Смаилов провел заседание комиссии по демонополизации экономики

НУР-СУЛТАН. 16 ИЮНЯ - Евразийский банк развития (ЕАБР) готов стать центром координации, создания и реализации проектов устойчивого развития государственно-частного партнерства в странах ЕАЭС+, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Евразийский банк развития как финансовая межгосударственная организация, созданная государствами - членами ЕАЭС, готов выступать консолидатором ресурсов по созданию "устойчивой" инфраструктуры и центром компетенций по "взращиванию" проектов ГЧП для устойчивого развития в странах ЕАЭС", - заявил заместитель председателя правления ЕАБР Денис Ильин в ходе круглого стола "ГЧП для обеспечения устойчивого развития в государствах ЕАЭС+", организованного банком.

По его словам, в настоящее время рынок "зеленого", "устойчивого" инвестирования находится в странах ЕАЭС на стадии становления. Для развития этого рынка требуются согласованные усилия всех заинтересованных сторон, включая институциональных и частных инвесторов, фондовые биржи и регулирующие органы.

Заместитель директора департамента промышленной политики Евразийской экономической комиссии Георгий Арзуманян уверен, что использование инструментов ГЧП с привлечением финансирования ЕАБР способствует достижению целей устойчивого развития (ЦУР) в ЕАЭС.

В каждой из стран ЕАЭС сформировалась своя национальная актуальная повестка достижения ЦУР. Однако современная ситуация показывает, что по отдельности сами страны этих целей достигнуть не смогут. Поэтому региональное взаимодействие позволит способствовать достижению ЦУР, поскольку даст возможность использовать интеграционные инструменты", - отметил Георгий Арзуманян.

Сейчас подходящее время для выработки единых подходов. Возможны два варианта: создание специализированного института, осуществляющего экспертизу проектов устойчивого развития в ЕАЭС, или взаимное признание странами ЕАЭС результатов верификации на национальном уровне", - заявил на круглом столе руководитель департамента поддержки проектной деятельности ЕАБР Владимир Якунин.

Светлана Маслова, директор по проектам ГЧП ЕАБР, подчеркнула, что в проектах ГЧП для достижения ЦУР частные инвестиции имеют значение не только как средство, позволяющее приступить к созданию инфраструктуры, но скорее как механизм обеспечения жизнестойкости инфраструктуры, смягчения рисков и адаптации к изменению климата, сокращения выбросов CO2 и освоения более устойчивых моделей производства и потребления, а также благополучия человека путем расширения доступа к базовым услугам и осуществления социальной повестки действий на национальном и международном уровне. Нужны новые подходы для достижения баланса публичного и частного партнеров, финансирующих организаций в таких проектах ГЧП.

В Казахстане созданы правовые условия для проектов устойчивого развития ГЧП. В законе Казахстана о ГЧП закреплен принцип ГЧП "ценности для населения", а также требования, связанные с соблюдением социально-экономических и экологических интересов населения при заключении договоров ГЧП. Ряд проектов ГЧП уже структурируется с учетом социально-экологических требований.

Частные инвесторы проявляют интерес к таким проектам ГЧП", - заявил председатель правления АО "Казахстанский центр государственно-частного партнерства" Самат Сагындыков.

Необходимость гармонизации национальных законодательств в ЕАЭС+ отметил и директор саморегултруемой организации "Центр экспертов ГЧП и концессии" в Республике Казахстан Талгат Матаев.

Мы имеем большой потенциал реализации ГЧП-проектов именно на стыке наших стран. Здесь большую роль мог бы сыграть как раз Евразийский банк развития. Учитывая опыт ЕАБР в финансировании ГЧП-проектов, он смог бы стать координатором этой работы", - подчеркнул Талгат Матаев.

При отборе проектов ГЧП в Армении социальный эффект оценивается наряду с экономическим. Заместитель министра территориального развития и инфраструктур Республики Армения Армен Симонян в ходе круглого стола привел пример с передачей в концессию ЗАО "ЮКЖД" Национальной системы железных дорог республики. При этом в прошлом году за счет привлечения средств ЕАБР полностью обновлен пассажирский подвижной состав перевозчика.

В Кыргызстане инициированы проекты ГЧП, непосредственно связанные с трансграничным сотрудничеством. Заведующий отделом подготовки проектов центра ГЧП при президенте Кыргызской Республики Санджар Мамбеков привел пример находящегося на конкурсной стадии проекта строительства таможенно-логистического комплекса в Ат-Башинском районе Нарынской области. Объем привлекаемого финансирования составляет 20 млн долларов.

Опыт Таджикистана по развитию ГЧП, продолжению правовой и институциональной реформы ГЧП для создания устойчивой инфраструктуры осветил представитель центра реализации проектов ГЧП Таджикистана Саидмурод Рахмонов.

Вице-губернатор Санкт-Петербурга Кирилл Поляков отметил, что проведение круглого стола в городе закономерно. По его словам, Петербург является передовым российским регионом по внедрению ГЧП-практик. При этом дискуссия, организованная ЕАБР, позволяет вести диалог о вкладе таких проектов в устойчивое развитие.

Управляющий директор АНО "Национальный Центр ГЧП" Артем Володькин рассказал о системе оценки проектов IRIIS, которая вошла в "зеленую" и социальную таксономии, а также о готовности и необходимости ее масштабирования.