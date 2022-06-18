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Токаев об успехе Китая: своевременно поняли значение высоких технологий

17.06.2022, 22:07 16991
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в ходе выступления на Петербургском международном экономическом форуме отметил, что Китай достиг успеха благодаря прагматичному построению концепции и своевременному пониманию значения высоких технологий, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Глава государства считает, что успех Китая в прагматично выстроенной концепции, которую сделал Дэн Сяопин. 
 

То есть капиталистический способ производства наложил на социалистическую базу и назвал это "социализмом с китайской спецификой", - пояснил Касым-Жомарт Токаев.

 
Во-вторых, продолжил Токаев, Китай своевременно понял значение высоких технологий и именно здесь достиг больших успехов. 
 

Шли к этому постепенно. Вначале производили товары первой необходимости, продавали их за рубежом, зарабатывали деньги, привозили в Китай. Эти деньги инвестировали в развитие технологий, в том числе и на приобретение этих технологий разными способами за рубежом", - отметил президент.

 
Ранее глава государства рассказал, что углубление многостороннего сотрудничества с Китаем является крайне важной задачей.
 

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В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла

18.06.2022, 15:30 3666
В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 17 июня 2022 года № 198 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории РК" введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках, сообщает пресс-служба КГД МФ РК. 
 
В соответствии с приказом вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 
Ранее введенные приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.
 
Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха.
 

QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка

18.06.2022, 10:58 8146
QazaqGaz увеличит объем газа для внутреннего рынка
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 18 ИЮНЯ - В рамках Петербургского международного экономического форума (ПМЭФ-2022) председатель правления АО "НК "QazaqGaz" Санжар Жаркешов и председатель правления ПАО "Газпром" Алексей Миллер подписали меморандум о сотрудничестве, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Согласно документу, стороны увеличат объем переработки казахстанского газа на Оренбургском ГПЗ до 11 млрд куб. м в год.
 
Этот шаг позволит увеличить поставку товарного газа на внутренний рынок Казахстана на 1,7 млрд куб. м в год. В свою очередь это даст возможность казахстанской стороне увеличить добычу жидких углеводородов.
 
Кроме того, между ТОО "КазРосГаз" и ООО "Газпром переработка" подписан договор на переработку казахстанского газа в 2022-2023 годах. В частности, в 2022 году к ранее запланированному объему 8,1 млрд куб. м предусмотрено дополнительно переработать около 0,57 млрд куб. м газа, а в 2023 году - дополнительно 1,23 млрд куб. м к первоначальному уровню 2022 года.
 

Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана

18.06.2022, 09:25 9606
Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана
Фото: Depositphotos
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Международное рейтинговое агентство Fitch подтвердило суверенный кредитный рейтинг Казахстана на уровне "BBB", прогноз "стабильный", передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ключевыми факторами, поддерживающими рейтинг РК, являются сильные фискальный и внешний балансы, продемонстрировавшие устойчивость к внешним шокам, сообщает пресс-служба премьер-министра РК.
 
По мнению аналитиков, вызовы, возникшие после январских событий, российско-украинского конфликта и антироссийских санкций, смягчены более высокими ценами на ключевые экспортные товары и увеличением объемов добычи нефти с 2023 года на месторождении Тенгиз. 
 
Fitch ожидает снижения уровня дефицита государственного бюджета в 2023 году и предполагает, что размер трансфертов из Нацфонда в бюджет сократится до 58% от уровня 2021 года, что соответствовало бы стратегии правительства по поддержанию размера НФ РК в пределах 30% от ВВП. 
 
Сообщается, что госдолг страны ниже уровня долга половины сопоставимых стран. По прогнозам Fitch, значительные внешние резервы Казахстана помогут сохранить статус чистого кредитора. 
 
Кроме того, агентство в своем отчете отмечает и стабильную работу банковского сектора Казахстана.
 

СНГ может стать отличной базой для Большого евразийского партнерства - Токаев

17.06.2022, 20:12 19061
СНГ может стать отличной базой для Большого евразийского партнерства - Токаев
Фото: telegram/БОРТ №1
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Союз независимых государств может стать наиболее подходящей базой для реализации Большого евразийского партнерства, заявил на Петербургском международном экономическом форуме президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, передает KAZAKHSTAN TODAY.  

