на 61%
На фоне мартовского запрета на экспорт сахара из России его стоимость в Казахстане выросла сразу на 34,3% по сравнению с февралем. Заметим: на долю РФ приходится 70% импорта РК в секторе", - информирует energyprom.kz.
По итогам первого квартала текущего года отечественные производители сахара обеспечили спрос на 39% против 43,8% в прошлом году. Также отмечается, что казахстанское производство в первом квартале показало спад сразу на 25,2% за год, импорт также сократился - на 9%, до 60,1 тысячи тонн", - говорится в обзоре.
В текущем году сахар вызывал небывалый ажиотаж, причем неоднократно", - добавили эксперты.
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Также на следующий год мы решили сами закупать семена сахарной свеклы и раздавать крестьянам в счет будущего урожая", - отметил Каргабаев.
Ручного труда абсолютно нет. Посмотрите, вы не увидите здесь сорняков, абсолютно чистое поле", - прокомментировал руководитель крестьянского хозяйства Владимир Бондаренко выращивание новых сортов сахарной свеклы.
Мы с марта этого года вышли на полную мощность, производим 650 тонн сахара в сутки. Проблем нет. Были проблемы, когда Россия закрыла границу. Но мы продумали и решили вопросы логистики", - рассказал генеральный директор Таразского сахарного завода Александр Шлегель.
Цену поднимают розничные торговцы, я их не понимаю. Сейчас спрос большой, это связано с тем, что Россия закрыла границу. Мы продаем равномерно свою продукцию по всем регионам Казахстана. Реализация осуществляется предприятием по графику исключительно на внутренний рынок для населения и производителям сахаросодержащей продукции, в том числе через СПК", - сообщил Шлегель.
NCOC останавливает работы на Кашагане из-за ремонта
Целью планово-предупредительного ремонта производственных объектов месторождения Кашаган является реализация мер по обеспечению целостности и безопасности системы добычи, обязательных мероприятий и инспекций, установленных нормативными правовыми актами РК, а также выполнение ряда работ и проектов для оптимизации и дальнейшего повышения производительности и надежности системы добычи. Масштабные работы объемом более 2 млн человеко-часов планируется выполнить в течение 45 дней", - сообщили в компании NCOC.
Юрий Лавриненко возглавил совет директоров КТЖ
Досрочно прекращены полномочия председателя совета директоров АО "НК "КТЖ", независимого директора Шомоди Кальман. Избран председателем совета директоров АО "НК "КТЖ", независимым директором Лавриненко Юрий Иванович", - сообщает пресс-служба нацкомпании.
В КФГД повысили максимальные ставки по сберегательным депозитам в тенге
Максимальные ставки по сберегательным депозитам на 12 месяцев были незначительно повышены - на 0,1 процентного продукта, а на 24 месяца - снижены на 0,1 процентного продукта ввиду изменения средневзвешенных рыночных ставок в данных сегментах депозитного рынка", - сообщает Казахстанский фонд гарантирования депозитов.
|
|
По депозитам без пополнения, %
|
По депозитам с пополнением, %
|
Июнь
|
Июль
|
Июнь
|
Июль
|
Несрочные депозиты
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
13,5
|
Срочные депозиты
|
3 месяца
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
6 месяцев
|
14,0
|
14,0
|
13,5
|
13,5
|
12 месяцев
|
13,5
|
13,5
|
13,0
|
13,0
|
24 месяца
|
9,4
|
9,4
|
9,2
|
9,2
|
Сберегательные депозиты
|
3 месяца
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
6 месяцев
|
14,5
|
14,5
|
14,0
|
14,0
|
12 месяцев
|
15,0
|
15,1▲
|
13,8
|
13,9▲
|
24 месяца
|
12,4
|
12,3▼
|
11,6
|
11,5▼
МИИР Казахстана сообщило о решении в отношении российских и белорусских грузоперевозчиков
Как известно, в соответствии с мировой практикой в сфере международных автомобильных перевозок в целях защиты интересов национальных автоперевозчиков внутренним законодательством вводятся ограничения по перевозкам в/из третьих стран, в том числе на "перецепку". В Казахстане данные требования введены в 2017 году приказом Министерства по инвестициям и развитию "Об утверждении Правил применения разрешительной системы автомобильных перевозок в Республике Казахстан в международном сообщении". За нарушение данных требований в РК предусмотрен административный штраф в размере 200 МРП (на водителей АТС) и 500 МРП (на юридических лиц). При этом требования, запрещающие "перецепку", в равной степени распространяются как на иностранных, так и на казахстанских перевозчиков", - пояснили в министерстве.
Следует подчеркнуть, что недавно в связи с текущей геополитической ситуацией российские и белорусские уполномоченные органы без уведомления казахстанской стороны приостановили действие требований о запрете "перецепки" до 1 января 2023 года. В этой связи требование о запрете "перецепки" в Казахстане продолжает действовать", - отметили в МИИР РК.
Требование о запрете "перецепки" не будет действовать в отношении белорусских и российских перевозчиков так же, до начала следующего года. В настоящее время компетентными государственными органами и организациями Казахстана и РФ проводятся соответствующие консультации, по результатам которых будут приняты взаимоприемлемые решения", - проинформировали в ведомстве.
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