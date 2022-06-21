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Синоптики сделали окончательный прогноз по урожайности пшеницы

20.06.2022, 10:27 16186
Синоптики сделали окончательный прогноз по урожайности пшеницы
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - РГП "Казгидромет" выпустил уточнение к прогнозу урожайности озимой пшеницы, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как рассказали синоптики, метеорологические условия на юге и юго-востоке страны в этом году были благоприятными для формирования и созревания зерна. 
 

Согласно расчетным данным, учитывая сложившуюся и ожидаемую агрометеорологическую обстановку, урожайность озимой пшеницы в Алматинской, Жамбылской и Туркестанской областях прогнозируется в основном около среднемноголетних значений", - говорится в сообщении Казгидромета.

 
В Рыскуловском, Шуском и Сарысуском районах Жамбылской области, а также в Сарыагашском районе Туркестанской области урожайность озимой пшеницы ожидается выше среднемноголетних значений.
 
Прогноз урожайности по районам южных областей доступен в приложении для фермера АgroData.
 

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Депутат раскритиковал работу Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции

20.06.2022, 13:44 10721
Депутат раскритиковал работу Нацбанка и правительства по сдерживанию инфляции
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Работа правительства и Национального банка по сдерживанию цен неэффективна, заявил депутат мажилиса Аманжан Жамалов сегодня на совместном заседании палат парламента РК, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Единственный стабильно растущий показатель экономики в Казахстане - это инфляция. Сейчас это самый острый социальный вопрос. В мае 2022 года годовая инфляция составила 14%, а продовольственные товары подорожали на 19%", - заявил мажилисмен. 

 
По его словам, на слушаниях в правительстве Нацбанк так и не смог внятно объяснить, почему растут цены.
 

Ссылаются на "глобальное повышение цен", "сильный фискальный импульс" и так далее. Перевели "стрелки" на правительство и пообещали, что инфляция снизится к 2024 году в результате "контрциклического бюджетного правила". Если перевести на человеческий язык, это означает, что проблема должна решиться сама по себе. В общем, как говорится, умом Нацбанк наш не понять. Подняли базовую ставку до 14% и думают, что помогают сдерживать цены", - сказал Жамалов. 

 
В пример он привел Россию, где базовую ставку снизили до 9,5%, поскольку понимают, что высокие ставки только разгоняют инфляцию. На Петербургском экономическом форуме президент России поручил нарастить финансирование российской экономики до полутора триллионов рублей, и там уже запустили промышленную ипотеку под 5%. Т.е. максимальное финансирование направляется на замещение импорта. 
 

Учитывая потерю внешних рынков, казахстанский рынок для России становится ключевым. Все проекты будут реализованы с расчетом и нашего рынка. Это нормальная ситуация. У нас единый рынок в ЕАЭС. Ненормально, что мы добровольно отводим себе роль сырьевого придатка. Политика отказа кредитования собственной экономики - это политика поддержки российской экономики. К сожалению, таковы реалии", - подчеркнул Жамалов. 

 
Депутат также раскритиковал курсовую политику Нацбанка. По его словам, в феврале, после того как ослаб рубль, вместе с ним ослаб и тенге из-за политики Нацбанка держать паритет с рублем. В результате казахстанский тенге упал до 520 за доллар, а весь долларовый импорт подорожал на 20%, и Казахстан получил долларовую инфляцию. 
 

Теперь же, когда доллар подешевел по отношению и курс тенге снизился до 440 тенге за доллар, цены назад не снизились, потому что никто в этот курс не верит", - отметил мажилисмен.

 
Вследствие политики паритета курс рубля вырос до 8 тенге за рубль.
 

За последние три месяца по отношению к тенге рубль подорожал на 50%. Теперь мы получили рублевую инфляцию. Из-за этих скачков курса экономика и население получили двойной удар - сначала удорожание долларового импорта на 20% и сейчас - удорожание российского импорта на 50%. О каком сдерживании инфляции при такой политике Нацбанка может идти речь?" - спросил депутат.

 
Он подчеркнул, что системная работа правительства по сдерживанию цен неэффективна.
 

