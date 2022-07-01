Снижение уровня воды в Сырдарье грозит дальнейшим сокращением производства риса в Казахстане

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НУР-СУЛТАН. 30 ИЮНЯ - Производство риса в Казахстане сократилось на 2%, а снижение воды в Сырдарье грозит дальнейшим сокращением его производства, передает KAZAKHSTAN TODAY.

За январь-май 2022 года в стране произвели 89 тысяч тонн риса - на 1,9% меньше, чем годом ранее. 93,1% всего производства в региональном разрезе приходится на Кызылординскую область: 82,8 тысячи тонн, причем здесь годовой рост составил 3,6%, информирует energyprom.kz

Кроме главного рисоводческого региона рис также производится в Алматинской и Туркестанской областях - 4,3 тысячи и 1,8 тысячи тонн соответственно. В обоих регионах отмечен спад объемов выпуска: в Алматинской - на 11,8%, а в Туркестанской - сразу в 3,2 раза.

В целом по итогам января-декабря 2021 года производство риса в стране демонстрировало рост на 5,7% за год, до 210,7 тысячи тонн", - сообщают аналитики.

Напомним, снижение уровня воды в Сырдарье вызвало сокращение лимита на поливную воду, поступающую в Кызылординскую область. Дефицит стал причиной сокращения объемов посева риса на 11 тысяч гектаров.

Казахстанские рисоводы перекрыли спрос (реализация на внутреннем рынке плюс экспорт) на рис (полуобрушенный, или полностью обрушенный, или расколотый) за январь-апрель текущего года на 95,3% против 97,3% годом ранее. Доля импорта, соответственно, выросла до 4,7%. В страну завезли 3,5 тысячи тонн риса, сразу на 76,6% больше, чем годом ранее.

Экспорт в то же время сократился на 28,9%, до 28,7 тысячи тонн.

В итоге реализация на внутреннем рынке выросла на 41,7% за год, до 46,4 тысячи тонн.

По итогам четырех месяцев на экспорт отправили 29,1 тысячи тонн риса на сумму 11 млн долларов США. Сокращение в натуральном выражении составило 29,1%, в денежном - 5,6%.

По данным аналитиков, большая часть казахстанского риса отправляется в страны СНГ - 27,2 тысячи тонн на сумму 9,9 млн долларов США. В этом сегменте экспорт в натуральном выражении сократился на 32%. Наибольшие объемы поставляются в Россию: 14 тысяч тонн, плюс 70,6%. В тройке лидеров также оказались Таджикистан и Украина.

В остальные страны мира, не входящие состав СНГ, Казахстан отправил 1,9 тысячи тонн риса - на 81% больше, чем годом ранее. Здесь лидируют Монголия, Ирак и Турция.

В мае текущего года розничная цена на рис в среднем по РК составила 406 тенге за килограмм - на 1,8% больше, чем в апреле. При этом отмечается, что стоимость риса с начала года выросла на 10,2%, за год - на 10,7%.

Среди крупных городов страны самые высокие цены на рис фиксируются в столице - 537 тенге за килограмм. Далее идут Актау и Караганда (490 тенге за килограмм в каждом), а также Павлодар (457 тенге за килограмм).

Дешевле всего рис стоил в Петропавловске - 302 тенге за килограмм.



