В Казахстане работникам цифровых платформ предоставят соцгарантии

НУР-СУЛТАН. 7 ИЮНЯ - В Казахстане до 500 тысяч человек заняты на различного рода онлайн-платформах, но они не имеют социальной защиты. Об этом на заседании правительства сообщила министр труда и социальной защиты населения РК Тамара Дуйсенова, передает KAZAKHSTAN TODAY.

По экспертным данным, в Казахстане платформенная занятость достигает до 500 тысяч человек. То есть люди заняты посредством различного рода онлайн-платформ, таких как Яндекс, Убер, Вольт и Глово. Несомненно, такой режим очень удобен для населения. Однако его главный недостаток - отсутствие социальной защиты занятых. Иными словами, если такое лицо станет безработным или перестанет работать в связи с беременностью и родами, оно не сможет получать необходимые социальные выплаты из Государственного фонда социального страхования", - сказала Дуйсенова.

Учитывая ситуацию, Минтруда разработан пилотный проект привлечения граждан, занятых на онлайн-площадках, в систему социальной защиты.

По словам Дуйсеновой, признание платформенной занятости позволит защитить трудовые и социальные права граждан при сохранении благоприятного режима.

В свою очередь премьер-министр РК Алихан Смаилов поддержал проект и добавил, что предложенные в нем меры не должны обременять пользователей бюрократией и дополнительной нагрузкой.

Он поручил внести предложения по совершенствованию законодательства в части предоставления социальных гарантий работникам цифровых платформ, сообщает пресс-служба правительства.

В своем выступлении Дуйсенова также рассказала, что на национальный рынок труда повлияли демографические изменения и волатильность мировой экономики. Самое большое изменение в этой сфере связано с появлением нового потока рабочей силы.

Сегодня подрастает поколение, родившееся после 2000-х годов. Ежегодно на рынок труда выходит более 300 тысяч молодежи. Следовательно, меняется качественная структура рабочей силы. Уже сегодня 60% рабочей силы составляют миллениалы и поколение Z", - сказала глава Минтруда.