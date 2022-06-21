Вернуть однолетнее планирование бюджета предложили в Счетном комитете

НУР-СУЛТАН. 20 ИЮНЯ - В ходе совместного заседания палат парламента Республики Казахстан председатель Счетного комитета по контролю за исполнением республиканского бюджета Наталья Годунова предложила вернуть планирование республиканского бюджета только на один год вместо трех, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Наталья Годунова отметил, что трехлетнее планирование бюджета "остается формальностью", при этом затрачивается много времени на его создание.

Она пояснила, что в ходе исполнения уточняется и корректируется только первый базовый год.

В последующие годы мы даже не заглядываем", - сказала она.

При очередном планировании на следующий период отдельные из ранее поддержанных расходов могут выпасть из нового бюджета. Как следствие, появляются незавершенные объекты.

На наш взгляд, настало время поднять вопрос о возвращении планирования бюджета на один год", - сказала глава Счетного комитета.

Она рассказала, что в пользу однолетнего бюджета имеются несколько весомых факторов.

Во-первых, непредсказуемость мировой экономической ситуации, которая не позволяет осуществлять качественное, детальное планирование на среднесрочный период.

Во-вторых, однолетний бюджет позволяет более гибко реагировать на изменения конъюнктуры без формальной привязки к трехлетнему плану.

В-третьих, ориентир на долгосрочный горизонт позволит каждому министерству планировать свою деятельность исходя из важнейших приоритетов и требований по обеспечению долгосрочной устойчивости.