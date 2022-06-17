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Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики

16.06.2022, 09:22 12561
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов провел очередное заседание комиссии по демонополизации экономики, сообщила пресс-служба премьер-министра, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В ходе него рассмотрены предложения Агентства по защите и развитию конкуренции в части демонополизации рынков электроэнергии и телекоммуникации. 
 
В рамках шагов по демонополизации рынка связи было озвучено предложение по снижению доли на рынке одного из крупных операторов в сфере оказания услуг сотовой связи.
 
Премьер-министр РК дал поручение проработать озвученные подходы на экспертном уровне, чтобы оценить потенциальное влияние данных мер на экономику.
 

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ЕАБР готов стать центром проектов устойчивого развития ГЧП в ЕАЭС+

16.06.2022, 19:44 5976
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать центром координации, создания и реализации проектов устойчивого развития государственно-частного партнерства в странах ЕАЭС+, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Евразийский банк развития как финансовая межгосударственная организация, созданная государствами - членами ЕАЭС, готов выступать консолидатором ресурсов по созданию "устойчивой" инфраструктуры и центром компетенций по "взращиванию" проектов ГЧП для устойчивого развития в странах ЕАЭС", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Денис Ильин в ходе круглого стола "ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+", организованного банком. 

 
По его словам, в настоящее время рынок "зеленого", "устойчивого" инвестирования находится в странах ЕАЭС на стадии становления. Для развития этого рынка требуются согласованные усилия всех заинтересованных сторон, включая институциональных и частных инвесторов, фондовые биржи и регулирующие органы. 
 
Заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян уверен, что использование инструментов ГЧП с привлечением финансирования ЕАБР способствует достижению целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС.
 

В каждой из стран ЕАЭС сформировалась своя национальная актуальная повестка достижения ЦУР. Однако современная ситуация показывает, что по отдельности сами страны этих целей достигнуть не смогут. Поэтому региональное взаимодействие позволит способствовать достижению ЦУР, поскольку даст возможность использовать интеграционные инструменты", - отметил Георгий Арзуманян.

 

Сейчас подходящее время для выработки единых подходов. Возможны два варианта: создание специализированного института, осуществляющего экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС, или взаимное признание странами ЕАЭС результатов верификации на национальном уровне", - заявил на круглом столе руководитель департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.

 
Светлана Маслова, директор по проектам ГЧП ЕАБР, подчеркнула, что в проектах ГЧП для достижения ЦУР частные инвестиции имеют значение не только как средство, позволяющее приступить к созданию инфраструктуры, но скорее как механизм обеспечения жизнестойкости инфраструктуры, смягчения рисков и адаптации к изменению климата, сокращения выбросов CO2 и освоения более устойчивых моделей производства и потребления, а также благополучия человека путем расширения доступа к базовым услугам и осуществления социальной повестки действий на национальном и международном уровне. Нужны новые подходы для достижения баланса публичного и частного партнеров, финансирующих организаций в таких проектах ГЧП.
 
В Казахстане созданы правовые условия для проектов устойчивого развития ГЧП. В законе Казахстана о ГЧП закреплен принцип ГЧП "ценности для населения", а также требования, связанные с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения при заключении договоров ГЧП. Ряд проектов ГЧП уже структурируется с учетом социально-экологических требований.
 

Частные инвесторы проявляют интерес к таким проектам ГЧП", - заявил председатель правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" Самат Сагындыков.

 
Необходимость гармонизации национальных законодательств в ЕАЭС+ отметил и директор саморегултруемой организации "Центр экспертов ГЧП и концессии" в Республике Казахстан Талгат Матаев.
 

Мы имеем большой потенциал реализации ГЧП-проектов именно на стыке наших стран. Здесь большую роль мог бы сыграть как раз Евразийский банк развития. Учитывая опыт ЕАБР в финансировании ГЧП-проектов, он смог бы стать координатором этой работы", - подчеркнул Талгат Матаев.

 
При отборе проектов ГЧП в Армении социальный эффект оценивается наряду с экономическим. Заместитель министра территориального развития и инфраструктур Республики Армения Армен Симонян в ходе круглого стола привел пример с передачей в концессию ЗАО "ЮКЖД" Национальной системы железных дорог республики. При этом в прошлом году за счет привлечения средств ЕАБР полностью обновлен пассажирский подвижной состав перевозчика.
 
