Обсуждены вопросы недропользования по твердым полезным ископаемым

КОКШЕТАУ. 13 ИЮНЯ - Вице-министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Руслан Баймишев и сотрудники департамента недропользования по твердым полезным ископаемым МИИР РК посетили золоторудное месторождение Васильковское АО "Altyntau Kokshetau" в Акмолинской области, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Представители ведомства ознакомились с технологическими процессами производства, также была продемонстрирована процедура добычи золотосодержащей руды на карьере. Далее в поселке Боровое сотрудники МИИР РК провели круглый стол с недропользователями, в котором также участвовали представители МНЭ и МЭГПР РК.





В ходе мероприятия была презентована информация о текущей работе и дальнейших планах в сфере недропользования по твердым полезным ископаемым, а также цифровизации государственных услуг.

Кроме того, участники обсудили вопросы внесения изменений в Кодекс "О недрах и недропользовании", Налоговый и Экологический кодексы, проинформировали в МИИР РК.