Из доклада в доклад кочуют одни и те же цифры и абсолютно формальные мероприятия. Министерство национальной экономики разработало комплекс мер по снижению инфляции из 67 мероприятий. Все это хорошо спланировано и уже многое исполнено. В результате инфляция только выросла. Министерство сельского хозяйства отчитывается о запасах продовольствия и росте посевных площадей. А импорт продуктов питания в 2021 году вырос до 3,4 млрд долларов", - заявил Жамалов.

 
Минторговли, по его словам, тоже докладывает о регулировании цен, но текущая система сдерживания цен уже не срабатывает. 
 

Административными методами рост цен сдержать невозможно. Нужен комплексный подход", - заявил Жамалов. 

 
По его мнению, необходимо: 
 
  • Изменить методику расчета инфляции. Сегодня инфляция считается по 510 товарам и услугам. В этой корзине товаров и услуг продукты питания составляют всего 40%. В то время как в структуре расходов населения доля продовольственных товаров превышает 57%. Если считать инфляцию по этой структуре, то она будет гораздо выше.
  • Критически переосмыслить программы поддержки производства товаров широкого потребления. Программа "Экономика простых вещей", которая реализуется уже 3 года и на которую выделен 1 трлн тенге, результатов не дала. За три года программа корректировалась 11 раз. По данным Счетного комитета, 25% кредитов, или 207 млрд тенге, потрачены на развитие сферы услуг, не связанных с производством товаров широкого потребления. Это отели, зоны отдыха, стоматология и т.д. Миннацэкономики и Минсельхоз не проводят должный мониторинг и контроль.
  • Нужны адресные меры поддержки социально уязвимых слоев населения. Для сдерживания роста цен правительство проводит льготное кредитование торговых сетей. На это потрачено 81 млрд тенге. На формирование стабилизационных фондов потрачено еще 16,8 млрд тенге, однако эффекта нет, цены все равно выросли. Лучше раздать эти средства напрямую населению, а не торговым сетям, заявил депутат.

Если не можете остановить рост цен, поддержите напрямую население, дайте адресные субсидии социально незащищенным слоям. Уверен, будет больше пользы, чем раздавать эти деньги торговым сетям. В заключение хочу отметить, что инфляция фактически превратилась в национальный комплекс неполноценности. В любой момент экономическая инфляция может трансформироваться в политическую инфляцию. А к чему может привести бесконтрольный рост цен и потеря доверия населения, мы уже видели в январе этого года", - резюмировал Аманжан Жамалов.

 

В Казахстане нацпроекты на 43% оказались недофинансированными

20.06.2022, 12:08 13256
В Казахстане нацпроекты на 43% оказались недофинансированными
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В ходе совместного заседания палат парламента Республики Казахстан председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова сообщила, что почти половина национальных проектов не получили должного финансирования, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Как сообщила председатель Счетного комитета Наталья Годунова, с осени 2021 года правительство приступило к реализации 10 национальных проектов, которые планировалось обеспечить приоритетным бюджетным финансированием. 
 

К сожалению, этого не произошло. Более 43% недофинансированы", - сказала Годунова.

 
Она отметила, что нацпроекты целесообразно скорректировать под реальные финансовые возможности.
 
Ранее в ведомстве отметили громоздкость разработанных национальных проектов, дублирование отдельных мероприятий с мероприятиями государственных программ. 
 

Эффект от реализации госпрограммы оценивается по росту всей отрасли экономики и развитию социальной сферы без учета реального вклада от предпринятых мер при реализации конкретного программного документа… Программно-целевая ориентация бюджета в полном объеме не обеспечивается, как и не достигается значительный мультипликативный эффект на развитие соответствующих отраслей экономики", - говорится в отчете комитета. 

 
Фактически на реализацию национальных проектов (кроме нацпроекта "Безопасная страна"), по информации Счетного комитета, выделено 3,1 трлн тенге, исполнение по которым составило 101,9%, или 53,7% от реальной (первоначально заявленной) потребности. Более 28% выделенных средств приходится на республиканский бюджет.
 

