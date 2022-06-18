Президент Татарстана: хотелось бы, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан

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САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Татарстана Рустам Минниханов обсудили перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает KAZAKHSTAN TODAY.
Особое внимание стороны уделили реализации совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий Российской Федерации.
В ходе встречи также был рассмотрен ход имплементации совместных проектов с компаниями «КамАЗ» и «Татнефть», руководители которых также присутствовали на встрече.
Приветствуя Рустама Минниханова, глава государства вспомнил свой насыщенный визит в Татарстан, итоги которого позволили придать серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества.
Я наблюдаю за тем, как достигаются наши договоренности и как они реализуются. Можно сказать, что все находится под контролем", - сказал президент Казахстана.
Он отметил динамичное развитие казахстанско-татарских отношений, которые занимают важное место в многогранных отношениях Казахстана с Российской Федерацией.
Согласно данным пресс-службы президента, по итогам 2021 года взаимный товарооборот с республикой составил 423 млн долларов, а за четыре месяца этого года - 143 млн долларов. Успешно реализуются крупные проекты в сфере машиностроения. Хорошие возможности для расширения сотрудничества предлагает Межрегиональный форум Казахстана и России.
В свою очередь Рустам Минниханов выразил Касым-Жомарту Токаеву искреннюю признательность за возможность встречи на полях ПМЭФ и поблагодарил его за оказываемую татарстанским компаниям поддержку во взаимодействии с казахстанскими партнерами.
Хотелось бы быть полезным, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан. Мы готовы организовать полную поддержку и оказать содействие", - заверил президент Татарстана.