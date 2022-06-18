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Президент Татарстана: хотелось бы, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан

17.06.2022, 12:02 11026
Президент Татарстана: хотелось бы, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан
Фото: Акорда
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев и президент Татарстана Рустам Минниханов обсудили перспективы расширения сотрудничества между Казахстаном и Татарстаном в торгово-экономической и культурно-гуманитарной сферах, передает KAZAKHSTAN TODAY.

Особое внимание стороны уделили реализации  совместных проектов на территории Казахстана в ключевых секторах экономики, а также встраиванию казахстанских заводов в производственные цепочки предприятий Российской Федерации.

В ходе встречи также был рассмотрен ход имплементации совместных проектов с компаниями «КамАЗ» и «Татнефть», руководители которых также присутствовали на встрече.

Приветствуя Рустама Минниханова, глава государства вспомнил свой насыщенный визит в Татарстан, итоги которого позволили придать серьезный импульс дальнейшему укреплению сотрудничества.

Я наблюдаю за тем, как достигаются наши договоренности и как они реализуются. Можно сказать, что все находится под контролем", - сказал президент Казахстана.


Он отметил динамичное развитие казахстанско-татарских отношений, которые занимают важное место в многогранных отношениях Казахстана с Российской Федерацией.

Согласно данным пресс-службы президента, по итогам 2021 года взаимный товарооборот с республикой составил 423 млн долларов, а за четыре месяца этого года - 143 млн долларов. Успешно реализуются крупные проекты в сфере машиностроения. Хорошие возможности для расширения сотрудничества предлагает Межрегиональный форум Казахстана и России.

В свою очередь Рустам Минниханов выразил Касым-Жомарту Токаеву искреннюю признательность за возможность встречи на полях ПМЭФ и поблагодарил его за оказываемую татарстанским компаниям поддержку во взаимодействии с казахстанскими партнерами.

Хотелось бы быть полезным, чтобы компании из Казахстана имели возможность захода на российский рынок через Татарстан. Мы готовы организовать полную поддержку и оказать содействие", - заверил президент Татарстана.


 

новости по теме

В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла

18.06.2022, 15:30 3666
В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 17 июня 2022 года № 198 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории РК" введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках, сообщает пресс-служба КГД МФ РК. 
 
В соответствии с приказом вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 
Ранее введенные приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.
 
Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха.
 

QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка

18.06.2022, 10:58 8146
QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18 ИЮНЯ - В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, стороны увеличат объем переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ до 11 млрд куб. м в год.
 
Этот шаг позволит увеличить поставку товарного газа на внутренний рынок Казахстана на 1,7 млрд куб. м в год. В свою очередь это даст возможность казахстанской стороне увеличить добычу жидких углеводородов.
 
Кроме того, между ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка" подписан договор на переработку казахстанского газа в 2022-2023 годах. В частности, в 2022 году к ранее запланированному объему 8,1 млрд куб. м предусмотрено дополнительно переработать около 0,57 млрд куб. м газа, а в 2023 году - дополнительно 1,23 млрд куб. м к первоначальному уровню 2022 года.
 

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

18.06.2022, 09:25 9606
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
По мнению аналитиков, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз. 
 
Fitch ожидает снижения уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Нацфонда в бюджет сократится до 58% от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии правительства по поддержанию размера НФ РК в пределах 30% от ВВП. 
 
Сообщается, что госдолг страны ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы Казахстана помогут сохранить статус чистого кредитора. 
 
Кроме того, агентство в своем отчете отмечает и стабильную работу банковского сектора Казахстана.
 

Токаев об успехе Китая: своевременно поняли значение высоких технологий

17.06.2022, 22:07 16991
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что Китай достиг успеха благодаря прагматичному построению концепции и своевременному пониманию значения высоких технологий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства считает, что успех Китая в прагматично выстроенной концепции, которую сделал Дэн Сяопин. 
 

То есть капиталистический способ производства наложил на социалистическую базу и назвал это "социализмом с китайской спецификой", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

 
Во-вторых, продолжил Токаев, Китай своевременно понял значение высоких технологий и именно здесь достиг больших успехов. 
 

Шли к этому постепенно. Вначале производили товары первой необходимости, продавали их за рубежом, зарабатывали деньги, привозили в Китай. Эти деньги инвестировали в развитие технологий, в том числе и на приобретение этих технологий разными способами за рубежом", - отметил президент.

 
Ранее глава государства рассказал, что углубление многостороннего сотрудничества с Китаем является крайне важной задачей.
 

СНГ может стать отличной базой для Большого евразийского партнерства - Токаев

17.06.2022, 20:12 19061
СНГ может стать отличной базой для Большого евразийского партнерства - Токаев
Фото: telegram/БОРТ №1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Союз независимых государств может стать наиболее подходящей базой для реализации Большого евразийского партнерства, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта. При этом ШОС, АСЕАН, ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью Большого евразийского пространства", - отметил Токаев. 


Он заявил, что считает важным продолжить процесс расширения торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.

Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями", - подчеркнул Токаев.


Президент также отметил, что в предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономику региона.

Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 млрд долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", - подчеркнул президент.


По его словам, актуальны не только политические моменты, но и экономические аспекты.

Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры. Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете формированию новых возможностей для роста экономики наших стран", - резюмировал глава государства.




 

Разработать новую торговую стратегию ЕАЭС предложил президент Казахстана

17.06.2022, 20:05 20111
Разработать новую торговую стратегию ЕАЭС предложил президент Казахстана
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме предложил разработать новую торговую стратегию Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока", - сказал Токаев.

 
При этом он отметил, что Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка". 
 

В целом конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии", - считает глава государства.

 
Президент также отметил, что первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности остается снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания. При этом для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. 

Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой  важной сфере.
 

Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия - эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан", - акцентировал президент.

 
Он добавил, что потенциал стран ЕАЭС позволяет стабильно и полностью обеспечивать рынки необходимыми продовольственными товарами.
 

Токаев: Актуальная задача - сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь"

17.06.2022, 20:04 20541
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии экономического форума в Санкт-Петербурге отметил, что глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы государства, на смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками.
 

Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений. 
 

Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии Восток - Запад, Север - Юг", - отметил президент РК.

 
Он добавил, что странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
 

Актуальная задача - сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь"", - сказал глава государства.

 
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема - "Новый мир - новые возможности".
 

Путин: страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями

17.06.2022, 19:10 21881
Путин: страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями
Фото: Depositphotos
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями, вторым сортом, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые, мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета", - подчеркнул глава России.


По словам Путина, согласно западной доктрине, есть одна, пусть и сильная держава, с ограниченным кругом приближенных. И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в ее интересах, работают в одну сторону. 

Между тем в системе международных отношений существенно возрастает роль динамичных перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать, заявил Путин.

Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, будто время бурных перемен можно пересидеть и переждать. Что якобы все вернется на круги своя, будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящая элита некоторых западных государств как раз и пребывает в такого рода иллюзиях", - заметил российский президент.

 
По его мнению, Запад упорно цепляется за тени прошлого, полагает, что доминирование в глобальной политике и экономике - величина неизменная.

Наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах так называемого золотого миллиарда. Считают все остальное периферией, своим "задним двором", относятся к ним как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными", - добавил Путин. 


Отсюда, по его мнению, неуемное желание Запада наказать, экономически задавить того, кто выбивается из их общего ряда, не хочет слепо подчиняться. 

Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории. А порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается усмирить, его стараются изолировать или, как сейчас говорят, "отменить". В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России", - резюмировал российский президент.


 

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