В Кыргызстане инициированы проекты ГЧП, непосредственно связанные с трансграничным сотрудничеством. Заведующий отделом подготовки проектов центра ГЧП при президенте Кыргызской Республики Санджар Мамбеков привел пример находящегося на конкурсной стадии проекта строительства таможенно-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области. Объем привлекаемого финансирования составляет 20 млн долларов. 
 
Опыт Таджикистана по развитию ГЧП, продолжению правовой и институциональной реформы ГЧП для создания устойчивой инфраструктуры осветил представитель центра реализации проектов ГЧП Таджикистана Саидмурод Рахмонов. 
 
Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что проведение круглого стола в городе закономерно. По его словам, Петербург является передовым российским регионом по внедрению ГЧП-практик. При этом дискуссия, организованная ЕАБР, позволяет вести диалог о вкладе таких проектов в устойчивое развитие.
 
Управляющий директор АНО "Национальный Центр ГЧП" Артем Володькин рассказал о системе оценки проектов IRIIS, которая вошла в "зеленую" и социальную таксономии, а также о готовности и необходимости ее масштабирования.
 

В мае годовая инфляция в стране составила 14,0%

16.06.2022, 19:22 6426
В мае годовая инфляция в стране составила 14,0%
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В мае 2022 года годовая инфляция в стране ускорилась, составив 14,0% (в апреле - 13,2%). В разрезе регионов годовая инфляция ускорилась в 15 регионах, замедлилась в 2 областях, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Наибольшее ускорение зафиксировано в Мангистауской (с 13,9% в апреле до 15,2% в мае), Карагандинской (с 13,5% до 14,8%) и Западно-Казахстанской (с 12,2% до 13,5%) областях", - сообщил начальник управления мониторинга реального сектора департамента денежно-кредитной политики НБ РК Игорь Осипов.

 
Он добавил, что темпы роста цен на продовольственные товары в мае увеличились до 19,0% (в апреле - 17,9%). Максимальный рост цен на товары данной группы сложился в Мангистауской области (21,0%).
 
Темпы роста цен на непродовольственные товары ускорились до 11,9% (в апреле - 11,1%). Максимальное значение зафиксировано в Нур-Султане (14,3%), а минимальное - в Шымкенте (10,2%).
 
Цены на платные услуги в мае повысились на 9,1% (в апреле - 8,9%), при этом значительно выше общереспубликанского уровня цены выросли в Восточно-Казахстанской области (11,4%), значительно ниже - в Жамбылской области (6,3%).
 
По словам Игоря Осипова, в мае месячная инфляция в стране составила 1,4%, что значительно выше среднего значения майской инфляции за последние 5 лет (за 2017-2021 годы - 0,5%).
 
Во всех 17 регионах цены в мае 2022 года выросли выше своей среднеисторической нормы. Наибольшее ускорение месячной инфляции отмечено в Мангистауской области (2,2%).
 
14 июня в ходе заседания правительства председатель Национального банка РК Галымжан Пирматов озвучил прогноз по инфляции.
 

Понесет ли потери Казахстан от приостановления работы двух причалов на КТК

16.06.2022, 16:39 8336
Понесет ли потери Казахстан от приостановления работы двух причалов на КТК
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков ответил на вопрос, понесет ли потери Казахстан из-за приостановления работы двух причалов Каспийского трубопроводного консорциума, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
По словам Акчулакова, от приостановки работы двух причалов Казахстан ничего не теряет.
 

Эти работы были и ранее запланированы. Есть текущий ремонт. Помимо того, что в марте-апреле была внештатная ситуация. Ремонт требовал замены трубопроводов, которые проходят по дну моря", - пояснил он.

 
Министр заверил, что работы на одном ВПУ достаточно, чтобы отгрузить текущие объемы.

Напомним, КТК приостановил работу двух причалов на 10 дней.
 

Товарооборот между Таджикистаном и Казахстаном достиг $1,1 млрд

16.06.2022, 16:00 8946
НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - В 2021 году объем товарооборота между Таджикистаном и Казахстаном вырос в 1,5 раза и достиг $1,1 млрд, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
На встрече с премьер-министром Таджикистана Кохиром Расулзодой обсуждены вопросы торгово-экономического сотрудничества, создания совместных предприятий в АПК, а также взаимодействие в промышленности и водной сфере, сообщает пресс-служба премьер-министра РК. 
 

Правительствами наших стран успешно выполняются поставленные задачи. Благодаря совместным мерам в 2021 году объем товарооборота между нашими странами вырос в 1,5 раза и достиг $1,1 млрд. Теперь перед нами стоит цель довести этот показатель до $2 млрд. Убежден, что все необходимые ресурсы для этого у нас имеются", - подчеркнул премьер-министр РК Алихан Смаилов. 

 
Алихан Смаилов отметил, что Казахстан придает особое внимание дальнейшему всестороннему наращиванию сотрудничества с Таджикистаном. 
 
Также на встрече с премьер-министром Узбекистана Абдуллой Ариповым обсуждены вопросы промышленной кооперации, сотрудничества в сельском хозяйстве и транзитно-транспортном секторе, а также взаимодействие в сфере водных ресурсов. 
 
Было отмечено, что по итогам 2021 года объем взаимной торговли между странами увеличился на 33%, до $4,3 млн, а за 4 месяца текущего года - уже на 24,5%, до $1,4 млрд. 
 

Реализация обозначенной президентами двух стран задачи по увеличению объема взаимной торговли до $10 млрд требует комплексного подхода. Казахстан и Узбекистан обладают достаточным экономическим потенциалом для этого. Считаю, что наши регулярные встречи будут способствовать поднятию казахстанско-узбекских отношений на новый уровень", - сказал Алихан Смаилов. 

 
Сообщается, что в рамках встречи с председателем кабинета министров Кыргызстана Акылбеком Жапаровым рассмотрен широкий круг вопросов двустороннего сотрудничества, включая торговлю и инвестиции, взаимодействие в аграрном секторе и водно-энергетической сфере. 
 

Кыргызстан для нас является одним из основных политических и экономических партнеров в регионе. Сегодня отношения между нашими странами успешно развиваются по всем направлениям", - подчеркнул Алихан Смаилов. 

 
Отмечается, что в ходе переговоров была также отмечена необходимость нарастить усилия для достижения намеченных целей во взаимной торговле - сохранения положительной динамики и увеличения товарооборота.
 

Смаилов призвал страны ЦА укреплять и расширять торговые отношения

16.06.2022, 11:47 11286
Смаилов призвал страны ЦА укреплять и расширять торговые отношения
Фото: primeminister.kz
АЛМАТЫ. 16 ИЮНЯ - Премьер-министр РК Алихан Смаилов, выступая на втором региональном саммите по целям в области устойчивого развития "За пределами COVID - на пути к справедливому восстановлению в Центральной Азии", призвал страны Центрально-Азиатского региона укреплять и расширять торговые отношения, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Он отметил, что региональное сотрудничество всегда было одним из главных приоритетов Казахстана. В настоящее время успешно реализуются совместные проекты в промышленности, энергетике, машиностроении, сельском хозяйстве и других сферах.
 
По данным международных институтов, внутрирегиональный товарооборот в Центральной Азии составляет 6,5 млрд долларов, при этом доля взаимной торговли стран региона занимает 9% от их общего товарооборота.
 

Очевидно, что у нас имеется существенный потенциал для дальнейшего наращивания взаимодействия. В этой связи считаем необходимым усилить совместные меры по расширению торговых отношений между нашими странами", - сказал премьер-министр РК.

 
По его словам, на фоне глубоких структурных изменений в мировой экономике возникла необходимость адаптировать национальную политику экономического развития на среднесрочную перспективу.
 

В этой связи мы приступили к разработке экономической политики Нового Казахстана при активном участии бизнес-сообщества и экспертов международных организаций. В рамках этого документа вырабатываются новые меры по улучшению инвестиционного климата и предпринимательской среды, сокращению участия государства в экономике, внедрению инноваций и альтернативной энергетики, расширению "зеленого" финансирования", - отметил глава правительства. 

 
Особое внимание будет уделено развитию образования и научно-технического потенциала, расширению НИОКР, подготовке квалифицированных кадров для потребностей экономики.
 
Смаилов подчеркнул, что региональное сотрудничество между странами Центральной Азии является ключевым элементом в вопросах реализации целей устойчивого развития. В этой связи планируется открыть Центр ООН по ЦУР для Центральной Азии и Афганистана в Алматы.
 