Полагаю, что СНГ может стать наиболее подходящей базой для реализации такого мегапроекта. При этом ШОС, АСЕАН, ЕАЭС могли бы стать неотъемлемой частью Большого евразийского пространства", - отметил Токаев. 


Он заявил, что считает важным продолжить процесс расширения торгово-экономического сотрудничества с третьими странами.

Казахстан, будучи активным участником интеграционных процессов, неизменно выступает в пользу взаимовыгодного сотрудничества с другими международными организациями", - подчеркнул Токаев.


Президент также отметил, что в предстоящее десятилетие такие традиционно дружественные страны, как Китай, Индия, государства Ближнего Востока, Южной и Юго-Восточной Азии, могут стать крупными инвесторами в экономику региона.

Китай уже стал основным экономическим и внешнеторговым партнером Казахстана. Эта страна инвестировала в нашу экономику за последние 15 лет более 22 млрд долларов. Поэтому углубление многостороннего сотрудничества с Китаем для нашей страны является крайне важной задачей", - подчеркнул президент.


По его словам, актуальны не только политические моменты, но и экономические аспекты.

Предстоит усилить прямые связи между бизнес-структурами, выстроить новые транспортно-логистические коридоры. Перспективными выглядят совместные усилия по созданию пула прорывных инновационно-технологических проектов, непрерывных транспортно-логистических цепочек, в конечном счете формированию новых возможностей для роста экономики наших стран", - резюмировал глава государства.




 

Разработать новую торговую стратегию ЕАЭС предложил президент Казахстана

17.06.2022, 20:05 20111
Разработать новую торговую стратегию ЕАЭС предложил президент Казахстана
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев в своем выступлении на Петербургском международном экономическом форуме предложил разработать новую торговую стратегию Евразийского экономического союза, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 

На мой взгляд, было бы уместно и полезно заняться разработкой новой торговой стратегии в рамках ЕАЭС с учетом новой реальности. Вместо контрсанкций, которые вряд ли будут продуктивными, следовало бы проводить более активную и гибкую торговую политику с широким охватом рынков Азии, Ближнего Востока", - сказал Токаев.

 
При этом он отметил, что Казахстан мог бы сыграть полезную роль некоего "буферного рынка". 
 

В целом конечный успех евразийской интеграции во многом, если не в значительной степени, зависит именно от эффективности нашей общей торговой стратегии", - считает глава государства.

 
Президент также отметил, что первостепенной задачей и фактором поддержания внутренней стабильности остается снабжение населения качественными и безопасными продуктами питания. При этом для создания надежной продовольственной системы важно внедрять инновационные решения и передовые технологии, сокращать продовольственные потери. 

Подходы к обеспечению продовольственной безопасности следовало бы разрабатывать как на национальных уровнях, так и в рамках региональных объединений, включая ЕАЭС, с учетом потребностей и интересов всех государств-участников", - сказал Касым-Жомарт Токаев.


Он подчеркнул, что без согласованной работы трудно рассчитывать на достижение поставленных целей в этой  важной сфере.
 

Другими словами, борьба с запредельной инфляцией, дефицитом продовольствия - эта наша общая задача. Сейчас и в обозримом будущем для нас нет более актуальной цели, ибо она напрямую касается благополучия наших граждан", - акцентировал президент.

 
Он добавил, что потенциал стран ЕАЭС позволяет стабильно и полностью обеспечивать рынки необходимыми продовольственными товарами.
 

Токаев: Актуальная задача - сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь"

17.06.2022, 20:04 20541
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев, выступая на пленарной сессии экономического форума в Санкт-Петербурге отметил, что глобальные потрясения, связанные с пандемией и нарастанием геополитической напряженности, привели к новой реальности, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
По словам главы государства, на смену глобализации пришла эпоха регионализации со всеми ее достоинствами и врожденными недостатками.
 

Как бы то ни было, ускоряется процесс переформатирования традиционных экономических моделей и торговых маршрутов. Мир стремительно меняется. К сожалению, в большинстве случаев не в лучшую сторону. Инфляция во многих странах бьет десятилетние рекорды, замедляются темпы роста мировой экономики, обостряется конкуренция за инвестиции и ресурсы", - сказал Касым-Жомарт Токаев.

 
Он подчеркнул, что сдерживающими факторами экономического роста стали изменение климата, увеличение миграционных потоков, ускорение технологических изменений. 
 

Все эти процессы не проходят мимо нашего внимания. Говоря о новой реальности, важно иметь в виду стремительно меняющуюся структуру мирового порядка, смену, казалось бы, устойчивых векторов взаимодействия по линии Восток - Запад, Север - Юг", - отметил президент РК.

 
Он добавил, что странам нашего региона важно не просто найти правильные ответы на все эти вызовы, но и постараться извлечь из них максимальную пользу. Поэтому предстоит последовательно реализовывать весь потенциал сотрудничества в рамках Евразийского экономического союза.
 

Актуальная задача - сопряжение евразийской интеграции с китайской концепцией "Один пояс, один путь"", - сказал глава государства.

 
Юбилейный, XXV Петербургский международный экономический форум проходит в Санкт-Петербурге с 15 по 18 июня. Его главная тема - "Новый мир - новые возможности".
 

Путин: страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями

17.06.2022, 19:10 21881
Путин: страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями
Фото: Depositphotos
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Страны "золотого миллиарда" считают всех остальных своими колониями, вторым сортом, заявил президент России Владимир Путин на Петербургском международном экономическом форуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.

США, провозгласив победу в холодной войне, объявили себя посланниками господа на земле, у которых нет никаких обязательств, а есть только интересы. Причем эти интересы объявляются священными. Они словно не замечают, что за последние десятилетия на планете сформировались и все громче заявляют о себе новые, мощные центры. Каждый из них развивает свои политические системы и общественные институты, реализует собственные модели экономического роста и, конечно, имеет право на их защиту, на обеспечение национального суверенитета", - подчеркнул глава России.


По словам Путина, согласно западной доктрине, есть одна, пусть и сильная держава, с ограниченным кругом приближенных. И все нормы делового оборота и международных отношений, когда это становится необходимо, трактуются исключительно в ее интересах, работают в одну сторону. 

Между тем в системе международных отношений существенно возрастает роль динамичных перспективных государств и регионов, интересы которых больше невозможно игнорировать, заявил Путин.

Эти изменения носят фундаментальный, поворотный и неумолимый характер. И ошибочно полагать, будто время бурных перемен можно пересидеть и переждать. Что якобы все вернется на круги своя, будет как и прежде. Не будет. Однако похоже, что правящая элита некоторых западных государств как раз и пребывает в такого рода иллюзиях", - заметил российский президент.

 
По его мнению, Запад упорно цепляется за тени прошлого, полагает, что доминирование в глобальной политике и экономике - величина неизменная.

Наши коллеги не просто отрицают реальность. Они пытаются противодействовать ходу истории, мыслят категориями прошлого века, находятся в плену своих же собственных заблуждений о странах так называемого золотого миллиарда. Считают все остальное периферией, своим "задним двором", относятся к ним как к колонии. А народы, живущие там, считают людьми второго сорта, потому что сами считают себя исключительными", - добавил Путин. 


Отсюда, по его мнению, неуемное желание Запада наказать, экономически задавить того, кто выбивается из их общего ряда, не хочет слепо подчиняться. 

Более того, они грубо и беспардонно насаждают свою этику, взгляды на культуру и представления об истории. А порой подвергают сомнению суверенитет и целостность государств, создают угрозу их существованию. Достаточно вспомнить судьбу Югославии и Сирии, Ливии и Ирака. Если же какого-то бунтаря не получается усмирить, его стараются изолировать или, как сейчас говорят, "отменить". В ход идет все, даже спорт, олимпийское движение, запреты на культуру, шедевры искусства, по той лишь причине, что их авторы неправильного происхождения. В этом природа и нынешнего приступа русофобии на Западе, и безумных санкций против России", - резюмировал российский президент.


