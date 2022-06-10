Реализацию новых проектов в Казахстане обсудил Смаилов с иностранными инвесторами

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НУР-СУЛТАН. 9 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов обсудил вопросы сотрудничества с руководителями Европейского банка реконструкции и развития, компаний Glencore и Philip Morris International, прибывшими в Нур-Султан для участия в 34-м пленарном заседании Совета иностранных инвесторов при президенте РК, передает KAZAKHSTAN TODAY.

В частности, в беседе с президентом ЕБРР Одиль Рено-Бассо были обсуждены вопросы двустороннего взаимодействия по декарбонизации и диверсификации экономики Казахстана, а также развитию банковского сектора и транспортно-логистической сферы.





За прошедшие 30 лет партнерства удалось реализовать порядка 300 проектов на 11 млрд долларов в таких приоритетных сферах, как финансы, инфраструктура, МСБ, агропромышленный комплекс и цифровизация.

Постоянные усилия ЕБРР по поддержке экономики Казахстана с точки зрения как действенных рекомендаций по экономической и технологической политике, так и доступа к финансовым ресурсам, имеют неоценимое значение в нашем стремлении к устойчивому развитию. В этой связи надеемся на продолжение эффективного сотрудничества", - сказал Смаилов.

В свою очередь Одиль Рено-Бассо отметила, что ЕБРР видит большой потенциал в реализации проектов в озвученных секторах совместно с нашей страной. Кроме того, в настоящее время банк увеличивает долю инвестиций в декарбонизацию, развитие зеленых технологий и возобновляемых источников энергии, что на ближайшую перспективу может быть интересно и Казахстану.

В рамках встречи с генеральным директором компании Glencore Гэри Нейглом обсуждены перспективы реализации новых проектов в Казахстане.

Компания играет важную роль в горнодобывающей сфере Казахстана. Мы настроены сохранять налаженные традиции партнерства и развивать новые точки взаимодействия", - подчеркнул премьер.

В беседе с президентом Philip Morris International по Восточной Европе Марком Мариотти Смаилов отметил, что компания внесла значительный вклад в укрепление положительного имиджа Казахстана как места ведения бизнеса.