Приостановление работы причалов на КТК не повлияет на отгрузку казахстанской нефти - Акчулаков

20.06.2022, 11:38 13831
Приостановление работы причалов на КТК не повлияет на отгрузку казахстанской нефти - Акчулаков
Фото: cpc.ru
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - Министр энергетики Республики Казахстан Болат Акчулаков в кулуарах парламента рассказал, как повлияет на объем экспорта казахстанской нефти приостановка работы двух причалов на Каспийском трубопроводном консорциуме, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Ранее сообщалось, что с 15 июня запланировано начало работ по подготовке к утилизации подводных потенциально опасных предметов в акватории морского терминала Каспийского трубопроводного консорциума. В связи с плановыми работами приостанавливается работа двух ВПУ. 
 
Акчулаков сообщил, что работы продлятся с 15 по 25 июня и на отгрузку казахстанской нефти это не повлияет. Третье ВПУ продолжает свою работу, поэтому приостановление двух причалов не скажется на объеме экспорта казахстанской нефти.
 

Вы же помните, история была с аварией. Одно ВПУ - это 70% мощности. Соответственно, без Кашагана те объемы нефти, которые на КТК заходят, прекрасно помещаются при работе одного ВПУ", - пояснил глава Минэнерго.

 
Между тем ряд СМИ пытались увязать приостановление отгрузки казахстанской нефти на КТК с выступлением президента Казахстана Касым-Жомарта Токаева на Петербургском экономическом форуме.

По информации КТК, работы связаны с разминированием морского дна от боеприпасов времен Великой Отечественной войны.
 

На продукты питания казахстанские семьи тратят 46% своих доходов

20.06.2022, 11:18 15036
На продукты питания казахстанские семьи тратят 46% своих доходов
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В Казахстане 50% расходов семей уходит на продовольственные товары, причем 46% - непосредственно на продукты питания, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

Денежные доходы домашних хозяйств РК за год выросли на 15,5% и составили в первом квартале текущего года 777,8 тысячи тенге в среднем на одно домохозяйство. Расходы домохозяйств в свою очередь выросли на 17%, до 754,6 тысячи тенге", - информирует finprom.kz. 

 
По данным аналитиков, отношение расходов домохозяйств к доходам за год выросло с 95,8% до 97%.
 

То есть в первом квартале 2022 года 97% доходов домохозяйств было направлено на потребительские расходы, материальную помощь родственникам и знакомым, алименты, а также на налоги, платежи и другие выплаты", - пояснили эксперты. 

 
Отмечается, что среди регионов РК самые высокие расходы в первом квартале 2022 года наблюдались у домохозяйств Алматы (935,9 тысячи тенге), следом идут Кызылординская (881 тысяча тенге в среднем на одно домохозяйство) и Карагандинская (862,3 тысячи тенге) области. 
 
В трех регионах РК расходы домохозяйств превысили доходы: в Туркестанской (на 15%) и Алматинской (на 14,8%) областях, а также в Алматы (на 11,2%).
 

В структуре расходов домашних хозяйств в первом квартале 2022 года почти 92% составили потребительские расходы - 693,2 тысячи тенге. Из них около половины, или 377,4 тысячи тенге, пришлось на продовольственные товары, 182,6 тысячи тенге - на непродовольственные товары и 133,1 тысячи тенге - на платные услуги", - проинформировали аналитики.

 
Подчеркивается, что прочие расходы выросли на 25,5%, но составили при этом лишь 61,4 тысячи тенге в среднем на домохозяйство.
 
Существенная часть расходов домохозяйств РК приходится на продукты питания и безалкогольные напитки: 349,2 тысячи тенге, плюс 12,9% за год. Это 46,3% от всех расходов и 92,5% от расходов на продовольственные товары. 
 

Заметим: темпы роста цен на продукты питания и безалкогольные напитки ускорились. Так, по итогам первого квартала текущего года показатель составлял 11,9% против 11,2% в первом квартале предыдущего года", - добавили эксперты. 

 
Ранее сообщалось, что партия AMANAT дала ряд рекомендаций по недопущению роста цен на продукты.
 
В мае на пленарном заседании сената депутат Динар Нукетаева заявила, что в Казахстане 40% населения тратят большую часть своего бюджета на продукты питания.
 

Вернуть однолетнее планирование бюджета предложили в Счетном комитете

20.06.2022, 11:14 14321
Вернуть однолетнее планирование бюджета предложили в Счетном комитете
НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В ходе совместного заседания палат парламента Республики Казахстан председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова предложила вернуть планирование республиканского бюджета только на один год вместо трех, передает KAZAKHSTAN TODAY .
 
