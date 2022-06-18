Президент Татарстана: хотелось бы, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан

НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 17 июня 2022 года № 198 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории РК" введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках, сообщает пресс-служба КГД МФ РК.

В соответствии с приказом вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.

Ранее введенные приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.

Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха.