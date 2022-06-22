У казахстанцев появилась возможность зарегистрировать недвижимость без ЭЦП

НУР-СУЛТАН. 21 ИЮНЯ - Клиент, у которого нет электронной цифровой подписи или доступа в интернет, сможет в офисе компании-застройщика в режиме офлайн оформить сделку с недвижимостью, передает KAZAKHSTAN TODAY .

Госкорпорация "Правительство для граждан" разместила операторов ЦОН в офисах компаний-застройщиков BI Group и G-Park. Этот проект пока внедрили в трех городах: Нур-Султане, Алматы и Шымкенте.

Стоимость услуги через ЦОН составляет 7100 тенге, в то время как у нотариусов - в 6 раз дороже", - отметили в пресс-службе госкорпорации.

Отмечается, что до конца 2022 года данный проект планируется масштабировать, расширив списки компаний-застройщиков.

В компании также напомнили, что неделей ранее госкорпорация "Правительство для граждан" совместно с АО "Отбасы банк" (дочерняя организация холдинга "Байтерек") запустила проект по оформлению договора залога, аренды жилья онлайн с помощью технологии Blockchain.

Если раньше клиентам приходилось собирать список документов, обращаться в акимат и ждать 15 рабочих дней, то с новой услугой весь процесс занимает около 2 часов", - рассказали в пресс-службе.