Наталья Годунова отметил, что трехлетнее планирование бюджета "остается формальностью", при этом затрачивается много времени на его создание.
 
Она пояснила, что в ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год. 
 

В последующие годы мы даже не заглядываем", - сказала она.

 
При очередном планировании на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут выпасть из нового бюджета. Как следствие, появляются незавершенные объекты.
 

На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год", - сказала глава Счетного комитета.

 
Она рассказала, что в пользу однолетнего бюджета имеются несколько весомых факторов. 
 
Во-первых, непредсказуемость мировой экономической ситуации, которая не позволяет осуществлять качественное, детальное планирование на среднесрочный период.
 
Во-вторых, однолетний бюджет позволяет более гибко реагировать на изменения конъюнктуры без формальной привязки к трехлетнему плану.
 
В-третьих, ориентир на долгосрочный горизонт позволит каждому министерству планировать свою деятельность исходя из важнейших приоритетов и требований по обеспечению долгосрочной устойчивости.
 

Иран обеспечит свободный транзит казахстанской сельхозпродукции

20.06.2022, 11:06 15511
ТЕГЕРАН. 20 ИЮНЯ - Министр индустрии и инфраструктурного развития Республики Казахстан Каирбек Ускенбаев и министр сельского хозяйства РК Ербол Карашукеев подписали меморандум о казахстанско-иранском сотрудничестве в торговле и транзите сельскохозяйственной продукцией, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
В соответствии с меморандумом Иран обеспечит свободный транзит казахстанской пшеницы и других сельскохозяйственных товаров через свою территорию без дополнительных пошлин и сборов. Стороны будут поощрять ввоз пшеницы, произведенной в Казахстане, в Иран по операциям СВОП и, с другой стороны, вывоз такого же количества пшеницы с выездных границ Ирана.
 

Казахстан также берет на себя обязательства по оказанию поддержки иранских грузов сельскохозяйственного происхождения", - сказали в пресс-службе МИИР.

 
Отмечается, что для решения вопросов, связанных с поставкой сельскохозяйственной продукции, планируется создать совместную рабочую группу.
 
МИИР РК и Министерство дорог и городского развития Ирана обязались поддерживать контакт с соответствующими органами третьих стран, чтобы обеспечить транзит товаров с оптимальной скоростью и ценой.
 
Меморандум вступил в силу в день подписания.
 

Просроченная задолженность по онлайн-микрокредитам в Казахстане достигла 45 млрд тенге

19.06.2022, 18:02 23241
Просроченная задолженность по онлайн-микрокредитам в Казахстане достигла 45 млрд тенге
НУР-СУЛТАН. 19 ИЮНЯ - В Казахстане уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 месячных расчетных показателей в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 млрд тенге, передает KAZAKHSTAN TODAY. 
 

На сегодня в Казахстане действуют 246 микрофинансовых организаций, в том числе 25 компаний, осуществляющих исключительно выдачу микрокредитов до 50 МРП в онлайн-формате. По состоянию на 1 апреля текущего года компаниями онлайн-кредитования выдано микрокредитов до 50 МРП на общую сумму 103 млрд тенге, количество заемщиков составило 811 тысяч человек. Уровень просроченной задолженности более 90 дней по микрокредитам до 50 МРП в компаниях онлайн-микрокредитования составил 45 млрд тенге, и общее количество заемщиков по таким просроченным микрокредитам составило 388 тысяч человек", - сообщил исполняющий обязанности председателя Агентства по развитию и регулированию финансового рынка Нурлан Абдрахманов в ответе на депутатский запрос. 

 
Он также отметил, что средний уровень проблемной задолженности по микрокредитам до 50 МРП составил 66 тысяч тенге.
 
Сообщается, что для недопущения выдачи микрокредитов неплатежеспособным заемщикам, а также снижения долговой нагрузки и закредитованности населения в сегменте микрокредитования агентством реализован следующий пакет регуляторных мер.
 
1) Для ограничения объема проблемной задолженности по микрокредитам с 1 января 2022 года в отношении потребительских микрокредитов, в том числе онлайн-микрокредитов, законодательно был установлен запрет на начисление комиссий и неустойки по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства. Дополнительно для недопущения роста просроченной задолженности по микрокредиту приняты законодательные поправки по установлению с 1 июля 2022 года запрета на начисление вознаграждения по потребительским микрокредитам по истечении 90 дней просрочки исполнения обязательства. 
 