Для достижения прогресса и глобальных целей необходимы решительные действия и тесное партнерство как на национальном, так и на региональном уровнях. Глубоко убежден, что дальнейшее расширение сотрудничества и взаимодействия между нашими странами при активном участии структур ООН будет способствовать построению устойчивой и процветающей Центральной Азии", - заключил Смаилов.

 

Доля e-Trading от ретейла в РК составила порядка 4%

15.06.2022, 19:44 17851
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Доля торговли через интернет от общего объема ретейла в РК составила 3,6% против 4,1% в 2020 году, однако по сравнению с "докоронакризисным", 2019 годом доля e-Trading выросла вдвое, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Количество заказов через интернет тем временем сократилось за год почти в два раза, до 45,4 млн за 2021 год. За счет этого средний чек одной розничной покупки увеличился за год с 5,4 тысячи до 10,6 тысячи тенге, сообщает ranking.kz.
 
Наибольшие объемы электронной розничной торговли приходятся на три ключевых мегаполиса: Алматы (272,8 млрд тенге, или 56,6% от РК), Нур-Султан (49,2 млрд тенге, или 10,2%) и Шымкент (29,5 млрд тенге, или 6,1%). Самые слабые показатели зафиксированы в Кызылординской (1,3 млрд тенге), Мангистауской (2,2 млрд тенге) и Туркестанской (3,8 млрд тенге) областях.
 
Средний чек одной покупки через интернет в региональном разрезе варьируется от 5,3 тысячи тенге в Карагандинской области до 150,4 тысячи тенге в Жамбылской области. Крупные покупки в Сети делают также жители Туркестанской области - 131,2 тысячи тенге в среднем на один чек.
 
Почти одна пятая всего объема интернет-ретейла в 2021 году пришлась на покупку телефонов - 91,6 млрд тенге.
 
Следом среди наиболее популярных товаров, приобретаемых казахстанцами через интернет, идут электрические бытовые приборы (60,9 млрд тенге), косметические товары и туалетные принадлежности (54,6 млрд тенге), компьютеры, принтеры, сканеры и прочее периферийное оборудование и программное обеспечение (53,9 млрд тенге), детали и принадлежности для автомобилей (32,9 млрд тенге), строительные материалы (30,3 млрд тенге), а также ювелирные изделия и часы (30,1 млрд тенге).
 

Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября

15.06.2022, 16:13 21331
Казахстан продлит квоту на экспорт пшеницы и муки до 30 сентября
Фото: pixabay.com
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - В Казахстане продлили до 30 сентября квоты на вывоз пшеницы и меслина, а также пшеничной и пшенично-ржаной муки, передает KAZAKHSTAN TODAY. 

Ограничения на вывоз в третьи страны и в страны ЕАЭС пшеницы и меслина составят 550 тысяч тонн, на экспорт в третьи страны пшеничной и пшенично-ржаной муки - 370 тысяч тонн, сообщает Министерство сельского хозяйства РК.

Министерством принимаются меры по утверждению механизма квотирования сельхозпродукции. До 15 июня действовала квота в размере 1 млн тонн на вывоз из Казахстана пшеницы и 300 тысяч тонн муки. По последним данным Зернового союза Казахстана, освоение квоты по пшенице составляет 50%, муки - 87%", - подчеркнули в ведомстве. 


Напомним, ограничение на экспорт зерна и муки было введено в апреле этого года. 

Ранее производители муки сообщили, что приостанавливают работу из-за нехватки зерна и роста его стоимости.

 

Выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца повысили в Казахстане

15.06.2022, 13:14 21746
Выплаты на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца повысили в Казахстане
НУР-СУЛТАН. 15 ИЮНЯ - Премьер-министра Республики Казахстан Алихан Смаилов подписал постановление правительства Республики Казахстан от 10 июня 2022 года № 384 "О повышении размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования с 1 апреля 2022 года", передает KAZAKHSTAN TODAY .
 

С 1 апреля 2022 года произвести повышение размеров социальных выплат из Государственного фонда социального страхования на случаи утраты трудоспособности и потери кормильца, назначенных до 1 апреля 2022 года, на четыре процента от размера получаемых социальных выплат", - говорится в постановлении, опубликованном на сайте правительства.

 
Постановление вводится в действие с 1 апреля 2022 года.
 

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