 

ПМЭФ-2022: рассмотрены вопросы расширения сотрудничества со странами Африки и Латинской Америки

17.06.2022, 18:11 21361
САНКТ-ПЕТЕРБУРГ. 17 ИЮНЯ - Евразийская экономическая комиссия рассматривает сотрудничество со странами Африки, региональными и субрегиональными объединениями этого континента как важное и приоритетное направление международной деятельности Союза, которое необходимо активизировать, в первую очередь с участием деловых кругов, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 
Об этом заявил министр по интеграции и макроэкономике ЕЭК Сергей Глазьев в ходе бизнес-диалога "Россия - Африка", состоявшегося 16 июня в рамках Петербургского международного экономического форума.
 

У нас не только огромные возможности для взаимодействия. Сегодня достаточно остро стоят и общие проблемы, которые создают объективные условия для того, чтобы сотрудничество становилось более интенсивным, более насыщенным и чтобы наши экономики сближались. Прежде всего у нас, если говорить языком бизнеса, очень хорошая "кредитная история". Может быть, у нас еще небольшой объем товарооборота, но наши отношения не омрачены какими-либо конфликтами. Мы легко находим общий язык с нашими африканскими партнерами, и это взаимное доверие сегодня дорогого стоит", - отметил Сергей Глазьев.

 
По мнению министра, важнейшими задачами в этом направлении являются укрепление экономических связей и создание условий для раскрытия конкурентных преимуществ. 
 

Учитывая тот факт, что вместе с азиатскими и африканскими партнерами ЕАЭС доминирует в мире по производству биржевых товаров, работа Комиссии по созданию общего биржевого пространства с участием этих регионов способствовала бы выравниванию условий торгово-экономического обмена со странами Запада, сделала бы их более справедливыми, нацеленными на формирование нового мирохозяйственного уклада на основе международного права, уважения суверенитета, справедливости, взаимовыгодности", - заявил представитель ЕЭК.

 
Сергей Глазьев также отметил, что качество взаимодействия с партнерами из Африки следовало бы поднять до уровня диалога ЕАЭС с ШОС и АСЕАН, в том числе в части проработки вопроса создания новой валютно-финансовой и торгово-экономической архитектуры. Эта тема обсуждалась в рамках соответствующих дискуссий в ходе 25-го Петербургского международного экономического форума (гиперссылки).
 
Также в рамках Петербургского международного экономического форума обсуждались вопросы расширения сотрудничества стран ЕАЭС с партнерами из Латиноамериканского региона в условиях трансформации мировой экономики. Евразийскую экономическую комиссию представил министр по интеграции и макроэкономике Сергей Глазьев, который в ходе своего выступления отметил необходимость укрепления сотрудничества между ЕАЭС и Латиноамериканским регионом в целях преодоления торговых барьеров, которые возникли в условиях западной санкционной политики.
 

ЕАЭС и Латинскую Америку связывает развитая инфраструктура взаимодействия - сеть меморандумов о сотрудничестве, в том числе и с большей частью международных организаций, которые объединяют практически все страны Латиноамериканского региона. Однако нам многое предстоит еще сделать для того, чтобы получать экономический эффект в виде уверенного роста товарооборота, отвечающего нашему экономическому потенциалу, и эта работа должна строиться в соответствии с новой экономической реальностью", - сказал Сергей Глазьев.

 
По мнению министра, необходимым изменением, способным поднять торговлю между ЕАЭС и Латинской Америкой на качественно новый уровень, мог бы стать переход на новую валютную систему товарных расчетов.
 

Мы стоим перед необходимостью создания новой мировой расчетной валюты, основанной на международном праве, для того чтобы избегать дальнейших потерь из-за санкций", - подчеркнул представитель комиссии.

 
Говоря о возрастающей роли БРИКС в процессе формирования более справедливого и устойчивого мирового порядка, Сергей Глазьев, как и другие спикеры сессии, предположил, что это межгосударственное объединение могло бы стать "ядром", которое бы запустило новую валютно-финансовую и торгово-экономическую архитектуры.
 

БРИКС включает в себя страны, находящиеся как в Евразии, так и в Латинской Америке, Африке. И это потенциально больше, чем весь западный мир по населению, экономике и научно-техническому потенциалу. Однако необходимо создать эффективные структуры для деятельности этого объединения", - заявил министр.

 

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