2) В текущем году в рамках законопроекта по вопросам регулирования и развития страхового рынка и рынка ценных бумаг, банковской деятельности предусмотрено снижение предельного размера переплаты по микрокредиту до 50 МРП в 2 раза - со 100% до 50% от суммы микрокредита. Таким образом, если микрокредит выдан на сумму 153 150 тенге, переплата по вознаграждению за основной период и с учетом пролонгаций, а также начисленных пени (штрафов) по причине просрочек максимально составит 76 575 тенге.
 
3) С 2020 года агентством введено требование по обязательному расчету МФО коэффициента долговой нагрузки, согласно которому ежемесячные платежи по всем кредитам заемщика не должны превышать 50% от его ежемесячных доходов.
 
Подчеркивается, что в феврале 2022 года для повышения ответственности МФО по соблюдению нормативных значений долговой нагрузки КДН был включен в перечень пруденциальных нормативов и обязательных к соблюдению норм и лимитов. При этом информация о КДН каждого заемщика будет передаваться МФО в кредитное бюро, что позволит осуществлять оперативный мониторинг.
 
В феврале 2022 года для недопущения выдачи кредитов неплатежеспособным лицам агентством были ужесточены требования к расчету КДН. Так, из 18 критериев определения доходов заемщика, используемых при расчете КДН, были исключены 6 критериев, не являющихся достоверным подтверждением наличия у заемщика регулярных доходов, что позволит существенно охладить темп роста выдачи новых потребительских онлайн-микрокредитов. 
 
4) С 1 октября 2021 года введен в действие единый досудебный порядок урегулирования МФО просроченной задолженности по выданным микрокредитам населению. Для снижения уровня проблемных потребительских микрокредитов в марте 2022 года агентством были утверждены индивидуальные планы по сокращению проблемной задолженности физических лиц по крупным МФО. В рамках индивидуальных планов на 2022-2023 годы МФО планируется урегулировать проблемные долги 150 тысяч заемщиков на сумму около 6 млрд тенге, в том числе путем реструктуризации, погашения и частичного списания.
 
5) Для предотвращения мошенничества и оформления фиктивных микрокредитов в начале 2021 года агентством были ужесточены требования к выдаче микрокредитов путем введения обязательной биометрической идентификации либо двухфакторной идентификации заемщика через центр обмена идентификационными данными Казахстанского центра межбанковских расчетов Национального банка или электронную цифровую подпись. 
 
Уровень просроченной задолженности казахстанцев по онлайн-кредитам до 50 МРП составил 45 млрд тенге.
 

В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла

18.06.2022, 15:30 32596
В Казахстане продлили ограничения на вывоз подсолнечного масла
НУР-СУЛТАН. 18 ИЮНЯ - Приказом и.о. министра сельского хозяйства РК от 17 июня 2022 года № 198 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории РК" введены количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана, действующие с 18 июня 2022 года по 31 августа 2022 года включительно, передает KAZAKHSTAN TODAY.
 
Количественные ограничения (квотирование) на вывоз подсолнечного масла с территории Республики Казахстан введены в целях стабилизации цен и исключения возникновения дефицита на рынке в связи с повышенным спросом на внешних рынках, сообщает пресс-служба КГД МФ РК. 
 
В соответствии с приказом вывоз подсолнечного масла с территории Казахстана будет осуществляться только при наличии фитосанитарного сертификата, выдаваемого территориальными подразделениями Комитета государственной инспекции в агропромышленном комплексе Министерства сельского хозяйства Республики Казахстан.
 
Ранее введенные приказом министра сельского хозяйства Республики Казахстан от 13 декабря 2021 года № 376 "О некоторых вопросах вывоза отдельных товаров с территории Республики Казахстан" количественные ограничения на вывоз подсолнечного масла действовали с 15 декабря 2021 года по 1 июня 2022 года.
 
Ранее сообщалось, что Министерство сельского хозяйства РК намерено продлить квоты на вывоз из Казахстана подсолнечного масла и семян подсолнуха.
 

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